После неудачной попытки провести переговоры с террористом французская полиция приняла решение провести штурм супермаркета Super U в коммуне Треб на юге Франции. В результате штурма террорист был убит.

Как сообщает канал BFM TV, правоохранительные органы перед операцией привезли на место происшествия сестру и мать мужчины.

По информации французской прессы, преступник — 25-летний выходец из Марокко, причем ранее он уже был известен полиции.

До того, как прийти в супермаркет, преступник угнал в Каркассоне автомобиль, для чего выстрелил в водителя, который получил серьезное ранение, и в пассажира, тот погиб.

После преступник преследовал и обстрелял группу полицейских, которые совершали пробежку — один сотрудник правоохранительных органов был ранен.

Полиция на месте захвата заложников

Затем террорист приехал в супермаркет Треба и захватил заложников в здании. Полиция почти сразу оцепила магазин, во время осады террористом были убиты еще два человека.

По данным телеканала LCI, во время атаки на супермаркет преступник требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама. Нападавший также выкрикивал «Аллах акбар» и заявлял, что хочет отомстить за «своих братьев в Сирии». Напомним, в ноябре 2015 года в результате серии терактов в Париже и пригородах погибли 130 человек, еще 352 получили ранения.

Что характерно, заложников преступник удерживал не очень долго: примерно 20 человек покинули магазин примерно через час после захвата. После этого террорист остался в помещении один, полиция вела с ним переговоры, пытаясь заставить его сдаться.

Отметим, что исламский терроризм — серьезная угроза для Франции. В 2017 году было совершено несколько атак. 3 февраля египтянин, который попал в страну по туристической визе, напал в Лувре на солдат, которые охраняли главный вход в музей. После ареста он заявил, что собирался аэрозольной краской обезобразить находящиеся в музее произведения, совершив таким образом «символическое» нападение на Францию.

Теракт в аэропорту Орли

18 марта 2017 года один человек совершил несколько терактов в пригороде Парижа Гарж-ле-Гонесс и в столичном аэропорту Орли под Парижем. 39-летний мужчина, идентифицированный как Зиед Бен Белхаджем, был застрелен после попытки захватить оружие у солдата, патрулирующего аэропорт.

20 апреля 2017 один полицейский был убит и двое ранены из автомата АК-47 на Елисейских полях в самом центре Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Тогда ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России).

6 июня 2017 года 40-летний аспирант из Алжира напал на полицейского, который дежурил близ Собора парижской Богоматери. Полицейский был ранен, нападавший задержан. До того он успел записать видео, в котором заявил о своей преданности ИГ.