Спустя сутки после трагедии в Кемерово о произошедшем, кажется, известно столько, что выводы сделать может каждый. Погибли по крайней мере 64 человека, не в последнюю очередь из-за ужасающей халатности охранников и управляющих ТЦ «Зимняя вишня». Однако вопросы, конечно, остаются. И задавать их нужно и сейчас, и потом.

Во-первых, кто виноват в том, что такой пожар мог произойти?

Следовали наверняка довольно быстро разберутся, кто отвечал в здании за пожарную сигнализацию, какие материалы были использованы при строительстве и отделке и т. д. И это очень важно. Но не менее важно другое: пожар в Кемерово — это не исключение, а часть закономерности. Тут можно вспомнить и пожар в торговом центре «Адмирал» (2015 год, Казань, 19 погибших), и пожар в ТРЦ «Европа» (2011 год, Уфа, двое погибших), и пожар в клубе «Хромая лошадь» (2009 год, Пермь, 156 жертв). А много ли людей слышали о пожаре в ТЦ «Дисконт-центр» в подмосковном Раменском, где 8 декабря 2017 года погибли три человека?

Согласно статистике, чаще чем в России от пожаров погибают только в Африке, а также в Афганистане, Бутане, Гаити и Туркмении. Понятно, что отчасти это последствия «пьяных» пожаров, но также это свидетельствует и о состоянии противопожарной охраны в стране.

Кто за это отвечает? Только ли пожарная охрана в лице МЧС? Или, может быть, неправильно настроена практика проверки бизнеса? В любом случае, проблему необходимо решать.

Последствия пожара в клубе "Хромая лошадь"

Во-вторых, за что отвечает местная власть?

Понятно, что в вертикально-интегрированной бюрократической системе любая ответственность, при необходимости, переводится наверх (кто ж виноват, если ответственного назначает лично президент?) или сбрасывается вниз (на местах не уследили, теперь будут отвечать). Но все-таки хотелось бы какой-то определенности.

Раз за разом при очередном чрезвычайном происшествии мы сталкиваемся с тем, что местные власти показывают тотальную импотенцию. На Сямозере невозможно спасти детей, под Волоколамском невозможно закрыть свалку, которая не соответствует современным требованиям.

Под стать и бизнес. В России существуют компании, которые умеют заботиться и о своих сотрудниках, и о клиентах, и об окружающей среде и даже о городском пространстве. Но, к сожалению, большинство предпринимателей предпочитают ограничиваться получением заветной бумаги от очередного надзорного органа и после этого ни о какой безопасности не думают.

Как сделать бизнес и местные власти ответственными не после, а до трагедии?

Устранение последствий пожара в метро

В-третьих, что в таких случаях делать центральной власти?

Да, всегда можно послать на место происшествия пару профильных министров, один вид которых заставит на местах всех работать без выходных сутки напролет. Хорошо, что в России много министров, целых 22, хватает на все случаи жизни. Но всякий раз кажется, что можно и нужно сделать что-то большее.

Вот и в случае с трагедией Кемерово. Ни один федеральный телеканал в воскресенье не стал менять сетку вещания — значит не исключено, что это было централизованное решение. «Что? Где? Когда?» интересная игра, но важнее ли они десятков жертв?

Можно, наверное, объявить траур, на неформальный порог в сто жертв можно не обратить внимания поскольку погибло много детей. Президент, наконец, может высказать свою позицию, собрав какое-нибудь совещание — прямые обращения к нации Владимир Путин делать не любит. Сейчас, конечно, не время для детального обсуждения реформы пожарной охраны, но начать привлекать специалистов можно.

Наконец, кадровые решения только кажутся простыми — уволить главу Волоколамского района можно в любую секунду, с губернатором Кемеровской области все сложнее, тут замешана большая политика и большие деньги.

Пожар в торговом центре в Кемерово / YouTube.com

А вот что делать гражданам, к сожалению, понятно. Скорбеть, перечитывать памятки о том, что делать во время пожара, да заменить на кухне и на даче огнетушители с истекшим сроком годности.