В 09:14 по местному времени 24 марта в Екатеринбурге упала телебашня, которая была героиней свердловской повестки последние пару недель. Когда стало известно о сносе, некоторые горожане стали выступать против демонтажа, называя башню символом города и архитектурной доминантой.

Надо напомнить историю сооружения. Решение о строительстве телебашни с проектной высотой 361 метр было принято в 1981 году, сами же работы начались в 1983-м.



«По словам бывшего главного архитектора области Григория Мазаева, это был типовой проект. Телебашня по конструктивным решениям аналогична башням в Останкино, городах Таллине, Вильнюсе и Баку. Авторы проекта этих башен (Московский институт связи, ГСПИ) с каждой башней совершенствовали конструкции, учитывая опыт строительства предыдущих башен, в этом смысле можно сказать, что наша башня – самая надежная», — напоминает РИА «Новый День».

О том, что башня возводилась на века, говорили строители.

«Сколько лет она простоит? Сто? Я думаю больше. Триста? Такие сооружения долговечны. Но конкретный срок никто не называл. Бетон с каждым годом становится прочнее. Такой бетон для ствола башни тогда мало кто мог предоставить — только завод Ленинского комсомола, другие предприятия не смогли. На фундаменте — другие поставщики. Цемент могли сделать только сухоложский завод и предприятие на юге», — цитирует старшего прораба Владимира Михеева ЕТВ.

Строительство велось в течение шести лет — до 1989 года, а после было приостановлено. Недострой стал местом паломничества молодежи, в итоге до сих пор нельзя уточнить точное число погибших в результате падения с высоты, по данным местных СМИ, речь может идти от 11 до 40 человек.

В течение последних 30 лет власти региона то и дело пытались реанимировать достройку башни. Так, в 2002 году во время губернаторства Эдуарда Росселя даже было создано АО «Екатеринбургская телебашня». Планировалось, что при поддержке австрийцев вышка будет завершена уже к 2005 году, но что-то пошло не так, выделенные на строительство деньги куда-то исчезли, а Счетная палата, проводившая проверку по инициативе губернатора Росселя, не раскрыла результаты ревизии.

Спустя несколько лет был проведен новый конкурс на достройку башни. Инвестор — ООО «Сэлтехком» — намеревался вложить 1,8 млрд рублей в проект, с тем чтобы на территории появился торгово-офисный центр, но средства так и не были выделены, подрядчик ушел с объекта.



Наконец, в 2013 году правительство Свердловской области выкупило башню за 500 млн рублей из бюджета региона из федеральной собственности — на тот момент объектом владело ФГУП «РТРС». Тогда же объявили конкурс на реконструкцию вышки, в нем приняли участие несколько десятков архитекторов из разных стран мира, был найден и победитель — екатеринбургская компания «НАИ Бекар», предложившая создать там рекреационную зону с парком, но внезапно правительство потеряло всякий интерес к собственному проекту.

Незадолго до этого башня, кстати, была признана самым высоким недостроем в мире.

«Я видел проекты реконструкции башни, включая проект храма. И я задумывался о том, что можно было бы сделать с этим объектом – это ведь самое высокое заброшенное строение в мире», – говорил порталу NDNews.ru руководитель архитектурной студии CRG Architecture Consultans Карлос Гомес.

В Екатеринбурге взорвали башню. Символ и ориентир нашей юности pic.twitter.com/3E47r7GvOb — Олеся Бойкова (@LesyaBoikova) 24 марта 2018 г.

Судьба башни решилась в 2017-м: тогда власти вспомнили об объекте. Оказалось, его дорого содержать, и его попытались продать на аукционе с разрешения областного законодательного собрания. Стартовая цена за участок и землю составляла чуть больше 640 млн рублей. Но желающих купить телебашню не нашлось.

Тогда был придуман грандиозный проект по сносу объекта и строительству на этом месте ледовой арены для нужд хоккейного клуба «Автомобилист», титульным спонсором которого является УГМК. По регламенту КХЛ, в городе-миллионнике должен быть дворец вместимостью не менее 12 тысяч, а сейчас матчи екатеринбургской команды может одновременно посещать только 5 тысяч человек. Так что холдинг медного короля Андрея Козицына решил построить новый дом для «Автомобилиста» на месте башни. Для этого было создано акционерное общество «Ледовая арена». Свердловское правительство вложилось в уставной капитал башней и землей, остальное — за представителями УГМК.

Рябков: Екатеринбург давно уже заслужил арену мирового уровня: Директор "Автомобилиста" и УГМК Максим Рябков гарантировал, что в Екатеринбурге появится арена мирового уровня. - Мы прилагаем гигантские усилия, чтобы соответствовать... https://t.co/BHhn3BusXJ — nhl (@__NHL__news) 24 марта 2018 г.

Правда, до последнего момента общественности не называли дату демонтажа башни, равно как и не показывали проект будущей арены. В СМИ по поводу взрыва назывались разные даты — 23 февраля, 24 марта, 1 апреля. Однако еще зимой представители компании, которая де-факто владеет участком, заявляли, что будут проводить все работы по демонтажу только после выборов президента России. Лишь к середине этой недели стало известно, что взрыв пройдет 24 марта. Жителям окрестных домов разослали листовки с правилами безопасности, включая рекомендации эвакуироваться или, по крайней мере, не стоять вблизи окон, если те выходят на башню.



Публикация от olga (@olgaakilova)24 Мар 2018 в 5:08 PDT

Снос пытались остановить городские активисты — они писали письма в администрацию президента, пытались признать башню объектом культурного наследия, проводили «обнимашки» (брались за руки и водили хороводы вокруг вышки).

Накануне сноса троица руферов прорвалась сквозь оцепление и рано утром забралась на самую верхушку телебашни, требуя проведения референдума. В течение шести часов молодые люди не желали спускаться, однако теплые вещи и еда остались в рюкзаке одного из их товарищей, которому не удалось проникнуть в башню, поэтому им пришлось выйти. Всем участникам были выписаны административные штрафы за мелкое хулиганство, а акция, как видно, не повлияла на планы по сносу.



Руферы на башне в Екатеринбурге.

Башню должны взорвать завтра. pic.twitter.com/A8xcsXTiLM — Вести из Дурдома (@DurdomOnline) 23 марта 2018 г.

Демонтаж башни еще фактически не завершен — на земляную подушку в результате контролируемого взрыва упала только верхушка 220-метрового сооружения, но часть остова устояла. Ее уберут с помощью спецтехники в течение двух ближайших недель.

«Она упала идеально на «подушку». Мы планировали погрешность до 30 сантиметров, но она упала прямо по оси. Обрушение прошло в штатном режиме. Было два заряда, которые сработали с разницей в 10 секунд. Часть башни, которая осталась стоять, как и предполагалось по проекту, будут убирать в ручном режиме с помощью техники. На это уйдет порядка двух недель. После этого остатки башни будут дробиться на небольшие куски, пригодные для перевозки, и вывозиться на специализированный полигон», — цитирует «КП-Урал» директора АО«Ледовая арена» Данила Крицкого.