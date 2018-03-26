Топ новостей 26 марта

Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно число жертв трагедии в Кемерово, умер Сергей Мавроди, а несколько стран ЕС вызвали послов РФ для уведомления о высылке.

По данным МЧС, 64 человека погибли при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Сегодня в здании центра возникло повторное возгорание, из-за которого пожарные вынуждены были эвакуироваться. Причиной возгорания могла стать избыточная нагрузка на слишком слабую электропроводку, либо неосторожное обращение с огнем и поджог в детской комнате.

Terrible, terrible tragedy in Siberia. Our hearts go out to the victims and families. BBC News - Russia fire: Children killed in Kemerovo shopping centre blaze https://t.co/RF28JIYw9v — Maria Olson (@USEmbRuPress) 26 марта 2018 г.

Посол Лори Бристоу: "Мои мысли сейчас с семьями и друзьями тех, кто пострадал от ужасного пожара в торговом центре в #Кемерово. Я приношу искренние соболезнования всем тем, кто потерял родных, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим." — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 26 марта 2018 г.

Пожар в Кемерово / YouTube.com

Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о причинах, которые могли вызвать пожар в торговом центре в Кемерово, и было бы преждевременно говорить об этом, так как продолжаются работы следственных органов. «В администрации президента тоже соболезнуют», —отметил он. Претензии к Аману Тулееву в Кремле назвали некорректными, а о возможности визита Путина в Кемерово пообещали сообщить дополнительно.

Тулеев не приехал на место трагедии, чтобы не мешать, а Путин не выступает с обращением, чтобы не раздражать. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 26 марта 2018 г.

«Сейчас не время искать виноватых» — знаменитая фраза всех виноватых — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 26 марта 2018 г.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" / YouTube.com

СК заподозрил охранника кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» в отключении системы оповещения о пожаре после начала возгорания. Сейчас решается вопрос о его задержании. СК установил, что при вводе торгового центра в эксплуатацию и в процессе его работы были допущены серьезные нарушения — пожарные выходы действительно были заблокированы.

Представляется, что на время расследования от своих постов должны быть отстранены те, кто может повлиять наирассоедование - губернатор, мэр и начальник ЧС по Кемерово — Алексей Венедиктов (@aavst) 26 марта 2018 г.

Ну хорошо, матушка Анна.

Вот дети выучили ОБЖ.

Вот случился пожар.

Вот они умненькие побежали к пожарному выходу.

А он заперт.

Здоровенная железная дверь.

А им по 9 лет.

Время до остановки сердца при отравлении стироловым дымом - 5 минут.

И что? pic.twitter.com/ut1yNJd1tx — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 26 марта 2018 г.

В Кемерово ответственным чинушам, кто ставил подписи под приёмкой ТЦ "Зимняя вишня", верхушке управляющей компании, девелоперам сейчас будет лучше самим побыстрее сесть в СИЗО. Иначе на воле их могут убить родители погибших детей — Pavel Pryanikov (@netovetz) 26 марта 2018 г.

Полиция изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом «Эху» сообщил местный житель Александр



По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет pic.twitter.com/rgqauUh6DS — Эхо Москвы (@EchoMskRu) 26 марта 2018 г.

Прокурорская проверка / mskagency.ru

Генпрокуратура поручила провести проверки соблюдения противопожарного законодательства во всех торговых комплексах страны, где есть развлекательные зоны. Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны. В проверках будут участвовать специалисты МЧС.

Страшная трагедия в Кемерове... Кто-то уже написал - ну все, готовьтесь к проверкам ТЦ! Мы специально позвонили в МЧС по Саратовской области... Проверок не будет! https://t.co/CFZ9t7kxdH

Бизнес под защитой! А наши дети??? А мы?#кемерово #зимняявишня — Ольга Радина (@olga_bone) 26 марта 2018 г.

полгода назад я аудировал торговый центр из десятки крупнейших в Москве.

Спринклерная система пожаротушения в нём была отключена. В отчёте пожарной инспекции при этом значилась одна претензия: ручки дверей запасных выходов окрашены в неправильный цвет. — Grzegorz Hejncze (@GHejncze) 26 марта 2018 г.

Когда мы опубликовали расследование о 20 квартирах генерала МЧС Беляева, к нам мгновенно в офис с проверкой пожарной безопастности прискакали. Торговый центр в Кемерово, к сожалению, ничего не публиковал — Дмитрий Сухарев (@D_Suharev) 26 марта 2018 г.

Сергей Мавроди в возрасте 63 лет скончался в Боткинской больнице, куда его госпитализировали с жалобами на слабость и боли в сердце. Скорую для Мавроди вызвали прохожие на автобусной остановке на улице Поликарпова в Москве. Причиной смерти предпринимателя стал сердечный приступ.

аМММинь! — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 26 марта 2018 г.

Генеральное консульство РФ в Сиэтле

США вышлют 60 российских дипломатов и закроют генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по делу Скрипаля. Германия приняла решение о высылке четырех дипломатов, Польша - также четырех, Латвия - одного, Франция - четырех, Литва и Чехия - трех, Дания - двух, Украина вышлет 13 российских дипломатов, Эстония вышлет из страны военного атташе посольства России. Россия в ответ пообещала выслать не менее 60 американских дипломатов.

Судя по последним шагам США, потенциал ухудшения отношений с Россией далеко еще не исчерпан. И администрация США работает в этом направлении — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 марта 2018 г.

Литва решила поддержать Британию и выслать 20 российских дипломатов из 100, которые находятся в этой стране.

Возникает вопрос, как России выслать 20 литовских дипломатов, если их всего в России 19? — Василиса Гратынская (@Gratynskaya) 26 марта 2018 г.

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России. Некий Марек В. мог работать в одной из госструктур и при этом сообщать сотрудникам российских спецслужб, которые работали под дипломатическим прикрытием, информацию об инвестиционных проектах, представляющих важность для национальной безопасности.

Украинская погранслужба в Азовском море задержала следовавшее под российским флагом рыболовецкое судно. «В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории Крыма. Кроме того, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины», — заявили в Госпогранслужбе. На корабле обнаружены трал для рыбной ловли и 5 т морепродуктов. Сейчас судно вместе с командой доставили в порт Бердянска для проведения проверки.

Самолет Sukhoi Superjet / mskagency.ru

Владимир Путин одобрил идею выделить 85 млрд рублей на разработку новой версии самолета Sukhoi SuperJet —на 75 мест и укороченного по сравнению с основным вариантом. Новая версия может появиться на рынке в начале 2023 года или даже в конце 2022 года. Интерес к самолету проявили Минобороны и специальный летный отряд «Россия».

AliExpress запускает сервис групповых покупок, предложенная компанией скидка может достигать 50% стоимости товара. Покупателю нужно будет в течение суток найти как минимум еще одного претендента на тот же товар. Если этого не случится, то организатор сделки получит деньги обратно, а его заказ отменят.