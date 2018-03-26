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26 марта 2018, 14:36
Испания Карлес Пучдемон Каталония сепаратизм
Анна Сакоян

Арест Пучдемона и судьба каталонского сепаратизма

Демонстрация против ареста Карлeса Пучдемона
Демонстрация против ареста Карлeса Пучдемона
Assemblea.cat/flickr.com

Полиция Германии задержала возле границы с Данией бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Многие комментаторы в СМИ сочли это событие важной вехой в истории с каталонским сепаратистским движением.

Пучдемон, пишет Politico, может получить в Испании тюремный срок до 25 лет за подстрекательство Каталонии к отделению. Этот арест, возможно, следует трактовать как очередной удар по каталонскому сепаратистскому движению. За шесть месяцев, прошедшие с каталонского референдума о независимости, были арестованы многие сепаратисты. Испанское правительство стремится во что бы то ни стало сохранить контроль над Каталонией.

 
Демонстрация против ареста Пучдемона. Каталония. 25.03.2018г.
Assemblea.cat/flickr.com

Задержание Пучдемона вызвало протест в Барселоне и других городах Каталонии. Тысячи граждан вышли на улицы; часть протестующих стали собираться у немецкого консульства и представительства Еврокомиссии в Барселоне, отмечает автор. Некоторые немецкие политики — из левых и либералов — также выразили недовольство арестом. Представители испанского истеблишмента, наоборот, приветствовали арест, мотивируя это тем, что Пучдемон «пытается разрушить европейскую демократию».

 
Демонстрация против ареста Пучдемона. Каталония. 25.03.2018г.
Assemblea.cat/flickr.com

Пучдемон теперь фактически выбыл из каталонской политической игры, пишет Bloomberg. В связи с этим каталонским сепаратистам придется так или иначе определяться, продолжать междоусобицу или всё-таки оставить в стороне противоречия и сформировать региональное правительство. Есть вероятность, допускают авторы, что задержание Пучдемона сработает как катализатор, необходимый сепаратистам, чтобы сплотиться прекратить междоусобицу, продолжающуюся вот уже три месяца. Некоторые лидеры уже заговорили о том, что настала пора выступить единым фронтом.

 
Демонстрация против ареста Пучдемона. Каталония. 25.03.2018г.
Assemblea.cat/flickr.com

Есть, впрочем, и эксперты, которые считают, что задержание Пучдемона никакого особенного эффекта не произведет, оговаривает Bloomberg. По первому времени, конечно, будут разговоры о необходимости сплотиться, но внутренних противоречий они не решат и, соответственно, к подлинной сплоченности не приведут. Между тем, подчеркивают авторы, каталонский политический кризис неизбежно сказывается на общеиспанской политике. В частности, жесткое подавление сепаратизма правительством не нравится баскским националистам, в поддержке которых нуждается испанское миноритарное правительство.

 
Референдум в Каталонии 01.10.2017г.
Miquel Bohigas Costabella/flickr.com

BBC напоминает хронологию событий. 1 октября 2017 г. в Каталонии прошел референдум о независимости, который испанские власти сочли незаконным, а многие каталонцы бойкотировали. С некоторой отсрочкой, 27 октября, каталонское руководство в одностороннем порядке провозгласило независимость. В ответ на это правительство Испании отменило каталонскую автономию. Примерно тогда же центральная власть начала обвинять сепаратистское каталонское правительство в разбазаривании государственных средств, разжигании сепаратистских настроений и неповиновении.

 
Карлес Пучдемон в Парламенте Каталонии. 11.10.2017
Prachatai/.flickr.com

После того как испанское правительство распустило каталонский парламент, часть сепаратистских лидеров была арестована, а другие, в том числе Пучдемон, бежали в Бельгию, и были оформлены европейские ордеры на арест Пучдемона и четырех его единомышленников. В начале декабря Испания отозвала эти ордеры, хотя и с оговоркой, что на родине сепаратисты могут подвергнуться преследованию.

 
Демонстрация против ареста Пучдемона. Каталония. 25.03.2018г.
Assemblea.cat/flickr.com

Потом в Каталонии по настоянию испанского правительства состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых Пучдемон был переизбран. 1 марта Пучдемон выступил в поддержку кандидатуры активиста Жорди Санчеса, претендовавшего на пост каталонского президента. 21 марта Санчеса в качестве кандидата в лидеры Каталонии сменил Жорди Турул, но был отвергнут радикальными сепаратистами. 23 марта Турула и некоторых других активистов арестовали в Испании, и снова были выпущены европейские ордеры на арест.

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