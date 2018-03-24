Армия с новыми физическими принципами

После того как президент РФ Владимир Путин как в предвыборном Послании Федеральному собранию рассказал о ранее неизвестных общественности перспективных видах вооружения, министерство обороны подхватило эстафету и делится секретами.

Они, в частности, стали темой военно-практической пресс-конференции, которая состоялась 24 марта после собрания Академии военных наук в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Глава Генштаба и первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов поведал собравшимся о том, какие меры предпринимаются для противостояния угрозе беспилотников. Масштабы их применения в мире растут, а существующие средства ПВО одолеть не способны, потому как изначально не рассчитаны и не соответствуют по масштабу. Но в России, как выяснилось, эта проблема уже успешно решена.

«Российские военные уже получают перспективные комплексы противодействия применению беспилотников, в том числе и основанные на новых физических принципах», — передает «Интерфакс» слова Герасимова. Что это за «новые физические принципы», генерал не пояснил.

Зато тут же раскрыл еще одну «военную тайну»: оказывается, для «сдерживания» угрозы со стороны ракетных систем вероятного противника на каждом стратегическом для России направлении уже сформированы «группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования».

Вкупе с «межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системой» (которая, в отличие от перечисленного, пока не создана, но, по словам Герасимова, за этим дело не станет) упомянутые группировки существенно повысят обороноспособность страны: промежуток времени между разведкой цели и ее поражением сократится в 2—2,5 раза, а точность поражения увеличится в 1,5—2 раза.

Но главное новшество и свершение, которым могут похвастаться российские ВС, — это даже не оружие в чистом виде, а автоматизированная система управления. Ее комплекты в нынешнем году начнут получать мотострелковые и танковые соединения и воинские части, анонсировал глава Генштаба. Для работы этой системы, по его словам, «создаются структурные подразделения от округа до полкового звена, обеспечивающие повышение оперативности принятия решений».

Оптимизация структуры органов управления — в частности, за счет «создания специальных подразделений информационного обеспечения и внедрения программно-аппаратных комплексов», — уже позволила, как заявил Герасимов, в 1,5 раза сократить время подготовки высокоточного оружия большой дальности к боевому применению.

Когда в рамках Послания Федеральному собранию Владимир Путин посетовал на отсутствие названий для новых видов вооружений, министерство обороны организовало на своем сайте всенародное голосование по этому поводу.

В минувший четверг, 22 марта, определились его итоги: для боевого лазерного комплекса выбрали название «Пересвет», беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой решено назвать «Посейдоном», а крылатую ракету неограниченной дальности с ядерным двигателем — «Буревестником».

Напомним, одним из первых документов, который Путин подписал после избрания на новый президентский срок, стал указ о призыве в армию запасников. Обычно на сборы призывают специалистов тех профессий, которые актуальны для армии в настоящий момент, а остальных — для переобучения или повышения квалификации. Как правило, призыв охватывает не более 5 тысяч человек — но точное их число засекречено (указано в закрытой части документа).

СМИ связали нетипично ранее подписание президентского указа о призыве запасников с планами ВС РФ по полномасштабному формированию мобилизационного резерва.