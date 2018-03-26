Оксана Демьяненко: «Мы растим инноваторов»

Международная гимназия Инновационного центра «Сколково» открыла регистрацию на дни открытых дверей для поступающих. Подать заявление на 2018/2019 учебный год можно до 10 мая, вступительные испытания пройдут с 14 апреля по 18 мая. Основной набор учащихся идет в 5-10 классы.Директор гимназии Оксана Демьяненко рассказывает, как строится обучение в гимназии и какие горизонты открываются перед ее выпускниками.

Международная гимназия Инновационного центра «Сколково» открылась в 2015 году и с каждым годом привлекает все больше новых учеников. С начала работы гимназии количество учащихся увеличилось практически в 6 раз – если в первый год в гимназию поступили 57 учеников, то сейчас в ней учатся уже 372 человека. Помимо начальной, основной и старшей школы, в структуру гимназии также входит и детский сад.

В процессе обучения гимназистов учат самостоятельно думать, критически подходить к изучению предметов, уметь дебатировать и отстаивать свою точку зрения, а также развивать творческие способности. Таким образом, школьники с детства получают разностороннее образование, что поможет им в будущем применить приобретенные навыки и знания в любой сфере деятельности.

«Уже в детском саду дети учатся не просто воспринимать информацию, но и анализировать, задавать вопросы. С трех лет в гимназии реализуется образовательная программа, которая нацелена на формирование исследовательских умений и навыков, на развитие мотивации к познанию и изобретательству, – рассказала директор гимназии. – Мы рассчитываем, что на выходе наш студент будет активным и думающим, будет уметь отстаивать и доносить свою позицию аргументированно. Мы хотим, чтобы наш выпускник мог взглянуть на проблему с разных точек зрения, умел анализировать и выстраивать причинно-следственные связи, и имел не один, а несколько ответов на сложные вопросы».

Директор сколковской гимназии считает, что задаваться вопросами «кто я такой?», «что мне нужно в этой жизни?», «как себя понимать?» ребенок должен c самого раннего возраста, тогда в 17 лет у него будет гораздо больше возможностей. Именно поэтому в учебном процессе уделяется внимание развитию эмоционального интеллекта. В гимназии есть студенческий совет, школьники практикуют свои навыки в мозговых штурмах, в рамках которых детей учат использовать психологические техники убеждения, чтобы они могли аргументированно выражать свою точку зрения.

В августе прошлого года гимназия переехала в новое здание, которое оснащено классами с современным оборудованием, библиотекой, бассейнами, спортивными залами.

Преподаватели и международные стандарты

Педагоги гимназии – люди, умеющие мыслить критически, отмечает Оксана Демьяненко. Очень приветствуется работа в международных проектах или обучение за рубежом. Знание языка тоже важно, и треть педагогов (33 из 110) могут преподавать на английском языке.

«Команда преподавателей – это педагоги и молодые ученые, энтузиасты своего дела. К нам приезжают учителя из регионов, здесь работают не только москвичи, – рассказала директор гимназии. – Для нас важно, чтобы люди были мотивированы в личностном и профессиональном развитии, в стабильной работе в гимназии, хотели работать с детьми, были хорошими специалистами в своей области».

Рассказывая о преподавателях гимназии, Оксана Демьяненко подчеркнула значимость креативности. Необходимо также выстраивать продуктивные отношения с коллегами, правильно реагировать на нестандартные ситуации, уметь сотрудничать с разными людьми и слышать чужую точку зрения. Это ценно в ежедневной работе и для общего результата.

Учебный процесс в гимназии «Сколково» выстраивается в соответствии с требованиями не только российских, но и международных стандартов. «За последний календарный год у нас авторизованы три программы Международного бакалавриата: Primary Years Programme (дошкольное отделение и начальная школа), Middle Years Programme (5-9 классы) и Diploma Programme (10-11 классы)», – рассказала Оксана Демьяненко.

В каждой из образовательных программ гимназии сделаны свои акценты в соответствии с возрастом и психологическими особенностями учащихся. «Есть компонент обязательный – предметные области, которые изучаются всеми, а есть компонент гимназии, где студент может выбрать то, что ему наиболее интересно. В младшей школе делается акцент на то, чтобы была возможность заниматься предметами творческого цикла и технологией – драмой, музыкой, робототехникой, конструированием. В основной школе у ребят выбор становится больше: программирование, электротехника и робототехника, искусство полемики», – уточнила директор гимназии.

Такая система помогает выпускникам при поступлении в вузы за границей. В 2017 году гимназия получила статус IB World School. Международный диплом IB, который смогут получить выпускники гимназии, дает возможность поступать не только в лучшие российские, но и в зарубежные вузы, в том числе в Гарвард, Принстон, Оксфорд, Кембридж, Имперский колледж Лондона и Национальный университет Сингапура.

Сотрудничество международного уровня

Система образования в гимназии «Сколково» ориентирована на то, чтобы дети участвовали в международных соревнованиях, так как это мотивирует молодежь к получению знаний. «Для нас очень важно, чтобы ребята не только получали знания, но и применяли их, развивались, участвовали в исследовательских проектах, в том числе международных», – подчеркнула Оксана Демьяненко. Так, в 2016 году ученики сколковской гимназии заняли 2-е место на международном конкурсе робототехники «Евробот».

Кроме того, осенью 2017 года началась совместная работа гимназии «Сколково» с Фаньшаньской экспериментальной школой в Пекине. Сейчас школьники активно работают над общим российско-китайским проектом «Как мы можем изменить мир для лучшей работы рука об руку?». В рамках программы, в которой участвуют все классы начальной и средней школы гимназии, ученики работают над проектами по экологии и робототехнике, а также проектами, посвященными культурам России и Китая. Помимо этого, была организована фотовыставка и обмен письмами на китайском языке между студентами обеих школ.

Гимназия также сотрудничает и реализует совместные проекты со Сколковским институтом науки и технологий: гимназисты регулярно посещают лекции профессоров Сколтеха, а студенты магистратуры и аспиранты института организуют дополнительные курсы для школьников по физике, химии, микробиологии, робототехнике и программировании. В январе старшеклассники посетили 3-дневный курс «Сканиронирование, печать, литье: моя собственная мини-фабрика» в рамках программы ISP Сколковского института науки и технологий. В феврале магистранты Сколтеха приняли участие в Неделе наук в гимназии, представив целую программу научно-практических опытов для учащихся 1-11 классов.

Сейчас гимназия расширяет связи с компаниями-резидентами и партнерами Фонда «Сколково», в том числе на базе лабораторий Технопарка. В первом в России медицинском коворкинге SkBioLab 10-классники гимназии провели несколько лабораторных занятий по ПЦР и электрофорезу под руководством практиканта из Массачусетского технологического института (MIT). Все это помогает школьникам определить, чем они хотят заниматься в будущем, и в соответствии с этим продолжать развивать свои навыки в этих сферах при помощи опытных наставников и современного оборудования.

Учась в подобной среде, дети с самого раннего возраста начнут понимать значимость науки и ее достижений, и, возможно, смогут профессионально ею заниматься. Можно уверенно сказать, что учеба в сколковской гимназии поможет детям разбудить интерес к науке и новым технологиям, тем самым дав им стабильную базу для дальнейшего обучения в университете.

Миссия международной гимназии «Сколково» – создание инновационной образовательной среды, ориентированной на развитие природных дарований учащихся, воспитание критически мыслящих, знающих молодых людей, способных и желающих стать инноваторами, изменять мир к лучшему. «Мы говорим, что здесь, в гимназии, мы растим инноваторов», – резюмировала Оксана Демьяненко.