Президент Владимир Путин одобрил предложение выделить 85 млрд рублей на создание новой версии Sukhoi SuperJet (SSJ-100). Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли и собеседников в аппарате правительства и администрации президента.

Владимир Путин, по словам источников, наложил положительную резолюцию на письмо, которое было направлен ему министром промышленности и торговли и, по совместительству, председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Денисом Мантуровым.

Владимир Путин на встрече с Министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым kremlin.ru

Новая версия самолета будет укороченной по сравнению с той моделью, что выпускается сейчас. Кроме того, как пишет Мантуров, в ней должно быть минимальное количество импортных комплектующих, включая замену двигателей. «Коммерсантъ» отмечает, что благодаря увеличению доли отечественных деталей, новый самолет сможет закупать специальный летный отряд «Россия» и Минобороны, которые нуждаются в обновлении устаревшего авиапарка.

В базовой модели SSJ-100 предусмотрена установка 98 кресел, в «урезанном» варианте будет только 75 кресел, также будут внесены изменения в крыло, фюзеляж и бортовой комплекс авионики.

Десять уменьшенных SSJ-100 с новыми двигателями может заказать специальный летный отряд «Россия» (шесть в варианте «салон» и четыре со специальным бортовым узлом связи) на сумму 35 млрд рублей, пишет издание. Заказ еще около 30 таких машин рассматривает Минобороны. В феврале газета «Ведомости» сообщила, что авиакомпания S7 подала предварительную заявку на покупку 100 самолетов SSJ100 — причем речь в статье шла именно об укороченной версии. Такие самолеты компания сможет эффективно использовать на региональных маршрутах внутри России, поясняли источники издания.

Кабина пилотов Сухого Суперджет-100 SuperJet International/Wikimedia Commons

Источник «Коммерсанта» в аппарате правительства объяснил, что этот проект должен создать новый сегмент рынка и расширить линейку самолетов. Для этого нужен «мощный стартовый заказ примерно на 100 самолетов». «Если S7 поможет, то внакладе не останется», — заверил собеседник газеты.

Отметим, что изначально SSJ100 создавался как рыночный продукт, который смог бы конкурировать с самолетам других производителей не только в России, но и за границей. Все последнее время SSJ был самым «живым» проектом в отечественном авиастроении, с 2008 года было произведено 155 самолетов, а поставлено авиакомпаниям — 122 штуки. Правда, эксплуатируется только 112 самолетов. В 2017 году был установлен рекорд, произведено 33 самолета (больше, чем когда-либо), а поставлено 25 самолетов (больше, 27, было только в 2014 году).

Но есть и проблемы — и, судя по всему, переориентация проекта на государственного заказчика может их решить, хотя и похоронит саму идею конкурентоспособного российского самолета.

Например, у Гражданских самолетов Сухого достаточно много неликвидной техники: стоит без движков первый серийный самолет, который был возвращен из разорившейся «Арм Авиа». Также стоят «на приколе» 5 из 10 самолетов, которые были возвращены «Аэрофлотом» в обмен на машины с более современными компоновками. Также простаивают три самолета, возвращенные из обанкротившейся индонезийской компании Sky Aviation.

Сухой Суперджет-100 компании "Аэрофлот" в аэропорту Пулково RussianTrooper/Wikimedia Commons

Но и авиакомпании, которые продолжают использовать SSJ100, делают это не очень активно. У того же «Аэрофлота», у которого сейчас 42 самолета этой марки, редко когда можно видеть, чтобы один SSJ100 за день совершал несколько перелетов — то есть выполнял стандарт, доступный для других моделей.

Не стоит забывать и о конкурентах: похожие по характеристикам самолеты выпускает бразильский Embraer (ERJ), канадский Bombardier (CRJ) и, наконец, японская компания Mitsubishi (MRJ). Конкурировать с ними сложно — если, конечно, не начинать массовую поставку самолетов российским правительственным структурам.