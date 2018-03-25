Вместе с новостями о том, что Крымский мост откроется досрочно (уже в мае этого года по нему смогут проехать автомобили), стало известно и о планах экстремистов по блокаде переправы.

Об этом заявил в интервью изданию «Обозреватель» Ленур Ислямов — представитель «Меджлиса крымско-татарского народа», признанного экстремистской организацией и запрещенного на территории РФ. Он, в частности, сообщил, что будет «делать все для того, чтобы это движение остановить».

«Если Украина пока не может остановить это движение, то, по крайней мере, необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались. К ним должны применяться те же санкции, что и к артистам, незаконно посещающим Крым», — приводит слова Ислямова «Обозреватель».

Ислямов сообщил, что сначала в отношении едущих будут введены санкции, но если эта мера не подействует, то радикалы перейдут «к следующим шагам» — хотя вообще организация «использует исключительно ненасильственные методы борьбы».

Эксперты уверены, что угрозы украинских радикалов беспочвенны, а психическое здоровье людей, делающих подобные заявления, вызывает сомнения.

«Безусловно, это полный бред. Никогда в жизни этого не произойдет. Хочу напомнить, об этом говорят люди, которые рассказывали, что никакого моста нет и что Россия его никогда в жизни не построит. Сейчас мы видим, что уже идут завершающие работы по автомобильной части моста. Теперь, когда отрицать его наличие невозможно, они начинают в рамках прогрессирующей болезни исторгать из себя различные идеи, которые считают умными. Нужно отнестись к этому всему с сочувствием, с улыбкой на лице и не обращать внимания», — сказал министр внутренней политики, информации и связи республики Крым Дмитрий Полонский в интервью RT.

Сама техническая возможность организовать фиксацию на российской территории представляется специалистам делом сомнительным.

«Если Ислямов думает, что на Крымском мосту можно к столбу камеру прикрутить, то это наивное заблуждение. Поставить человека со смартфоном, который будет фиксировать въезжающих, также невозможно», — сказал «Царьграду» заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

О том же сказал журналистам депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«На самом деле ничего у них не получится, поскольку никаких инструментов для этого нет. Это пустая риторика, попытка Ислямова какие-то политические дивиденды получить», — сообщил «Газете.ру» г-н Ганжара.

Его коллега по Госсовету Крыма Николай Юревич также заявил, что украинские экстремисты вряд ли смогут физически препятствовать движению по Крымскому мосту. «Они не могут фиксировать людей, пересекающих данный мост. Это беспочвенная провокация. Они так же могут говорить о закрытии Суэцкого канала», — сообщил депутат РБК.

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская напомнила об уголовных делах, которые возбуждены в отношении Ислямова.

«Давно не было слышно этого шайтана! Объявился — не запылился. Из пыльного угла вякает жующий высоковольтные провода второсортный экстремист. Кстати, здесь ждут его уголовные дела, которые инициированы еще мной за преступления против крымчан. Но ведь пылить по всем углам — это все, на что способен обвиняемый Ислямов», — сказала она в интервью Федеральному агентству новостей.

Отметим, что Ислямов бежал из Крыма после воссоединения полуострова с Россией в результате референдума.

«В России Ислямова обвиняют по делу о диверсии в Крыму: в 2015 году из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины, и полуостров остался без света. Кроме того, представитель "Меджлиса" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) стал фигурантом уголовного дела о создании вооруженного батальона на юге Украины у крымских границ. Ранее в Госдуме рассказали о планах Ислямова монополизировать транспортный рынок между Крымом и Херсонской областью, взяв под контроль перевозки на полуостров», — напоминает РИА Новости.

Крымский мост должен открыться для проезда автомобильного транспорта уже через два месяца. Ввод в эксплуатацию этой части конструкции будет досрочным — ранее предполагалось, что работы на мосту строители завершат только к концу нынешнего года, однако они справляются быстрее.

«Сегодня мы приступили к устройству нижних слоев покрытия на морских участках — это наши пятый и седьмой участки, последние участки. Планируем эту работу завершить в апреле и подойти к открытию автомобильного движения в мае 2018 года, как и было на прошлой неделе решено: открытие автомобильного движения по мосту до начала курортного сезона, то есть в мае», — цитирует ТАСС замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрата Турсунбекова.