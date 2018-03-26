Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 марта 2018, понедельник, 14:00
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Аман Тулеев: семьи жертв пожара в кемеровском ТЦ получат по миллиону рублей
Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди умер на 63-м году жизни
Мозаика с изображением патриарха Кирилла украсила храм в Ростове-на-Дону
Владимир Путин сформирует новый кабмин и администрацию
Современность или классика: как создать стильный образ с шубой?
Директору ООО МК «Аврора» в Тюмени грозит денежный штраф за невыплату зарплаты
Дмитрий Медведев поздравил коллектив Тюменского театра со 160-летним юбилеем
Бывший работник тюменской «Монетки»: мы были вынуждены есть просроченные продукты
Актёры киноленты «Тобол» в Тобольске снимались в фильме в долг
«Отравленные» мандарины на прилавках Тюмени оказались фейком
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
26 марта 2018, 11:22

Начался завершающий этап ввода в работу инновационного энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2

26 марта на Ленинградской АЭС-2 стартовал этап «Опытно-промышленная эксплуатация» инновационного энергоблока №1 поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200: специалисты приступили к поэтапному подъему мощности реактора. Разрешение на начало этапа выдала Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор). Об этом сообщило Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС.

«Мы вышли на завершающий этап ввода энергоблока в работу. Опытно-промышленная эксплуатация – этап достаточно длительный и чрезвычайно ответственный. Можно сказать, что это последний рывок перед началом новой жизни блока. Выполняя предусмотренные программой проверки и испытания, мы окончательно подтвердим  соответствие фактических параметров и характеристик работы систем и оборудования проектным значениям,  удостоверимся в их надежной и безопасной эксплуатации. Только после этого новый, сверхмощный ленинградский энергоблок будет принят в промышленную эксплуатацию. Мы планируем, что это произойдет до конца текущего года», - сказал директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

По словам главного инженера ЛАЭС-2 Александра Беляева, на этапе опытно-промышленной эксплуатации специалистам предстоит последовательно провести большой комплекс испытаний на 40, 50, 75, 90 и 100% мощности реакторной установки.

«Мы еще раз исследуем нейтронно-физические характеристики активной зоны, изучим «поведение» реакторной установки в различных сценарных условиях, выполним испытания систем внутриреакторного контроля,  опробуем режим полного обесточивания блока, проверим эффективность биологической защиты, а также радиационную обстановку на АЭС. Критерием успешности этапа станут проведенные на заключительной стадии 15-суточные сдаточные испытания (комплексное опробование) энергоблока на мощности реакторной установки 100%. Они должны подтвердить, что оборудование и технологические системы энергоблока работают в полном соответствии с проектом», - сказал А.Беляев.

Напомним, что пусковые операции на энергоблоке №1 с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+» Ленинградской АЭС начались 8 декабря 2017 г., когда в активную зону реактора были загружены первые тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом (этап «Физический пуск»).  6 февраля 2018 г. реакторная установка блока №1 была выведена на минимально контролируемый уровень мощности, дав старт проведению целого ряда испытаний. 15 февраля 2018 г. программа физпуска блока №1 была выполнена в полном объеме. 9 марта 2018 г. на блоке завершился этап «Энергетического пуска».

По предварительным оценкам, после ввода энергоблока №1 ЛАЭС-2 в промышленную эксплуатацию экономический эффект в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области составит более 3 млрд руб. (в годовом исчислении).

Инновационные, самые мощные на сегодняшний день энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200, сооружаемые на ЛАЭС-2, разработаны АО «АТОМПРОЕКТ», ведущим предприятием ГК «Росатом», осуществляющим комплексное проектирование объектов атомной отрасли, научные исследования и разработку ядерных энерготехнологий нового поколения. Спроектированные «Атомпроектом» энергоблоки относятся к новейшему поколению «3+». В них использованы самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям. Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем – это их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. В частности, на блоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» - устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др. Помимо уникальных систем безопасности новые, вступающие в строй энергоблоки ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС имеют по сравнению с действующими энергоблоками с реакторами РБМК и ряд других преимуществ: они на 20% процентов мощнее, а срок службы их незаменяемого оборудования увеличен в 2 раза и составляет 60 лет (что на 10 лет больше проектного срока службы самой атомной станции).

Производство и поставку  ключевого оборудования реакторного отделения 1-го блока ЛАЭС-2 осуществляли предприятия Машиностроительного дивизиона Росатома  – АО «Атомэнергомаш».  В частности, Главные циркуляционные насосы были произведены АО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург), полный комплект парогенераторов ПАО «ЗиО-Подольск» (Московская область), устройство локализации расплава активной зоны, заводом Атоммаш (Ростовская область), Шлюз транспортный, система аварийного охлаждения зоны реактора предприятием Петрозаводскмаш (Республика Карелия) автоматизированная система контроля радиационной обстановки, подсистемы АСУТП АО «СНИИП» (Москва).

Производство и поставку ядерного топлива для нового энергоблока выполнила Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ и её фабрикационные предприятия. Специально для энергоблоков поколения «3+» с реакторами ВВЭР-1200 было разработано ядерное топливо по проекту АЭС-2006. Данная топливная конструкция отличается повышенными технико-экономическим показателям (допустимая глубина выгорания до 70 . МВт сут./кг U, эксплуатация в 18-месячном топливном цикле, возможность эксплуатации в маневренном режиме), а также высокой степенью надежности и безопасности эксплуатации. Тепловыделяющие сборки для начальной загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 были изготовлены ПАО «МСЗ» (Электросталь) и ПАО «НЗХК» (г. Новосибирск).

