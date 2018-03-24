На прошедшей неделе привлекло к себе внимание исследование, посвященное датировке извержения исландского вулкана Эльдгьяу в IX веке. Авторам работы удалось, анализируя ледовые керны, уточнить дату этого извержения. Также они предположили, что извержение отразилось в тексте «Прорицания вёльвы» из «Старшей Эдды» и было использовано христианскими проповедниками при крещении исландцев.

Вулкан Эльдгьяу (Eldgjá) и окружающий его грандиозный вулканический каньон длиной 40 километров, глубиной до 270 метров и шириной до 600 метров были открыты исландским геологом Торвальдуром Тороддсеном еще в 1893 году. Ученые давно определили, что в первой половине IX века произошло мощное извержение этого вулкана. Оно относилось к так называемому «исландскому типу» извержений, при котором наружу вытекает огромное количество лавы. Такие извержения могут длиться недели и месяцы. По оценке геологов, при извержении Эльдгьяу было выброшено до 19,6 кубических километра магмы. Потоки заняли площадь около 800 квадратных километров. Когда они застыли, образовалась крупная трапповая провинция с характерным ступенчатым рельефом гор. В период, когда на Земле существовало человечество, излияний магмы такого масштаба больше не случалось.

Проблемой датировки извержения занялся вулканолог Клайв Оппенгеймер (Clive Oppenheimer) из Кембриджского университета совместно с коллегами из Великобритании, Швейцарии, Франции и США. Результат их работы опубликован в журнале Climatic Change. Для датирования были использованы ледяные керны, полученные в ледниках Гренландии. Содержание вулканических продуктов позволило установить, что извержения Эльдгьяу началось весной 939 года и продолжалось по крайней мере до осени 940 года.

Полученный результат подтверждает, что извержение происходило на глазах первых поколений жителей Исландии. Согласно «Книге о занятии земли» (Landnámabók) , первым викингом прибывшим на остров, был норвежец Наддод, плывший из Скандинавии к Фарерским островам, но отнесенный ветрами на запад. В дальнейшем эта книга перечисляет поселенцев, прибывавших в Исландию между 850 и 930 годами.

Исследователи отыскали некоторые упоминания в письменных источниках о последствиях извержения Эльдгьяу. Сернистые газы и пыль, выброшенные вулканом в атмосферу, стали причиной необычного кроваво-красного цвета солнца, что упоминалось в соответствующие годы в ирландских, немецких и итальянских хрониках. «Хроника скоттов» (Chronicon Scotorum), записанная в Ирландии, сообщает под 939 годом: «Солнце было цвета крови с начала одного дня до середины следующего». Хронист из итальянского аббатства Монте-Кассино сообщает: «Солнце было затемнено с третьего часа до почти пятого. Мы смотрели на солнце, и у него не было ни силы, ни света, ни тепла».

Подтверждают это и годовые кольца деревьев. Поскольку пыль в воздухе уменьшало количество солнечного света, доходящее до земли, последующие годы выдались холодными, и это видно по сужению соответствующих годовых колец у деревьев по всему северному полушарию. «В 940 году летнее охлаждение было наиболее ярко выражено в Центральной Европе, Скандинавии, Канадских Скалистых горах, Аляске и Центральной Азии, и средняя летняя температура оказалась на 2° C ниже», - говорит один из авторов работы профессор Маркус Штоффель (Markus Stoffel) из отделения наук о Земле Женевского университета.

Аномально и долгая холодная зима 939 – 940 годов и последовавшая за ней весенне-летняя засуха не прошли бесследно для людей. Хроники свидетельствуют о неурожае и голоде в некоторых областях Германии, на Ближнем Востоке и даже в Китае. Профессор Энди Орчард (Andy Orchard) из Оксфорда замечает, что последствия извержения были тяжелыми и для недавно возникшей колонии скандинавов в Исландии, однако «Книга о занятии земли» не содержит таких свидетельств и вообще не упоминает извержения. Этот факт ученые отметили уже давно, и в качестве возможного объяснения предложили стремление составителей книги не отпугнуть новых переселенцев.

Лишь мимоходом «Книга о занятии земли» упоминает что-то связанное с извержением: «Гнуп уехал в Исландию из-за тех убийств, что они совершили с братом, и занял землю между Потоком Малька и Рекой Острова, всё Лебяжье Гнездовье. Там было тогда большое озеро и там ловили диких лебедей. Мольда-Гнуп распродавал свои земли многим людям, и там стало жить много народу, пока не потекла лава [в оригинале «земной огонь»], и тогда они бежали на запад на Склон Мыса и поставили палатки в месте, что называется Палаточным Полем. Но Вемунд, сын Сигмунда Злосчастного, не позволил им там поселиться. Тогда они пошли в Лошадиную Ограду, возвели жилище, прозимовали, и случались там между ними ссоры и убийства» (перевод здесь и далее Т. Ермолаева). Предполагается, что Мольда-Гнуп и его брат Вермунд родились в Норвегии примерно в 885 и 890 годах, а в Исландию перебрались в 910 – 920 годах.

