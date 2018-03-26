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26 марта 2018, 09:38
образование Сколково

Оксана Демьяненко: «Мы растим инноваторов»

Директор Международной гимназии Сколково Оксана Демьяненко
Директор Международной гимназии Сколково Оксана Демьяненко
Sk.ru

Международная гимназия Инновационного центра «Сколково» открыла регистрацию на дни открытых дверей для поступающих. Подать заявление на 2018/2019 учебный год можно до 10 мая, вступительные испытания пройдут с 14 апреля по 18 мая. Основной набор учащихся идет в 5-10 классы.Директор гимназии Оксана Демьяненко рассказывает, как строится обучение в гимназии и какие горизонты открываются перед ее выпускниками.

Международная гимназия Инновационного центра «Сколково» открылась в 2015 году и с каждым годом привлекает все больше новых учеников. С начала работы гимназии количество учащихся увеличилось практически в 6 раз – если в первый год в гимназию поступили 57 учеников, то сейчас в ней учатся уже 372 человека. Помимо начальной, основной и старшей школы, в структуру гимназии также входит и детский сад.

В процессе обучения гимназистов учат самостоятельно думать, критически подходить к изучению предметов, уметь дебатировать и отстаивать свою точку зрения, а также развивать творческие способности. Таким образом, школьники с детства получают разностороннее образование, что поможет им в будущем применить приобретенные навыки и знания в любой сфере деятельности.

«Уже в детском саду  дети учатся не просто воспринимать информацию, но и анализировать, задавать вопросы. С трех лет в гимназии реализуется образовательная программа, которая нацелена на формирование исследовательских умений и навыков, на развитие мотивации к познанию и изобретательству, – рассказала директор гимназии. – Мы рассчитываем, что на выходе наш студент будет активным и думающим, будет уметь отстаивать и доносить свою позицию аргументированно. Мы хотим, чтобы наш выпускник мог взглянуть на проблему с разных точек зрения, умел анализировать и выстраивать причинно-следственные связи, и имел не один, а несколько ответов на сложные вопросы».

Директор сколковской гимназии считает, что задаваться вопросами «кто я такой?», «что мне нужно в этой жизни?», «как себя понимать?» ребенок должен c самого раннего возраста, тогда в 17 лет у него будет гораздо больше возможностей. Именно поэтому в учебном процессе уделяется внимание развитию эмоционального интеллекта. В гимназии есть студенческий совет, школьники практикуют свои навыки в мозговых штурмах, в рамках которых детей учат использовать психологические техники убеждения, чтобы они могли аргументированно выражать свою точку зрения. 

В августе прошлого года гимназия переехала в новое здание, которое оснащено классами с современным оборудованием, библиотекой, бассейнами, спортивными залами.

Преподаватели и международные стандарты

Педагоги гимназии – люди, умеющие мыслить критически, отмечает Оксана Демьяненко. Очень приветствуется работа в международных проектах или обучение за рубежом. Знание языка тоже важно, и треть педагогов (33 из 110) могут преподавать на английском языке.

«Команда преподавателей – это педагоги и молодые ученые, энтузиасты своего дела. К нам приезжают учителя из регионов, здесь работают не только москвичи, – рассказала директор гимназии. – Для нас важно, чтобы люди были мотивированы в личностном и профессиональном развитии, в стабильной работе в гимназии, хотели работать с детьми, были хорошими специалистами в своей области».

Рассказывая о преподавателях гимназии, Оксана Демьяненко подчеркнула значимость креативности. Необходимо также выстраивать продуктивные отношения с коллегами,  правильно реагировать на нестандартные ситуации, уметь сотрудничать с разными людьми и слышать чужую точку зрения. Это ценно в ежедневной работе и для общего результата.

Учебный процесс в гимназии «Сколково» выстраивается в соответствии с требованиями не только российских, но и международных стандартов. «За последний календарный год у нас авторизованы три программы Международного бакалавриата: Primary Years Programme (дошкольное отделение и начальная школа), Middle Years Programme (5-9 классы) и Diploma Programme (10-11 классы)»,  – рассказала Оксана Демьяненко.

