Начался завершающий этап ввода в работу инновационного энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2

26 марта на Ленинградской АЭС-2 стартовал этап «Опытно-промышленная эксплуатация» инновационного энергоблока №1 поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200: специалисты приступили к поэтапному подъему мощности реактора. Разрешение на начало этапа выдала Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор). Об этом сообщило Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС.



«Мы вышли на завершающий этап ввода энергоблока в работу. Опытно-промышленная эксплуатация – этап достаточно длительный и чрезвычайно ответственный. Можно сказать, что это последний рывок перед началом новой жизни блока. Выполняя предусмотренные программой проверки и испытания, мы окончательно подтвердим соответствие фактических параметров и характеристик работы систем и оборудования проектным значениям, удостоверимся в их надежной и безопасной эксплуатации. Только после этого новый, сверхмощный ленинградский энергоблок будет принят в промышленную эксплуатацию. Мы планируем, что это произойдет до конца текущего года», - сказал директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

По словам главного инженера ЛАЭС-2 Александра Беляева, на этапе опытно-промышленной эксплуатации специалистам предстоит последовательно провести большой комплекс испытаний на 40, 50, 75, 90 и 100% мощности реакторной установки.



«Мы еще раз исследуем нейтронно-физические характеристики активной зоны, изучим «поведение» реакторной установки в различных сценарных условиях, выполним испытания систем внутриреакторного контроля, опробуем режим полного обесточивания блока, проверим эффективность биологической защиты, а также радиационную обстановку на АЭС. Критерием успешности этапа станут проведенные на заключительной стадии 15-суточные сдаточные испытания (комплексное опробование) энергоблока на мощности реакторной установки 100%. Они должны подтвердить, что оборудование и технологические системы энергоблока работают в полном соответствии с проектом», - сказал А.Беляев.



Напомним, что пусковые операции на энергоблоке №1 с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+» Ленинградской АЭС начались 8 декабря 2017 г., когда в активную зону реактора были загружены первые тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом (этап «Физический пуск»). 6 февраля 2018 г. реакторная установка блока №1 была выведена на минимально контролируемый уровень мощности, дав старт проведению целого ряда испытаний. 15 февраля 2018 г. программа физпуска блока №1 была выполнена в полном объеме. 9 марта 2018 г. на блоке завершился этап «Энергетического пуска».



По предварительным оценкам, после ввода энергоблока №1 ЛАЭС-2 в промышленную эксплуатацию экономический эффект в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области составит более 3 млрд руб. (в годовом исчислении).



Инновационные, самые мощные на сегодняшний день энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200, сооружаемые на ЛАЭС-2, разработаны АО «АТОМПРОЕКТ», ведущим предприятием ГК «Росатом», осуществляющим комплексное проектирование объектов атомной отрасли, научные исследования и разработку ядерных энерготехнологий нового поколения. Спроектированные «Атомпроектом» энергоблоки относятся к новейшему поколению «3+». В них использованы самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям. Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем – это их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. В частности, на блоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» - устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др. Помимо уникальных систем безопасности новые, вступающие в строй энергоблоки ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС имеют по сравнению с действующими энергоблоками с реакторами РБМК и ряд других преимуществ: они на 20% процентов мощнее, а срок службы их незаменяемого оборудования увеличен в 2 раза и составляет 60 лет (что на 10 лет больше проектного срока службы самой атомной станции).



Производство и поставку ключевого оборудования реакторного отделения 1-го блока ЛАЭС-2 осуществляли предприятия Машиностроительного дивизиона Росатома – АО «Атомэнергомаш». В частности, Главные циркуляционные насосы были произведены АО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург), полный комплект парогенераторов ПАО «ЗиО-Подольск» (Московская область), устройство локализации расплава активной зоны, заводом Атоммаш (Ростовская область), Шлюз транспортный, система аварийного охлаждения зоны реактора предприятием Петрозаводскмаш (Республика Карелия) автоматизированная система контроля радиационной обстановки, подсистемы АСУТП АО «СНИИП» (Москва).



Производство и поставку ядерного топлива для нового энергоблока выполнила Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ и её фабрикационные предприятия. Специально для энергоблоков поколения «3+» с реакторами ВВЭР-1200 было разработано ядерное топливо по проекту АЭС-2006. Данная топливная конструкция отличается повышенными технико-экономическим показателям (допустимая глубина выгорания до 70 . МВт сут./кг U, эксплуатация в 18-месячном топливном цикле, возможность эксплуатации в маневренном режиме), а также высокой степенью надежности и безопасности эксплуатации. Тепловыделяющие сборки для начальной загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 были изготовлены ПАО «МСЗ» (Электросталь) и ПАО «НЗХК» (г. Новосибирск).



Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами большой мощности канальными РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. На этапе «опытно-промышленная эксплуатация» находится первый блок замещающих мощностей с реактором ВВЭР-1200. Также продолжается сооружение 2-го блока типа ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генподрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».



За все годы эксплуатации ЛАЭС на станции не было ни одного серьезного инцидента. Станция остается крупнейшим производителем электроэнергии на российском Северо-Западе. Её доля составляет 27% суммарной выработки. При этом ЛАЭС обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые год от года наращивают промышленный и экономический потенциал. В 2017 году доля Ленинградской АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составила 44,8%; доля в реальном объеме поставок потребителям – 53,88%.