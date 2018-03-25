Еще один популярный у россиян мессенджер может оказаться под угрозой запрета, как это уже произошло с Telegram. Речь идет о приложении Viber. Компания готова сотрудничать с органами безопасности, в том числе с российскими спецслужбами, однако владельцы сервиса отказываются предоставлять ключи для дешифровки сообщений кому бы то ни было — просто потому, что у компании нет технической возможности делать это. Об этом РБК заявил операционный директор компании Майкл Шмилов.

«Нельзя дать то, чего нет. Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется», — пояснил он изданию.

РБК уточняет, что в сервисе Viber все чаты и звонки защищены сквозным шифрованием, в этом случае ключами владеет не компания, а каждый конкретный пользователь — ключи хранятся у него.

«Все, что мы можем дать — логи разговора: когда и с кем общался пользователь. Мы обязаны это делать по законам, которые действуют во многих странах мира. Кроме этого мы ничего предоставить не можем», — добавил Шмилов.

В интервью изданию он также рассказал, что спецслужбы разных стран периодически делают запросы в компанию, при этом российские органы безопасности существенно реже обращаются в Viber, чем их коллеги из Европы.

Эксперты отмечают, что Viber действительно трудно поддается дешифровке — по крайней мере, со стороны полиции — поэтому мессенджер часто используют наркоторговцы.

«Дело в том, что техническая возможность контроля Viber имеется только у ФСБ, которая крайне неохотно делится данными переписки. И рядовой оперуполномоченный из районного ОП или даже ФСКН не станет обращаться в «контору» за этой информацией. Его попросту могут проигнорировать» – пишет РИА «Новый День» со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Надо отметить, что Viber не зарегистрировался в России в качестве ОРИ (организатора распространения информации), что может быть еще одним сигналом к тому, что вскоре популярный мессенджер может уйти из страны. Как уточняет газета «Ведомости», Viber входит в число самых популярных мессенджеров в России — ежедневная аудитория превышает 9 млн человек. По состоянию на май 2016 года в РФ им пользовались более 60 млн жителей страны.

По действующему законодательству, сервис должен быть включен в специальный реестр, а еще хранить на серверах, расположенных в РФ, информацию о входящих и исходящих звонках, сообщениях и так далее. Кроме того, у мессенджера могут возникнуть трудности с законом Яровой, согласно которому с 1 июля 2018 года владельцы сервиса должны будут в течение полугода хранить переписку пользователей. Однако в компании говорят, что это противоречит внутренней политике.

По мнению экспертов, это действительно может привести к тому, что сервис перестанет работать на территории РФ.

«Как правило, крупные компании дорожат своей репутацией и не станут дискредитировать себя перед пользователями. Тогда как российские сервисы типа госмессенджеров вполне могут подчиниться требованиям спецслужб», — сказал РБК руководитель некоммерческой организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

Напомним, на этой неделе популярный мессенджер Telegram оказался под угрозой блокировки в России. Детище Павла Дурова получило 20 марта предписание от Роскомнадзора, по которому компания была обязана предоставить в ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В случае отказа Роскомнадзор через суд может заблокировать Telegram.

«Угрозы блокировки Telegram не принесут результата, и компания продолжит защищать свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал в ответ на это в своем твиттере Павел Дуров.

Решением суда компания также была оштрафована на 800 тысяч рублей за отказ предоставлять данные (по части 2 статьи 13.31 Кодекса об административных правонарушениях), однако представители Дурова обжаловали это решение в ЕСПЧ.