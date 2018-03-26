По информации «Московского комсомольца» накануне в столице скончался Сергей Мавроди — человек, которого не нужно представлять, его имя стало нарицательным. Издание пишет, что около часа ночи случайный прохожий вызвал самому главному строителю финансовых пирамид «скорую» к автобусной остановке, тот жаловался на слабость и боли в сердце. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

По всей видимости Мавроди, хоть и обманывал тысячи людей, так и не нажил миллиардов. По-хорошему даже неизвестно, хотел ли он правда заработать, или его целью было обрушение современной финансовой системы, о чем он неоднократно говорил. Главный вопрос, который всем нам задал Мавроди — способно ли государство бороться с финансовыми пирамидами?