Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways заинтересована в покупке доли в аэропорту «Внуково». Ожидается, что в течение ближайших двух дней представители Катара обсудят с российской стороной возможность такой покупки и подпишут меморандум о взаимопонимании, который может лечь в основу дальнейших действий по заключению сделки.

О конкретном сроке подписания меморандума СМИ заговорили в связи с тем, что 25 марта с рабочих двухдневным визитом в Москву прибыл эмир Катара Тамима бен Хамада аль-Тани. О его прилете сообщило информационное агентство РИА Новости, ссылающееся на МИД Катара. Предполагается, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы сотрудничества в экономике, торговле, сельском хозяйстве, а также расширение инвестиционного сотрудничества – и, в частности, сделка по «Внуково».

Как напоминает газета «Ведомости», в 2017 году шла речь о покупке Qatar Airways 10% акций американского авиаперевозчика American Airlines. Однако в августе катарская компания отказалась от этих намерений, сообщив, что сделка, «больше не отвечает ее целям». При этом подчеркивалось, что Qatar Airways продолжит изучать иные возможности «для инвестиций как в США, так и в других странах».

По оценке Павла Салина, директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, подобная сделка не стала бы неожиданностью в виду давно уже налаживающихся отношений между странами. В то же время он считает, что о политическом аспекте этих отношений и конкретно возможной сделки по «Внуково» говорить не стоит.

Работа диспетчера аэропорта "Внуково" / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

«Я бы не переоценивал политическое значение такого проекта: это просто бизнес, хотя и бизнес большой. И я бы не сказал даже, что это – какой-то принципиально новый поворот: с Катаром Россия давно налаживает отношения, российские эмиссары не раз уже туда ездили. Словом, это именно просто бизнес», – убежден Павел Салин.

Действительно, еще весной 2017 года стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и Катарское инвестагентство рассматривают совместные проекты общим объемом 12 миллиардов долларов. Об этом сообщало, в частности, информационное агентство ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минэнерго РФ Александра Новака на пресс-конференции после заседания российско-катарской межправительственной комиссии 25 апреля.

Тогда министр пояснил, что речь идет о проектах в области строительства, девелопмента, фармацевтики, ритейла и энергетики. Он уточнил, что в итоговом протоколе заседания комиссии отмечена возможность сотрудничества и в других областях.

Сходного с высказанным Салиным мнения относительно значения возможной сделки с Катаром по «Внуково» придерживается Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ): сделка, о которой идет речь, относится к категории business as usual, ее политическое значение невелико, но экономически она выгодна, причем – обеим сторонам.

«Это довольно простая история: для любой арабской авиакомпании («Катарских авиалиний» в данном случае) иметь в Европе «аэропорт подскока», то есть аэропорт, где можно заправляться, бункероваться, всегда хорошо. И для нас, для «Внуково», дополнительные инвестиции на развитие всегда нужны. В общем, это, что называется ситуация win-win, взаимовыгодная: и катарцам это удобно, и нам неплохо.

Как это относится к мировой политике? Да никак не относится. Это – чистый бизнес, business as usual. И масштабы «Катарских авиалиний» в мировом авиационном рынке достаточно скромны, даже слишком скромны для того, чтобы эта проблема имела какое-то политическое звучание. Это нормальная сделка категории «обычного бизнеса», и отношение к ней у меня самое положительное.

Работа аэропорта "Внуково" / mskagency.ru

Не означает ли она для «Внуково» каких-то преобразований? Безусловно, она означает для аэропорта дополнительные резервы развития. Внуковский аэропорт вообще стал гораздо более приличным, чем прежде, там довольно много было сделано в последние годы. Но любые дополнительные инвестиции ему – во благо. А главное – там более или менее понятно, что именно надо улучшать. Думаю, что под эти деньги программа развития аэропорта уже давно готова и даже, быть может, идет.

Тут главное – были бы деньги. Московский авиаузел живет в таком режиме, что если в него придут деньги, то сразу понятно, что конкретно на эти деньги будут делать. Тут нельзя сказать, чтобы мы стояли на позициях «у нас все хорошо, и зачем нам еще что-то». Нет, такого и близко нет. Нам это полезно, но и, повторю, им это полезно. Это именно сценарий win-win, когда обе стороны выигрывают. Тут я не вижу никаких проблем, да и политических никаких особых препятствий не видно.

Есть ли все же шансы, что Москва по какой-то причине «завернет» эту идею, скажет, что нам это неинтересно? Ну, все бывает в жизни, конечно. Но в данном случае это выглядело бы странно. Скорее всего, идея сделки прокатит», – сказал Михаил Блинкин.

Предполагается, что в ходе визита эмира Катара в Москву он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Встреча намечена на 26 марта; ее темой, согласно сообщению посла Катара в России Фахда Мухаммеда аль-Аттыйя, должно стать обсуждение вопросов, касающихся Сирии, Йемена и Палестины, пишет газета «Коммерсантъ».