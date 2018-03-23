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23 марта 2018, 14:10
Китай США экономика
Анна Сакоян

Американская торговая война и ее приоритеты

Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
flickr.com

США объявили о новых пошлинах — на этот раз на китайский импорт. Китай в ответ на это почти сразу предложил список американских товаров, на импорт которых тоже следует ввести пошлины. СМИ обсуждают развитие разворачивающейся глобальной торговой конфронтации,

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о долгожданной торговой атаке на Китай, пишет редакция Wall Street Journal. В отличие от предыдущих торговых выпадов, этот нацелен на свою подлинную мишень значительно точнее. На предыдущем этапе, когда администрация Трампа ввела пошлины на импортные сталь и алюминий, многие медийные комментаторы писали, что это подразумевалось как мера, направленная против главного торгового конкурента США Китая, но гораздо больше это задело американских союзников.

 
Импортная сталь разгружается в американском порту Джексонвиль
JAXPORT/flickr.com
 

Проблема в том, комментирует редакция, что решение ввести пошлины на китайский импорт, во-первых, никак не связано с основной торговой стратегией США, а во-вторых, вероятно, сильнее всего ударит по американским потребителям и предпринимателям.

Размах введения пошлин (в общей сложности $60 млрд.) даже несколько скромнее, чем Трамп обещал на предвыборном этапе. В своем роде это справедливый ответ на китайскую меркантильность и кражу интеллектуальной собственности, считает редакция. Такое поведение было терпимым, когда экономика Китая была меньше. Кроме того, еще недавно США рассчитывали, что по мере обогащения Китай будет превращаться в настоящую рыночную экономику.

Но Китай не просто не стал рыночной экономикой, а начал, наоборот, начал вести себя всё более агрессивно по отношению к торговым партнерам и пренебрежительно по отношению к правилам свободной торговли. Иными словами, Трамп, по мнению редакции, совершенно верно определяет проблему, но пытается решать ее абсурдным способом.

Китайский импорт — специфическая материя, особенно для США. Редакция объясняет это на примере «айфонов». Эти смартфоны представляют собой совместное американско-китайское производство. Фактически Китай импортирует из США проекты устройств, собирает их у себя и потом экспортирует — в частности, обратно в США. Теоретически, следуя логике решения, надо ввести пошлины и на «айфоны». Фактически, конечно, такого рода импорт — первый кандидат на исключения из новых правил. Правда, с учетом того, что вся это пошлинная история носит отчетливо политический характер, инвесторы все равно будут чувствовать себя неуверенно.

 
Американский и китайский флаги на здании Биржи в Нью-Йорке
David Shankbone/flickr.com

Вместо того чтобы обмениваться торговыми барьерами, считает редакция, США должны воздействовать на Китай путем терпеливого и продуманного давления с привлечением к этому делу и других государств.

Bloomberg, между тем, пишет о снижении риска трансатлантической торговой войны. Речь идет о вероятности того, что ЕС будет освобожден от пошлин на ввоз алюминия и стали в США. Переговоры с Вашингтоном на эту тему вела еврокомиссар по торговле Сесилии Мальстрём. Если первоначально ЕС взял агрессивный тон и стал предлагать списки американских товаров для ответного обложения пошлинами, то теперь риторика значительно смягчилась и преимущественно выражает оптимизм по поводу трансатлантического взаимопонимания и союзничества.

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