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26 марта 2018, 10:33
Владимир Путин дети Дмитрий Песков Кемерово МЧС пожар
Симон Жаворонков

Неизбежная трагедия

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово
sledcom.ru

В 9 утра по Москве в оперативном штабе по ликвидации пожара в Кемерово ТАСС  сообщили, что число жертв достигло 53 человек. 12 человек доставили в больницы, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно. В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек, которые заявлены родственниками как пропавшие без вести — если они были внутри торгового центра «Зимняя вишня», то выжить у них не было шансов. Большая часть погибших были детьми.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в самом центре Кемерово начался в воскресенье примерно в 16:00 (в 12:00 по Москве). В здании помимо магазинов был многозальный кинотеатр, каток и детский развлекательный центр. Уже через несколько часов площадь пожара превысила 1,5 тысячи кв. м, а потом произошло обрушение перекрытий между третьим и четвертым этажами.

 
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"
youtube.com

Около 23:00 по Москве МЧС сообщило о ликвидации открытого горения, но потушить пожар удалось только к утру.

О том, что пожар в Кемерово стал ужасной трагедией, стало понятно почти сразу: люди не могли выбраться из уже горящего здания, некоторые прыгали из окон, есть информация, что кто-то успел позвонить родственникам или даже опубликовать сообщение в интернете.

Следствие еще только должно разобраться в том, что стало причиной пожара и почему погибло столько людей (возбуждено уголовное дело и допрошены десятки людей, задержаны четверо, в том числе руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр), но уже сейчас понятно, что без халатности не обошлось.

Например, сообщение о возгорании поступило от очевидцев, а не от пожарной сигнализации, которая была установлена в ТЦ, но, по всей видимости, не работала.

По данным «Московского комсомольца», после начала пожара повалил сильный дым, началась паника и стихийная эвакуация. Людей, находившихся в кинотеатрах, оповещали о пожаре другие посетители, лифты продолжали работать, запасные двери на лестницы были заблокированы, а двери в залах кинотеатра, и это самое страшное, были просто закрыты — билетерши после начала сеанса запирали их и уходили по своим делам. Неизвестно, помогла ли бы штатная система пожаротушения, но она, в любом случае, не сработала.

 
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"
youtube.com

Более того, персонал почти не помогал посетителям эвакуироваться — хотя учения проходили всего за две недели до трагедии.

По данным одного из собеседника «Известий», огонь очень быстро распространился из-за того, что межстенный утеплитель был сделан из горючих материалов.

Если все это обобщить, то получается, что торговый центр «Зимняя вишня» не только эксплуатировался, но и строился с нарушением всех норм и стандартов, с единственной надежной на то, что пожара не будет. Что стало непосредственной причиной возгорания — короткое замыкание, игры детей с огнем или еще что-нибудь — получается, уже не так важно.

Депутат Госдумы Антон Горелкин, который представляет в т.ч. и Кемеровскую область, в своем фейсбуке фактически обвинил собственника ТЦ. «Человек, который зарабатывал на "Зимней Вишне", сейчас в Австралии, где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов, владелец "КДВ Групп", российский кондитерский король. Структура собственности "Зимней Вишни" очень запутанная, через несколько юридических прокладок, но строился центр именно на его деньги и он обязан был знать, что и как строится, как эксплуатируется», — написал он.

Также депутат обратил внимание и на работу контролирующих органов: «ТЦ был принят в эксплуатацию в 2013 году. Акт приемки подписывался комиссией. Главную подпись ставил заместитель мэра, он же начальник управления городского благоустройства. Закрыть глаза на явные проблемы безопасности он мог только в одном случае, я считаю: если глаза ему закрыли деньгами».

Действительно, сейчас вопросы возникают уже не только к собственникам, управляющим и сотрудникам сгоревшего ТЦ, но и к властям. Например, к месту трагедии так и не приехал глава Кемеровской области Аман Тулеев. Известно, что 73-летний губернатор испытывает серьезные проблемы со здоровьем, но раз он до сих пор не ушел в отставку, то, в теории, может передвигаться.

 
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"
youtube.com

При этом у Тулеева, который, формально, возглавляет оперативный штаб по ликвидации пожара, погибла в огне 11-летняя родственница.

Только после того, как в Кузбасс были направлены министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков и министр здравоохранения Вероника Скворцова, Тулеев появился на экранах телевизоров — он пообещал, что администрация региона выделит по миллиону рублей всем родственникам погибших в пожаре.

Отметим, что только что главу Волоколамского района Московской области отправили в отставку из-за куда меньшей проблемы — распространение вони от свалки, на которую он и повлиять-то особо не мог. Но Тулеев возглавляет регион с 1997 года и пока покидать свой пост не собирается.

 
Антон Горелкин
gorelkin.info

Еще более сложная проблема — не поиск ответственного за случившийся пожар, а предотвращение новых трагедий. Депутат Антон Горелкин в своей записи признает, что только в Кемерово есть несколько торговых центров, «построенных таким же образом»: «дешевый пластик, лабиринты коридоров и черт ногу сломит в документах о собственности». «Их надо проверить от и до, и при малейшем нарушении закрывать к чертовой матери», — уверен парламентарий.

Но таких торговых центров много не только в Кемеровской области, они есть в любом хоть сколько-нибудь крупном городе страны, и проблемы везде одинаковые: собственники и управляющие почти не обращают внимания на пожарную безопасность, а проверяющие, по тем или иным причинам, стараются этого не замечать. И есть вероятность, что каждый такой центр — это десятки потенциальных жертв.

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