В каждой из образовательных программ гимназии сделаны свои акценты в соответствии с возрастом и психологическими особенностями учащихся. «Есть компонент обязательный – предметные области, которые изучаются всеми, а есть компонент гимназии, где студент может выбрать то, что ему наиболее интересно. В младшей школе делается акцент на то, чтобы была возможность заниматься предметами творческого цикла и технологией – драмой, музыкой, робототехникой, конструированием. В основной школе у ребят выбор становится больше: программирование, электротехника и робототехника, искусство полемики», – уточнила директор гимназии.

Такая система помогает выпускникам при поступлении в вузы за границей. В 2017 году гимназия получила статус IB World School. Международный диплом IB, который смогут получить выпускники гимназии, дает возможность поступать не только в лучшие российские, но и в зарубежные вузы,  в том числе в Гарвард, Принстон, Оксфорд, Кембридж, Имперский колледж Лондона и Национальный университет Сингапура.

Сотрудничество международного уровня 

Система образования в гимназии «Сколково» ориентирована на то, чтобы дети участвовали в международных соревнованиях, так как это мотивирует молодежь к получению  знаний. «Для нас очень важно, чтобы ребята не только получали знания, но и применяли их, развивались, участвовали в исследовательских проектах, в том числе международных», – подчеркнула Оксана Демьяненко. Так, в 2016 году ученики сколковской гимназии заняли 2-е место на международном конкурсе робототехники «Евробот».

Кроме того, осенью 2017 года началась совместная работа гимназии «Сколково» с Фаньшаньской экспериментальной школой в Пекине. Сейчас школьники активно работают над общим российско-китайским проектом «Как мы можем изменить мир для лучшей работы рука об руку?». В рамках программы, в которой участвуют все классы начальной и средней школы гимназии, ученики работают над проектами по экологии и робототехнике, а также проектами, посвященными культурам России и Китая. Помимо этого, была организована фотовыставка и обмен письмами на китайском языке между студентами обеих школ.

Гимназия также сотрудничает и реализует совместные проекты со Сколковским институтом науки и технологий: гимназисты регулярно посещают лекции профессоров Сколтеха, а студенты магистратуры и аспиранты института организуют дополнительные курсы для школьников по физике, химии, микробиологии, робототехнике и программировании. В январе старшеклассники посетили 3-дневный курс «Сканиронирование, печать, литье: моя собственная мини-фабрика» в рамках программы ISP Сколковского института науки и технологий. В феврале магистранты Сколтеха приняли участие в Неделе наук в гимназии, представив целую программу научно-практических опытов для учащихся 1-11 классов.

Сейчас гимназия расширяет связи с компаниями-резидентами и партнерами Фонда «Сколково», в том числе на базе лабораторий Технопарка. В первом в России медицинском коворкинге SkBioLab 10-классники гимназии провели несколько лабораторных занятий по ПЦР и электрофорезу под руководством практиканта из Массачусетского технологического института (MIT). Все это помогает школьникам определить, чем они хотят заниматься в будущем, и в соответствии с этим продолжать развивать свои навыки в этих сферах при помощи опытных наставников и современного оборудования.

Учась в подобной среде, дети с самого раннего возраста начнут понимать значимость науки и ее достижений, и, возможно, смогут профессионально ею заниматься. Можно уверенно сказать, что учеба в сколковской гимназии поможет детям разбудить интерес к науке и новым технологиям, тем самым дав им стабильную базу для дальнейшего обучения в университете.

Миссия международной гимназии «Сколково» – создание инновационной образовательной среды, ориентированной на развитие природных дарований учащихся, воспитание критически мыслящих, знающих молодых людей, способных и желающих стать инноваторами, изменять мир к лучшему. «Мы говорим, что здесь, в гимназии, мы растим инноваторов», – резюмировала Оксана  Демьяненко.

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