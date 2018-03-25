Симбиоз «восходящего царя»

В России и на Западе продолжают обсуждать победу Владимира Путина на президентских выборах 18 марта. От констатации факта в стране и мире перешли к прогнозам, в том числе в креативной форме.

Напомним, согласно утвержденным Центризбиркомом России результатам голосования действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,69%, или 56 430 712 голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 11,77% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 5,65% голосов, телеведущая Ксения Собчак стала четвертой с 1,68% голосов.

Вслед за этим французский сатирический еженедельник Charlie Hebdoотметился карикатурой, изображающей фигуру, напоминающую Владимира Путина, с куклой-перчаткой на руке, которая заявляет: «Я Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». Позади кукловода — связанный человек, утверждающий: «Я Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!».

Журнал Timeснабдил изображение Владимира Путина другим аксессуаром — вместо перчатки у российского лидера появилась корона. Новый номер издания выйдет в Европе, на Ближнем Востоке,в странах Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона с «коронованным» президентом России на обложке и подписью «Восходящий царь».

Отметились и телевизионщики. Fox представилтрехминутный эпизод американского мультсериала «Симпсоны», высмеивающий президента США Дональда Трампа. По сюжету американский лидер видит во сне, будто просыпается в своей постели, обложенный газетами. Один из заголовков гласит: «Путин назначил себя госсекретарем США».

В Кремле комментируют итоги выборов и предстоящий Владимиру Путину новый президентский срок в более сдержанной манере — положение обязывает. Однако и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметился интересным высказыванием, пообещав стране симбиоз двух Путиных. В интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ представитель Кремля заявил, что Россию ждут «Путин, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем, у которого видение намного более широкое, чем у обычного избирателя».

Поделился Песков и более конкретными планами главы государства на ближайшую перспективу. Во-первых, предстоит формализовать дорожную карту по реализации положений послания к Федеральному собранию, отметил пресс-секретарь Владимира Путина. Напомним, 1 марта российский лидер очертил целый ряд задач, прежде всего в экономической и социальной политике, которые предстоит решить властям — от повышения ВВП на душу населения в 1,5 раза до обеспечения всей России быстрым интернетом.

Вторым направлением работы в ближайшее время Песков назвал формирование новой команды — как кабинета министров, так и администрации президента. Об этом, напомним, Владимир Путин говорил все в том же послании к Федеральному собранию, а сразу после завершения голосования 18 марта объявил, что изменения в кабмине «неизбежны».

Владимир Путин повторил собственные обещания из послания — уже в качестве переизбранного главы государства, выступая 23 марта с обращением к нации — шаг сам по себе необычный, ведь как правило президент использует для выступления перед широкой аудиторией формат «Прямой линии» или большой пресс-конференции.

«Путин, который понимает, что нам нужно в будущем», рассказал об осведомленности о проблемах страны в здравоохранении, ЖКХ, сфере роста доходов других сферах. Однако решить эти проблемы можно лишь «на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить», а потому «безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье». На этом фоне обнадеживающе звучит заверение Пескова: «Путин уже неоднократно доказал, что он не популист».

С другой стороны, попытка Time найти под обложкой с «коронованным» Путиным ответ на вопрос «Почему Россия продолжает тонуть» заставляет вспомнить пословицу: «Обещанного три года ждут, а на четвертый забывают».