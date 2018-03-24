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24 марта 2018, 09:00
Дональд Трамп США
Анна Сакоян

Джон Болтон: конъюнктурный «ястреб»

Джон Болтон
Джон Болтон

Президент США Дональд Трамп в очередной раз назначил нового советника по национальной безопасности. Предыдущая смена состоялась примерно год назад, когда вместо Майка Флинна был назначен Герберт Макмастер. СМИ тогда хвалили это назначение и подчеркивали, что Макмастер — это такой военный интеллектуал. Теперь его заменили на радикального «ястреба» Джона Болтона. Незадолго до этого в американском Белом доме произошла еще одна крупная перестановка: Рекса Тиллерсона сместили с должности госсекретаря, а вместо него назначили Майка Помпео.

Назначение Болтона вместо Макмастера, пишет The Economist, может вызвать недоумение. Болтон раньше был послом США в ООН при президенте Джордже Буше-младшем. Это один из главных военных «ястребов» истеблишмента. Он до сих пор готов публично отстаивать правомерность вторжения в Ирак в 2003 г. Он неизменный критик российского президента Владимира Путина и яростный поклонник НАТО. В феврале в одном интервью он призывал к «решительно непропорциональной» киберкампании против России в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 г.

Болтон считает, что с врагами США невозможен диалог, потому что они не заслуживают ни малейшего доверия. В числе врагов находятся Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Поэтому он резко критиковал сближение Северной Кореи с Южной и призывал нанести по КНДР предупреждающий удар, чтобы наверняка предотвратить разработку ракет, которые могли бы достичь американских городов.

 
Парад в Пхеньяне

Все это находится в сильнейшем противоречии с подходом, декларируемым Трампом. Трамп утверждает, что сделка всегда предпочтительнее, чем война, и что вторжение в Ирак было «худшим решением на свете», потому что это было подобно тому, как если бы «бросили увесистым кирпичом в гнездо с шершнями». Также Трамп очень скептически относится к НАТО. Это лидер, который склонен к очень агрессивной риторике (здесь автор вспомнил обещание Трампа обрушить на КНДР «огонь и ярость»), но в то же время готов быстро менять тон и идти навстречу при малейших признаках дипломатического прогресса.

В связи с этим автор задается вопросом о том, как получилось так, что Трамп назначил советником по национальной безопасности такого человека, как Болтон. Отчасти, считает он, это в своем роде последовательно с учетом того, что Трамп склонен поддерживать в своей администрации конфликтогенную атмосферу, что периодически прорывается в публичное пространство то яркими эпизодами, то неопределенными слухами.

А отчасти дело, вероятно, в том, что сам Болтон — амбициозный консерватор, который очень рвался на эту должность. В связи с этим его риторика в значительной мере подчиняется соображениям конъюнктуры. В частности, в феврале он на все лады хвалил следствие по выявлению признаков вмешательства России в американские выборы за то, что оно якобы некоторые признаки выявило. При этом он подчеркивал, что Россия, конечно, вмешивалась в выборы не в интересах какого-либо конкретного кандидата (хотя следствие утверждало, что в интересах Трампа). Иными словами, он при всей своей радикальности представляется вполне управляемым.

На самом деле, отмечает автор, при всех контрастах у Трампа и Болтона есть одна общая черта: они оба считают, что мир полон врагов, которые только и ждут, как бы злоупотребить американским добронравием. Они предпочитают разные тактики, но, в сущности, они оба добиваются не того, чтобы другие государства любили США, а того, чтобы они их боялись.

 
Фигурка солдата на карте мира / pixabay.com

Перестановки в американском Белом доме могут иметь ощутимые последствия в очень скором времени в свете того, что недавно госсекретарем США стал Майк Помпео, который, как и Болтон, настроен по отношению к Ирану крайне свирепо. Теперь в составе администрации из умеренных остался только министр обороны Джеймс Мэттис, который, в отличие от новых «ястребов», стремится не к уничтожению, а всего лишь к изменению иранской ядерной сделки. Между тем, по американскому закону, администрация Трампа должна регулярно оценивать статус сделки и либо одобрять ее, либо отказываться от участия в ней. Следующая оценка должна состояться в мае.

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