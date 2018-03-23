Американская торговая война и ее приоритеты
США объявили о новых пошлинах — на этот раз на китайский импорт. Китай в ответ на это почти сразу предложил список американских товаров, на импорт которых тоже следует ввести пошлины. СМИ обсуждают развитие разворачивающейся глобальной торговой конфронтации,
В четверг президент США Дональд Трамп объявил о долгожданной торговой атаке на Китай, пишет редакция Wall Street Journal. В отличие от предыдущих торговых выпадов, этот нацелен на свою подлинную мишень значительно точнее. На предыдущем этапе, когда администрация Трампа ввела пошлины на импортные сталь и алюминий, многие медийные комментаторы писали, что это подразумевалось как мера, направленная против главного торгового конкурента США Китая, но гораздо больше это задело американских союзников.
Проблема в том, комментирует редакция, что решение ввести пошлины на китайский импорт, во-первых, никак не связано с основной торговой стратегией США, а во-вторых, вероятно, сильнее всего ударит по американским потребителям и предпринимателям.
Размах введения пошлин (в общей сложности $60 млрд.) даже несколько скромнее, чем Трамп обещал на предвыборном этапе. В своем роде это справедливый ответ на китайскую меркантильность и кражу интеллектуальной собственности, считает редакция. Такое поведение было терпимым, когда экономика Китая была меньше. Кроме того, еще недавно США рассчитывали, что по мере обогащения Китай будет превращаться в настоящую рыночную экономику.
Но Китай не просто не стал рыночной экономикой, а начал, наоборот, начал вести себя всё более агрессивно по отношению к торговым партнерам и пренебрежительно по отношению к правилам свободной торговли. Иными словами, Трамп, по мнению редакции, совершенно верно определяет проблему, но пытается решать ее абсурдным способом.
Китайский импорт — специфическая материя, особенно для США. Редакция объясняет это на примере «айфонов». Эти смартфоны представляют собой совместное американско-китайское производство. Фактически Китай импортирует из США проекты устройств, собирает их у себя и потом экспортирует — в частности, обратно в США. Теоретически, следуя логике решения, надо ввести пошлины и на «айфоны». Фактически, конечно, такого рода импорт — первый кандидат на исключения из новых правил. Правда, с учетом того, что вся это пошлинная история носит отчетливо политический характер, инвесторы все равно будут чувствовать себя неуверенно.
Вместо того чтобы обмениваться торговыми барьерами, считает редакция, США должны воздействовать на Китай путем терпеливого и продуманного давления с привлечением к этому делу и других государств.
Bloomberg, между тем, пишет о снижении риска трансатлантической торговой войны. Речь идет о вероятности того, что ЕС будет освобожден от пошлин на ввоз алюминия и стали в США. Переговоры с Вашингтоном на эту тему вела еврокомиссар по торговле Сесилии Мальстрём. Если первоначально ЕС взял агрессивный тон и стал предлагать списки американских товаров для ответного обложения пошлинами, то теперь риторика значительно смягчилась и преимущественно выражает оптимизм по поводу трансатлантического взаимопонимания и союзничества.