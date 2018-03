«Коммерсантъ»: «85 миллиардов ставят на крыло». Новый вариант Superjet нужен военным, силовикам и S7.

«Взыскание поставили на "Поток"»: суд защитил инвесторов краудфандинговой площадки.

«Минтруд нащупывает ориентиры»: на годовой коллегии ведомство представило цели на 2018 год.

«Ведомости»: «Как горожане помогли рекордной победе Путина». Решающий вклад в результат президента внесли города-миллионники.

«РЖД передаст активы новой структуре для управления концессионными проектами»: это ускорит переговоры с потенциальными кредиторами.

«Вагит Алекперов запретил наследникам дробить долю в "Лукойле"»: бизнесмен контролирует 24,8% акций компании стоимостью более 800 млрд рублей.

РБК: «На нет и ключа нет». Еще один мессенджер отказался предоставить ФСБ коды для дешифровки.

«Мусорные волнения охватили область»: жители Подмосковья вышли на борьбу со свалками.

«Огнеопасный центр»: что стало причиной пожара в Кемерово.

«Известия» в материале «Дьявольское пламя в детской комнате» пытаются понять, почему пожарные учения по эвакуации в кемеровском торговом центре оказались пустой тратой времени.

«Шенгенская история»: как появилась европейская виза и что ее ждет в будущем.

«Контролерам дадут право требовать документы у "зайцев"»: правительство рассматривает возможность расширить полномочия проверяющих на транспорте.

Газета.ru: «Трагедия в Кемерове. Десятки погибших». 37 человек погибли в результате пожара в Кемерове, поиски продолжаются.

В статье «Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский» рассказывается, что происходит с русским языком в странах постсоветского пространства.

The Economist: «Очередной джихадист-убийца нанес удар во Франции» (Another jihadist killer strikes in France). Злоумышленник убил трех человек и взял заложников, после чего был застрелен полицией.

Bloomberg: «Трамп закручивает гайки в отношении Путина, но утверждает, что хочет поддерживать хорошие отношения» (Trump Tightens Screws on Putin But Says He Wants to Get Along). Президент США Дональд Трамп решился на агрессивные действия в отношении России в связи с отравлением бывшего шпиона в Британии.

The Wall Street Journal: «Для американских фермеров китайские пошлины пришлись на очень неподходящее время» (For U.S. Farmers, China Tariffs’ Timing Is Brutal). Китай — один из крупнейших импортеров американской сельхозпродукции. Эскалация торговой войны может привести к упадку в американском сельском хозяйстве.

The Wahington Post: «Левандовски трижды отказал компании Cambridge Analytica, пока управлял кампанией Трампа» (Lewandowski: I turned down Cambridge Analytica three times when I ran Trump campaign). Бывший управляющий предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа Кори Левандовски дистанцировался от скандала с пользовательскими данными.

The New York Times: «Студенты проводят большие митинги по поводу контроля над огнестрельным оружием по всем США» (Students Lead Huge Rallies for Gun Control Across the U.S.). Американская молодежь выразила протест бездействию взрослых в ситуации с систематическими расстрелами в школах.

The Guardian: «Каталонский лидер Карлес Пучдемон задержан немецкой полицией» (Catalan leader Carles Puigdemont held by German police). Адвокат бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона сообщил, что немецкая полиция задержала его, когда он собирался пересечь границу с Данией.