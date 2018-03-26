В ближайшие дни президент США Дональд Трамп может выслать из страны множество российских дипломатов, сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на источники СМИ в Белом доме. Принять эту меру Совет национальной безопасности США предложил после того, как президент Трамп поговорил с президентом Путиным по телефону и поздравил российского лидера с победой на выборах главы государства.

По сведениям информагентства, о своем решении Трамп может объявить уже 26 марта, хотя, скорее всего, это объявление будет сделано после того, как Трамп получит от европейцев подтверждение их собственной готовности пойти на такие шаги. В то же время по данным газеты «Коммерсантъ», вполне вероятно, что этот вопрос не будет решен ранее встречи президентов США и России, о которой Трамп и Путин договорились в ходе телефонной беседы.

Дональд Трамп разговаривает по телефону Nikko/flickr.com

Напомним, по информации СМИ, не менее десяти европейских стран еще до конца марта могут выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Сергея Скрипаля», отставного полковника ГРУ России, несколько лет проживавшего в Великобритании и в начале марта найденного отравленным в Солсбери. Вместе со Скрипалем отравлена была и его дочь Юлия, прилетевшая к нему из России; Скрипали, а затем и ряд британцев, оказавшихся рядом с ними и также получившими отравление, были госпитализированы.

Практически сразу Лондон заявил о серьезных подозрениях в том, что к отравлению причастна Россия, и настаивал на этой версии, хотя расследование еще не завершено. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сразу же стала подчеркивать, что прежние отношения с Москвой для Лондона уже невозможны. Позже было решено выслать из страны 23 российских дипломатов.

В посольстве России в США отреагировали на информацию о возможных действиях в отношении России, подчеркнув, что Вашингтон еще может принять иное решение. «У Белого дома еще есть время, чтобы предотвратить негативные последствия фейковой истории ради того небольшого позитива, который остался в российско-американских отношениях», — говорится в заявлении дипмиссии на ее официальной странице в социальной сети Facebook.

Солсбери, мест, где нашли Сергея Скрипаля с дочерью Peter/flickr.com

Побеседовать с «Полит.ру» о происходящем согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его мнению, присоединение США к своего рода антироссийской консолидации, отмечающейся в Европе в связи с «делом Скрипаля», является весьма вероятным.

«Действительно, сейчас наблюдается попытка, как говорят СМИ, «втянуть» Соединенные Штаты в скандал вокруг Скрипаля, в такое противостояние с Россией. И думаю, что эта попытка удастся. Потому что аргументов для того, чтобы ее заморозить или пресечь, у Трампа нет.

Все будет зависеть от мер, на которые пойдет американская сторона. Но здесь комплекс возможных мер в принципе понятен, и вряд ли в нем появится что-то новое, поскольку инструментарий, который использует США, хорошо известен.

Словом, да, существует эта волна антироссийской консолидации, которая на Западе нарастает в связи с делом Скрипаля, и американцы в эту волну в ближайшее время впишутся.

Что же касается того, что ожидает в связи с этим Россию… Ничего хорошего, конечно, не ожидает. Но, с другой стороны, определенный умеренный оптимизм даже в такой тяжелой ситуации вызывает тот факт, что пока противостояние с Европой – подчеркиваю, это важно для российско-европейского противостояния, а не российско-американского – происходит в сфере дипломатической. А дипломатия всегда играла роль такого демпфера, который смягчал или предохранял от конфронтации экономической.

Тереза Мэй, Федерика Могерини и Эммануэль Макрон на Саммите ЕС European External Action Service Follow/flickr.com

Потому что если будут высланы дипломаты, это очень плохо, крайне неприятно. Но потом тихой сапой дипломаты – не те же самые, конечно, которых обвинят в работе на разведку, а другие – вернутся в страну. И численность российских диппредставительств в Европе потихоньку, без анонсов в СМИ, будет восстановлена. Это лучше, чем если бы Европа сейчас начинала работать на разрыв экономических связей.

Так что благоприятнее, когда конфликт проходит в основном в дипломатической сфере, нежели в сфере экономической. Оптимальный вариант, конечно, и – чтобы конфликта вообще не было. Но в условиях имеющихся ограничений дипломатическая конфронтация все же лучше экономической. Это, повторю, что касается российско-европейских отношений; с американцами у нас таких связей нет, тут уже все равно.

А в случае с американцами для нас, по большому счету, ничего не изменится. С Европой у нас не было дипломатического скандала, а с американцами он уже был, напряженность в дипломатических отношениях уже существует. И как бы все это не затруднило серьезно функционирование российского дипломатического представительства в США – оно и так с конца 2017 года испытывает серьезные трудности, а сейчас еще какие-то проблемы подступают… Возникает вопрос, как бы этот удар не добил российскую дипломатию в Штатах.

Российское посольство в Вашингтоне Wikimedia Commons

Можно ли тут говорить о существенном ухудшении в отношениях? Ну, посмотрим, конечно, на какие шаги в Штатах пойдут, но, думаю, если брать ухудшение отношений, то его не следует ожидать. А вот с чисто инфраструктурной точки зрения функционирование российской дипломатии в США действительно может заметно осложниться. А большего, пока мы не узнаем, что именно будет предпринято, пока сказать нельзя – пока ясна ведь только сфера, а не конкретные меры.

Пока пошла только волна в СМИ, а нужно дождаться самого решения. И нужно дождаться, что сами европейцы скажут. Пока все говорят как о факте о том, что было «сливом» в газете, а, возможно, дело еще не пойдет так. Посмотрим, что в Европе будут делать», – объяснил Павел Салин.