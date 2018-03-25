Президент Украины Петр Порошенко по случаю 26-й годовщины деятельности Службы безопасности страны рассказал о двух «масштабных операциях, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов».

«Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ . Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников. Они готовили, как они это называли "теорию управляемого хаоса" — государственный переворот в Украине в интересах России», — приводит слова Порошенко «Украинская правда».

По его словам, речь идет о нардепе Надежде Савченко и бывшем губернаторе Одесской области Михаиле Саакашвили. Последний прокомментировал слова президента Украины.

«Если они меня разоблачили, доведите свое «разоблачение» до конца. Пустите меня на Украину и докажите свои подозрения в суде», — написал Михаил Саакашвили на официальной странице в фейсбуке.

Также одесский экс-губернатор заявил, что в будущем году будет свидетельствовать в суде против Порошенко, которого назвал «дешевым вруном без чести и достоинства».

«Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко. И за меня пусть не переживает: я уже в учебниках истории, а этому недоразумению светит попасть только в криминальную и судебную хроники», — заявил он.

Напомним, в феврале 2018 года Михаил Саакашвили был депортирован с территории Украины по решению суда за нарушение миграционного законодательства. Политик был лишен гражданства Украины летом 2017 года, но находился на ее территории с сентября по февраль включительно. Саакашвили возглавил протестное движение, в течение несколько месяцев вел активную политическую жизнь, пока не был выдворен в Польшу. Запрет на въезд на Украину для Саакашвили будет действовать еще два года.

Что касается Надежды Савченко, 23 марта она была помещена под стражу на 59 дней решением Шевченковского суда без права внесения залога. В ходе заседания Савченко заявила, что из озвученного прокурором правдой является только ее «глубокое неуважение к президенту, правительству, парламенту Украины». Она отметила, что недовольна социально-экономическим положением в стране, а также, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не являются террористическими организациями. Ее слова приводит телеканал «112 Украина».

Отметим, защита Савченко подала апелляцию на решение суда. Адвокат нардепа считает, что судья руководствовался документом, который ему предоставила сторона обвинения.

«Судья читал решение свое, а передо мной лежало представление прокурора. И даже грамматические ошибки и оговорки прокурора автоматически перекочевали в решение судьи. Эта практика распространена. Следственный прокурор дает судьи флешку с текстом и судья читает», — сказал адвокат нардепа Виктор Чевгуз в эфире телеканала Newsone.

Напомним, Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, теракте, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием. Ее обвиняют в нарушении статей 109, 14, 28, 112, 258, 263 Уголовного кодекса Украины. Об этом со ссылкой на генпрокурора страны Юрия Луценко ранее сообщала «Украинская правда». Депутата задержали прямо в здании Верховной Рады.