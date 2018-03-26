Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 марта 2018, понедельник, 10:55
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Молодые тюменцы делали селфи на крыше 16-этажного жилого здания (ФОТО)
Молодые тюменцы делали селфи на крыше 16-этажного жилого здания
20-летняя девушка из Волгограда порезала себе лицо ножницами ради алиби
Тюменская область удвоила экспорт в Бельгию за 2017 год
Владимир Якушев отметил высокую организованность Кубка мира по биатлону в Тюмени
Директор ТЦ ТЦ «Зименяя вишня» задержан МВД города Кемерово (ФОТО)
Директор ТЦ «Зимняя вишня» задержан МВД города Кемерово (ФОТО)
Директор ТЦ «Зимняя вишня» задержан МВД города Кемерово
Исследование: жители Тюменской области довольны своей жизнью
Банк УРАЛСИБ расширил возможности сквозного обслуживания для предпринимателей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
26 марта 2018, 09:40
госбюджет здравоохранение в России медицина страхование
Василий Власов

Здравоохранение и деньги: главная проблема

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
council.gov.ru

Здравоохранению следует стать главной сферой реформ при исполнении президентского Послания Федеральному Собранию. В этом убеждены участники состоявшегося 22 марта заседания научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации. В ходе заседания обсуждались проблемы дополнительного финансирования здравоохранения и принципы передачи ему средств.

В дополнительном финансировании нуждается прежде всего сельская медицина, убеждена замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева. По ее словам, для этой сферы только в 2018 году будет выделено 3,5 миллиарда рублей.

Эти деньги, впрочем, пойдут не на закупку лекарств или зарплаты врачам, а на приобретение «модульных конструкций, врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов численностью от 101 до 2 тыс. человек, не имеющих медицинских организаций и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайших медучреждений». При этом замминистра полагает, что необходимо добиться включения аналогичных расходов в бюджет и на 2019-2020 годы, пишет газета «Коммерсантъ».

 
Татьяна Яковлева
rosminzdrav.ru

В то же время спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания совета высказала мнение, что нужно изменить и схему финансирования здравоохранения, то есть не только то, куда распределяют деньги, но и сам механизм, который доводит их из бюджета до различных структур. По оценке Матвиенко, финансировать российское здравоохранение из бюджета было бы лучше напрямую, а страховую модель оставить на рынке добровольного страхования.

На заседании также обсуждался вопрос о разработке программы по борьбе с онкологическими заболеваниями и важности выделения средств на эту программу.

Поговорить с «Полит.ру» о том, как удобнее выделять деньги, и о том, куда важнее всего их направить для более эффективной работы системы здравоохранения в России, согласился Василий Власов, профессор Научного исследовательского университета «Высшая школа экономики», президент Общества доказательной медицины.

«Тема, связанная с вопросом о том, стоит ли использовать страхование для решения вопроса о финансировании здравоохранения, стоит несколько особняком. В принципе, сегодня страховые организации, занятые медицинским страхованием, фактически играют роль платежной системы. Они делают то дело, которое пришлось бы в ином случае делать министерствам здравоохранения в регионах, чтобы оплачивать оказанную медицинскую помощь.

В этом смысле если перевестись с медицинского страхования на бюджетный принцип финансирования, выиграем мы совсем немного. Пожалуй, при бюджетном финансировании накладные расходы станут несколько меньше. Но одновременно, возможно, станет хуже соблюдаться принцип правильного покрытия расходов. То есть отказ от ОМС не станет принципиальным решением. Да, этот вопрос кажется фундаментальным, но в действительности принципиальным это решение не является. Важнее — то, за что мы платим.

Госпожа Матвиенко в свое время сильно поддерживала развитие оценки медицинских технологий. Так вот, у нас, к сожалению, до сих пор очень мало делается для того, чтобы платить за то, что надо, и не платить за ненужное. Чтобы предоставлять пациентам те лекарства, которые работают, и не предоставлять те, которые не работают. То есть оценка медицинских технологий у нас до сих пор не заработала. Хотя вроде бы в этом направлении и были сделаны некоторые организационные шаги.