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами большой мощности канальными РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. На этапе «опытно-промышленная эксплуатация» находится первый блок замещающих мощностей с реактором ВВЭР-1200. Также продолжается сооружение 2-го блока типа ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генподрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

За все годы эксплуатации ЛАЭС на станции не было ни одного серьезного инцидента. Станция остается крупнейшим производителем электроэнергии на российском Северо-Западе. Её доля составляет 27% суммарной выработки. При этом ЛАЭС обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые год от года наращивают промышленный и экономический потенциал. В 2017 году доля Ленинградской АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составила 44,8%; доля в реальном объеме поставок потребителям – 53,88%.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Пожар В ТЦ "Зимняя вишня"
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур
Тушение пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Глава МЧС сообщил о 64 погибших при пожаре в «Зимней вишне»
Сергей Пантелеевич Мавроди
«МК» сообщил о смерти Сергея Мавроди
Кадр с пожара в торговом центре "Зимняя вишня"
Водоканал Кемерово отказался отключить «Зимнюю вишню» по просьбе МЧС
AliExpress
AliExpress предложит делать групповые покупки со скидкой
14:00 Генпрокуратура поручила проверить все ТЦ России
13:31 Кремль отказался называть виновников трагедии в Кемерово
13:19 Водоканал Кемерово отказался отключить «Зимнюю вишню» по просьбе МЧС
13:04 В Польше спецслужбы арестовали «российского шпиона»
12:38 «МК» сообщил о смерти Сергея Мавроди

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Алексей Петренко
Алексей Петренко. "Грачи". 1982г.
26 марта 1938 года родился Алексей Петренко, актер
12:32 Тулеев потребовал от хозяев «Зимней вишни» денег для семей жертв пожара
12:31 В Кемеровской области объявлен трехдневный траур
12:03 Геномы большинства волков хранят свидетельства скрещиваний с домашними собаками
12:01 Росавтодор обновил правила ремонта дорог
11:39 Глава МЧС сообщил о 64 погибших при пожаре в «Зимней вишне»
11:33 Кемеровчане пожаловались на мешавший спасаться от огня персонал «Зимней вишни»
11:21 Кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» загорелся повторно
11:13 Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 56
11:06 AliExpress предложит делать групповые покупки со скидкой
11:03 СМИ узнали об отключении GPS на смартфонах Скрипалей в день отравления
10:56 Возможной причиной пожара в «Зимней вишне» назвали слабую проводку
10:53 Установлена генетическая причина смертельной болезни бультерьеров
10:43 В Москве анонсировали приезд главы МИД КНДР
10:35 Отсутствие Тулеева на месте трагедии в Кемерово объяснили просьбой МЧС
10:33 В сгоревшем ТЦ в Кемерово рухнула крыша
10:13 Задержан глава поставившей сигнализацию в «Зимнюю вишню» фирмы
09:56 «Открытая Россия» решила переключиться на «поддержку протеста»
09:43 «КДВ Групп» опровергла владение сгоревшим кемеровским ТЦ
09:38 Источник сообщил о 55 жертвах пожара в Кемерово
09:34 СМИ узнали о выделении 85 млрд рублей на «укорачивание» SSJ-100
09:26 Посольство РФ ответило на возможность высылки дипломатов из США
07:38 Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 53 человек
25.03 21:05 Глава ЦИК рассказала о вбросах бюллетеней «не в пользу кандидата от власти»
25.03 20:40 Пожар в ТЦ в Кемерово локализован на 1,6 тысячи квадратных метров
25.03 20:16 СМИ назвали возможную причину пожара в ТЦ в Кемерово
25.03 19:57 ВВС США провели разведку над Крымом и Кубанью
25.03 19:31 Турция испытала первые собственные баллистические ракеты
25.03 19:05 Пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово детей нашли живыми
25.03 18:44 В Минобороны объявили о доказательствах создания «Новичка» в США
25.03 18:23 В Раде объяснили отказ выслать российских дипломатов
25.03 18:02 Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово выросло до пяти
25.03 17:31 Совершен первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Британию
25.03 16:58 В Кемеровской области ввели режим ЧП из-за пожара
25.03 16:32 Для армии США выпустили пособие-комикс о победе России
25.03 16:06 Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ в Тюмени
25.03 15:45 В Подмосковье возобновились «мусорные» митинги
25.03 15:24 СКР уточнил число жертв пожара в ТЦ в Кемерово
25.03 15:04 Экс-главу Каталонии задержали в Германии
25.03 14:46 Кремль обвинил Британию в хамстве и бандитизме
25.03 14:24 При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли четверо детей
25.03 14:04 Песков рассказал про симбиоз двух Путиных
25.03 13:45 Костя Цзю опроверг сообщения об инфаркте
25.03 13:33 Журнал Time короновал Путина
25.03 13:12 Премьер Украины объявил о пользе разрыва экономических связей с Россией
25.03 12:44 СМИ рассказали о плане России и КНДР соединиться новым мостом
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Антон Силуанов Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль инвестиции Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.