Про другого переселенца сказано: «Хравн Ключ от Гавани был великим викингом. Он прибыл в Исландию, занял землю между Рекой Островка и Рекой Острова и поселился в Шумных Лесах. Он предчувствовал извержение вулкана и перенёс свой дом на Низкий Остров. Его сыном был Аслак Аургоди, от которого произошли люди с Низкого Острова».

Исследователи также обращают внимание на такой отрывок: «Асбьёрн, сын Рейркетиля, и его брат Стейнфинн заняли землю выше Крестовой Реки на восток от Потока. Стейнфинн жил в Стейнфинновом Дворе, и у него не было потомков. Асбьёрн посвятил занятую им землю Тору и назвал Лесом Тора (Þórsmǫrk)». Местность с таким названием, предположительно, была заброшена в результате извержения. В более поздних исландских источниках она обозначается как eyði «пустошь».

Но авторы нынешнего исследования полагают, что извержения Эльдгьяу отразилось в другом памятнике древнескандинавской литературы – «Старшей Эдде». Та ее часть, что зовется «Прорицанием вёльвы», содержит описание будущего конца света – Рагнарёка. Некоторые из строк напоминают пейзаж во время вулканического извержения:

Солнце померкло,

земля тонет в море,

срываются с неба

светлые звезды,

пламя бушует

питателя жизни,

жар нестерпимый

до неба доходит (здесь и далее перевод А. И. Корсуна)

Исследователи отмечают также строчку «падали капли яда сквозь дымник» при описании дома. Они полагают, что она может относиться к кислотному дождю, вызванному вулканическими газами. Также они обращают внимание на такую строфу:

Сурт едет с юга

с губящим ветви,

солнце блестит

на мечах богов;

рушатся горы,

мрут великанши;

в Хель идут люди,

расколото небо.

Сурт – подземный великан, повелитель огненных великанов, в его образе ученые уже давно видят отражение исландских вулканов. «Губящий ветви» – это кеннинг, поэтическое обозначение огня. Примечательно, что Сурт надвигается на богов с юга, а вулкан Эльдгьяу расположен в южной части Исландии.

Сурт с огненным мечом на иллюстрации 1882 года

Стихи из «Прорицания вёльвы» связывают с извержениями вулканов не впервые. Исландский медиевист Сигурдур Нордал по поводу строчек «солнце померкнет в летнюю пору» писал: «Я не думаю, что когда-либо понимал это описание, пока не увидел, как вулканический пепел падал в ясном небе при извержении Катлы в 1918 году. Солнце светило, но оно было темным, как и весь его свет».

Самый известный манускрипт с «Прорицанием вёльвы» – Codex Regius 2365 – был создан в Исландии во второй половине XIII века и представляет собой копию с более ранней рукописи. Точные дата и место возникновения текста неясны.

В финале «Прорицания вёльвы», где описывается мир после Рагнарёка, предсказывается, что в это время придет «мира владыка, правящий всем властелин могучий». Традиционно комментаторы полагают, что в этих строчках отражено влияние христианства. Клайв Оппенгеймер полагает, что образы недавнего извержения вулкана и сюжет поэмы, описывающей гибели старых богов, служили для обращения скандинавов в христианство. «Толкование поэмы как пророчества о конце языческих богов и их замене одним единым богом предполагает, что воспоминания об ужасном извержении вулкана были целенаправленно вызваны, чтобы стимулировать христианизацию Исландии», – считает он.

Любопытное свидетельство о вулканах и христианской проповеди в Исландии содержит «Сага о христианстве» (Kristni saga), записанная в XIII веке. Официальной датой обращения исландцев считается 1000 год, когда соответствующее решение было принято альтингом. Ему предшествовала бурное обсуждение, которое описывается в «Саге о христианстве».

Но сталось там так, что каждый начал призывать другого в свидетели, и каждая сторона, и христиане, и язычники, объявили, что не признают законов другой стороны.

Тут прибежал человек и сказал, что в Эльвусе вырвался из-под земли огонь и что он, наверное, пойдёт на хутор Тородда Годи.

Тогда язычники начали говорить:

— Нет чуда в том, что боги гневаются на такие речи.

На это Снорри Годи сказал:

— Если бы боги разгневались, то разве не загорелась бы лава здесь, где мы сейчас находимся? (перевод Тимофея Ермолаева)