Так что с обсуждением принципа финансирования, по-моему, надо заканчивать. А что касается того, куда тратить деньги, то это вопрос, по-моему, более серьезный, более интересный и более горячий. К тому же это вопрос, который относительно мало рассматривается. Всем кажется естественным, что нужно просто найти, где больше всего не хватает, и туда денег дать. Это принцип Тришкиного кафтана. И у нас сегодня (и уже длительное время) улучшение финансирования здравоохранения ведется по этому принципу.

С одной стороны, это поведение выглядит разумным, с другой — оно совершенно анекдотичное. Нашей стране нужна реформа здравоохранения. Эта реформа должна быть фундаментальной и нацеливаться на механизмы здравоохранения, а не на то, где больше кричат о нехватке средств. Сегодня у нас абсолютно изуродованная система финансирования, в которой дополнительные деньги выделяются не туда, куда надо, а туда, где больше кричат. 

Более того, очень важно, что страна восприняла как большое достижение так называемый программный или проектный принцип, в котором деньги не расходуются на здравоохранение вообще, а расходуются на какое-нибудь целенаправленное действие. Например, недавно объявили, что выделяют какие-то огромные деньги на развитие сельского здравоохранения.

Но выясняется, что сельское здравоохранение их этих миллиардов ничего не получит, потому что все деньги пойдут на закупку у какого-то хорошего производителя неких передвижных будок, модулей, передвижных медицинских пунктов. А лекарств, шприцов, подкладных простыней по-прежнему как не было, так и не будет. И этот принцип у нас доминирует.

Сегодня можно сказать, где больше всего не хватает и куда стоило бы пустить дополнительные деньги. Но туда их категорически не пускают! Речь идет о нормальной организации первичной медицинской помощи.

А ведь существует так называемая пирамида потребностей медицинской помощи. В основе этой пирамиды лежат миллионы людей, которые требуют повседневной медицинской помощи. Потому что люди болеют каждый день, и их действительно миллионы. Людей, которые нуждаются в более серьезной помощи, связанной с госпитализацией, уже сотни тысяч. И на самом верху находится небольшая группа людей, которые в самом деле нуждаются в сложных и дорогих медицинских вмешательствах.

Этим людям можно сочувствовать, но тратить большие деньги в системе здравоохранения на развитие именно этого участка медицинской помощи совершенно неправильно. Потому что в целом здоровье населения и удовлетворение потребности людей в медицинской помощи зависит не от этого. Оно зависит от хорошей организации первичной медицинской помощи. А в поликлиниках всех знают, как обстоят дела.  

Не будем перечислять все проблемы первичной медицинской помощи — они хорошо известны. И они, в частности, связаны с тем, что деньги тратят не на их решение, а на строительство высокотехнологичных медицинских центров. Вот недавно писали о решении построить Национальный центр инсультов, в котором одних только магнитно-резонансных томографов будет шесть штук. Шесть в одном медицинском центре! И два плавательных бассейна: один для больных, другой — для сотрудников.

Это притом, что сегодня лекарств, реально нужных для жизни населения, просто категорически недостаточно! Более того, на их поставках еще и наживаются бесчестные компании. Вот только сейчас разгорелся скандал в связи с компанией "Р-Фарм", хотя сама эта история тянется уже давно. С этой компанией вообще связано очень много подозрительных вещей. Так вот, на фоне всего этого очередная отправка денег на какую-нибудь программу, о которой говорят представители Минздрава, превращается в отправку денег хорошим ребятам на закупку нехороших товаров.

Это — самая большая проблема сегодня. Нужно сделать все для того, чтобы деньги перестали тратиться на ерунду и стали тратиться на то, что дает населению реальную медицинскую помощь», — сказал Василий Власов. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Пожар В ТЦ "Зимняя вишня"
В сгоревшем ТЦ в Кемерово рухнула крыша
Огнетушитель
Задержан глава поставившей сигнализацию в «Зимнюю вишню» фирмы
Флаг на здании консульства России в США
Посольство РФ ответило на возможность высылки дипломатов из США
Салон повышенной комфортности в самолете SSJ100_VIP-5
На «укорачивание» SSJ-100 выделят 85 млрд рублей
Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области
Отсутствие Тулеева на месте трагедии в Кемерово объяснили просьбой МЧС
10:53 Установлена генетическая причина смертельной болезни бультерьеров
10:43 В Москве анонсировали приезд главы МИД КНДР
10:35 Отсутствие Тулеева на месте трагедии в Кемерово объяснили просьбой МЧС
10:33 В сгоревшем ТЦ в Кемерово рухнула крыша
10:13 Задержан глава поставившей сигнализацию в «Зимнюю вишню» фирмы

