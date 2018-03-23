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23 марта 2018, 16:36
Андрей Воробьев археология Минкульт Московская область экология
Олег Бондаренко

В длинной тени свалок

А.Воробьев, губернатор Московской области
А.Воробьев, губернатор Московской области
АГН "Москва"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев к серьезной обеспокоенности ученых предложил отказаться от обязательных археологических изысканий для скорейшего освоения земель под строительство. Ранее негативное отношение к Воробьеву продемонстрировали жители области в связи с экологической ситуация в районе Волоколамска, близ мусорного полигона «Ядрово». Деятельность Воробьева и раньше вызывала много нареканий, однако в последнее время они стали регулярными. 

Как пишет газета «Коммерсантъ», в Министерстве культуры подтвердили факт получения соответствующего письма от главы региона. В этом послании Воробьев предлагает внести изменения в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», чтобы не проводить обязательные изыскания при хозяйственном освоении территорий.

Свою инициативу губернатор объясняет необходимостью снижения «социальной напряженности и административных барьеров в инвестиционной и строительной деятельности для представителей малого бизнеса, а также граждан РФ, в числе которых есть пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи». Однако опрошенные газетой эксперты считают, что одобрение его предложения может привести к уничтожению многих ценных археологических объектов.

Такого мнения придерживается, в частности, замдиректора по науке Института археологии РАН Ася Энговатова. Она подчеркивает, что под Москвой есть множество территорий, не исследованных археологами. Кроме того, предложение Воробьева обращаться к археологам только при совершении находок в процессе строительства может привести к проблемам и для строителей, подчеркивает она: «Неожиданное обнаружение на трассе автодороги неучтенного кладбища приведет к "временной" остановке стройки, пока не разберутся, не переделают проект и заново его не согласуют».

 
Археологические изыскания на месте строительства парка Зарядье / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Между тем если говорить о снижении социальной напряженности в регионе, то в Московской области это уже и впрямь необходимо. После того, как несколько десятков детей, проживающих в Волоколамске, попали в больницу с подозрением на отравление, которое, по мнению их родителей случилось из-за выброса ядовитых газов на мусорном полигоне «Ядрово», возле больницы жители Волоколамска собрались на импровизированный митинг. Они встретили главу области криками «Позор!»  и даже напали на приехавшего с ним главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова.

По последним данным, глава района Евгений Гаврилов отправлен в отставку. Об этом RTVI сообщили источники в администрации Волоколамска. Сам Гаврилов пока не подтвердил журналистам информационного агентства РБК этой информации.

Любопытно, что Гаврилов, по сообщениям СМИ, был известен еще до своего назначения в Волоколамский район — как чиновник, который пытался работать в двух других районах, Рузском и Сергиевопосадском, но нигде не показал себя хорошо.

Пока неясно, удовлетворятся ли жители области отставкой Гаврилова, так как претензии по поводу мусорных полигонов не раз высказывали и жители Балашихи, и других подмосковных городов. Кроме того, жители области в последние годы немало жаловались и на другие проблемы, не связанные с мусором — а связанные, например, с серьезными транспортными проблемами Подмосковья, не говоря уже о проблемах затоваривания на рынке подмосковного жилья. 

Побеседовать с «Полит.ру» о том, какие эмоции вызывают у россиян действия губернатора Воробьева и чем это ему может грозить согласился Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики. По его оценке, если глава региона не предпримет серьезных усилий, он может в скором времени оказаться перед необходимостью покинуть свой пост.

 
Олег Бондаренко

«Если изначально Андрей Воробьев представлялся таким прогрессивным молодым губернатором, то со временем в силу неведомых мне причин у него возобладали конъюнктурные интересы, и он перенастроился на них с интересов жителей Московской области. Перенастроился на какие-то частные, корпоративные, коммерческие или аппаратные интересы.

Потому что ничем иным нельзя объяснить ситуацию с тем же мусорным полигоном "Ядрово". А ведь Волоколамск — это, в общем-то, совсем не дыра даже по московским меркам. И жители Волоколамска имеют право на то, чтобы к ним относились как к людям, чтобы учитывали их интересы в неменьшей степени, чем интересы москвичей. А мы видим, что жителей столичного региона вынуждают уже буквально физически отстаивать свои права. 

Это не лезет уже ни в какие ворота: в принципе, ситуация  экологией в Московской области отвратительна. И тот факт, что даже в тучные годы, когда были выделены деньги на самые лучшие мусороперерабатывающие — подчеркну, не мусоросжигательные, а именно мусороперерабатывающие, с немецкими технологиями — заводы, ничего не делалось, о многом говорит.

Кстати, деньги на эти заводы соразмерны деньгам, выделенным на строительство новых ледовых арен, никому в Подмосковье не нужных в таком количестве. Так вот, заводы построены не были, а это грозит экологической катастрофой не только для жителей Волоколамска, но и для всего московского региона, особенно для севера Московской области и севера Москвы. 

Мы уже слышали, что такие истории случались и с другими мусорными полигонами, на востоке и на юге Московской области. Но тут ситуация еще хуже, учитывая розу ветров региона. И если ветер с севера и северо-запада будет вбирать в себя выбросы с полигона, то рано или поздно и вся Москва будет этим дышать. Так что ситуация не просто катастрофическая, а, по сути, уже требующая срочного вмешательства президента страны. Поскольку в противном случае еще до сентября, выборов мэра Москвы и выборов в Московской области, положение может настолько усугубиться, что мы получим социально-экологический взрыв. 

Тот факт, что люди перешли от слов к действиям, напали на главу района, вполне характерен — просто по факту того, что жители столичного региона в наименьшей степени склонны считать себя молчаливым пассивным быдлом. Они имеют основания отстаивать свои права и будут это делать. Кстати говоря, в этой связи мне показалась интересной позиция полиции, которая тогда не вмешивалась в происходящее. Потому что это действительно чревато последствиями, и для полиции в том числе.

Если ситуация не будет исправлена в ближайшие недели, я думаю, что вполне корректно станет допустить отставку господина Воробьева по утрате доверия президента. Потому что в противном случае эта история будет затрагивать уже и президента, а президенту не нужен такой негатив. 

 
В.Путин и А.Воробьев / kremlin.ru

И история с отказом от археологических изысканий тут только провоцирует недовольство, потому что и в Москве, и в Московской области давно и планомерно уничтожаются исторические памятники, вся та архитектура и весь культурный пласт, который есть. Отношение к тому осталось в том же формате, в котором было при Лужкове и Громове, потому что за этим стоят гигантские деньги и интересы строительных корпораций.

Так же, впрочем, как и за историями с мусорными полигонами стоят конкретные интересы конкретных "мусорных королей", в числе которых СМИ называли и младшего сына генпрокурора Юрия Чайки Артема, например. 

Словом, в последнее время репутация губернатора Андрея Воробьева по совокупности всех обстоятельств выглядит плачевно. Плюс еще надо сказать, что ситуацию, связанную с Московской областью, нельзя рассматривать в отрыве от ситуации, связанной с Москвой. В том числе и в вопросе экологии.

Вообще в Московской области ситуация с экологией традиционно была лучше, чем в Москве, поэтому люди старались строить там дома и проводить там какое-то время. Так вот, если из-за интересов "мусорных королей" они лишатся такой возможности, то уже вполне возможным кажется, что не только губернатор Подмосковья, но и мэр Москвы может поменяться», — сказал Олег Бондаренко.

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