Топ новостей 26 марта

Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно число жертв трагедии в Кемерово, умер Сергей Мавроди, а несколько стран ЕС вызвали послов РФ для уведомления о высылке.

По данным МЧС, 64 человека погибли при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Сегодня в здании центра возникло повторное возгорание, из-за которого пожарные вынуждены были эвакуироваться. Причиной возгорания могла стать избыточная нагрузка на слишком слабую электропроводку, либо неосторожное обращение с огнем и поджог в детской комнате.

Terrible, terrible tragedy in Siberia. Our hearts go out to the victims and families. BBC News - Russia fire: Children killed in Kemerovo shopping centre blaze https://t.co/RF28JIYw9v