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Алексей Петренко
Алексей Петренко. "Грачи". 1982г.
26 марта 1938 года родился Алексей Петренко, актер
09:56 «Открытая Россия» решила переключиться на «поддержку протеста»
09:43 «КДВ Групп» опровергла владение сгоревшим кемеровским ТЦ
09:38 Источник сообщил о 55 жертвах пожара в Кемерово
09:34 СМИ узнали о выделении 85 млрд рублей на «укорачивание» SSJ-100
09:26 Посольство РФ ответило на возможность высылки дипломатов из США
07:38 Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 53 человек
25.03 21:05 Глава ЦИК рассказала о вбросах бюллетеней «не в пользу кандидата от власти»
25.03 20:40 Пожар в ТЦ в Кемерово локализован на 1,6 тысячи квадратных метров
25.03 20:16 СМИ назвали возможную причину пожара в ТЦ в Кемерово
25.03 19:57 ВВС США провели разведку над Крымом и Кубанью
25.03 19:31 Турция испытала первые собственные баллистические ракеты
25.03 19:05 Пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово детей нашли живыми
25.03 18:44 В Минобороны объявили о доказательствах создания «Новичка» в США
25.03 18:23 В Раде объяснили отказ выслать российских дипломатов
25.03 18:02 Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово выросло до пяти
25.03 17:31 Совершен первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Британию
25.03 16:58 В Кемеровской области ввели режим ЧП из-за пожара
25.03 16:32 Для армии США выпустили пособие-комикс о победе России
25.03 16:06 Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ в Тюмени
25.03 15:45 В Подмосковье возобновились «мусорные» митинги
25.03 15:24 СКР уточнил число жертв пожара в ТЦ в Кемерово
25.03 15:04 Экс-главу Каталонии задержали в Германии
25.03 14:46 Кремль обвинил Британию в хамстве и бандитизме
25.03 14:24 При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли четверо детей
25.03 14:04 Песков рассказал про симбиоз двух Путиных
25.03 13:45 Костя Цзю опроверг сообщения об инфаркте
25.03 13:33 Журнал Time короновал Путина
25.03 13:12 Премьер Украины объявил о пользе разрыва экономических связей с Россией
25.03 12:44 СМИ рассказали о плане России и КНДР соединиться новым мостом
25.03 12:19 Еврокомиссия пригрозила Facebook жесткими мерами
25.03 11:57 Боксер Константин Цзю перенес операцию после инфаркта
25.03 11:37 Германия поддержала отмену принципа единогласия в ЕС
25.03 11:20 В ВМС Украины объяснили сдачу флота в Крыму
25.03 10:55 Умерла победительница первого «Евровидения»
25.03 10:36 Минкульт рассказал о росте зарплат своих сотрудников втрое
25.03 10:18 В деле Скрипаля появилась его «близкая подруга»
25.03 10:00 В США прошли многотысячные протесты против доступного оружия
25.03 09:40 МЧС отчиталось о дегазации трех свалок в Подмосковье
25.03 09:20 Порошенко рассказал про «разоблачение» Савченко и Саакашвили
25.03 09:00 Экс-посол Британии пообещал скорое потепление отношений с Россией
24.03 21:21 Минкульту РФ решили позволить штрафовать нарушителей
24.03 21:01 Савченко пожаловалась на условия в камере СИЗО
24.03 20:48 Посольство РФ указало на признание Лондона в разработке «Новичка»
24.03 20:13 РФС наказал двух игроков сборной России за поход в клуб
24.03 19:17 СМИ узнали о согласии Трампа выслать «десятки» российских дипломатов
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Антон Силуанов Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль инвестиции Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.