Британская газета The Times распространила информацию о том, что в понедельник страны Европы начинают «беспрецедентный скоординированный раунд выдворений» — серию скоординированных высылок российских дипломатов.

Издание не указывает свой источник информации, однако предполагает, что выдворить представителей РФ могут Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва — и другие государства, в общей сложности до 20 стран.

«Угроза со стороны России не имеет границ, Россия бросает вызов ценностям, которые разделяем мы, европейцы, и мы должны встать вместе на защиту этих ценностей», — цитирует британского премьера Терезу Мэй The Times.

Ранее AFP со ссылкой на источники в Елисейском дворце писало, что Мэй будет лично убеждать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель высказать солидарность с мнением Британии по «делу Скрипаля» на отдельной встрече на саммите в Брюсселе.

По словам главы Европейского совета Дональда Туска, эпидемия выдворений должна начаться сразу же после выходных с отзыва посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера. Впрочем, он и так отсутствует в стране.

«Эдерер выехал за пределы России еще в конце прошлой недели. Он в отпуске», — сообщил ТАСС источник в европейских дипломатических кругах.

При этом ранее сообщаюсь, что Эдерер отправится в Брюссель для консультаций в эти выходные, а после вернется в Москву. Но теперь, очевидно, планы поменялись. Однако отзыв пока временный. Как сообщают СМИ, вероятно, речь идет об одном месяце.

«Решение — за внешнеполитической службой ЕС. Не думаю, что есть дата, но я думаю, что мы говорим примерно о месяце», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Впрочем, пока эксперты осторожно относятся к самой возможности массовых высылок дипломатов. Во-первых, потому что де-факто Великобритания уже продекламировала свой выход из ЕС, и после Brexit европейцы могут позволить себе побыть в стороне от Лондона. Во-вторых, потому что сторонам надо просчитать последствия такого шага.

«Пока никаких доказательств нет, поэтому любые недружественные действия подобного рода приведут к существенной деградации отношений» — пояснил «Газете.ру» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

С другой стороны, саму ситуацию с отравлением Скрипаля в ЕС считают очень серьезной и опасной, поэтому какие-то меры наверняка будут приняты. К тому же уровень доверия к Лондону в Европе по-прежнему высок.

«У союзников нет оснований сомневаться в позиции Великобритании. Кроме того, реакция ЕС будет единой и может повлиять на расширение круга лиц под целевыми личными санкциями», — сказал изданию депутат Европарламента, бывший глава МИД Эстонии Урмас Паэт.

В России пока заняли выжидательную позицию — если высылка наших дипломатов все же случится, то, как и в случае с Великобританией, ответ будет симметричным. Кроме того, ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков заявлял РИА Новости, что европейские страны, принимая вслед за Лондоном решение о выдворении дипломатов, демонстрируют свою геополитическую несамостоятельность.

Между тем, работников дипмиссий РФ могут отправить на родину не только из стран Европы. Сейчас над тем же размышляют в США. Американских совет национальной безопасности дал соответствующие рекомендации президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. Информатор передал журналистам, что решение будет принято в ближайшее время.

Ранее, напомним, представители Демократической партии потребовали у Трампа представить отчет на заседании конгресса по делу об отравлении экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Мы официально запрашиваем заключение о том, использовало ли иностранное государство смертельное химическое или биологическое оружие в нарушение международного законодательства, а также отчет конгрессу, содержащий анализ атаки», — говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте сената.



Напомним, что Великобритания выслала 23 российских дипломата, обвинив страну в отравлении Скрипаля и его дочери. В ответ Россия выдворила такое же количество работников лондонской дипмиссии, также был закрыт Британский совет и консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.

Глава британского МИДа Борис Джонсон заявлял, что у королевства есть факты того, что именно Россия занималась производством отравляющего вещества под названием «Новичок». Первоначально Лондон отказывался предоставить Москве доказательства, однако после согласился сотрудничать. Но пока подвижек по этому вопросу не случилось.