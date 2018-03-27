В России не существует единых для всех регионов критериев наделения семьи статусом многодетной, также как и единых критериев снятия этого статуса, зафиксировали специалисты Министерства труда. В результате при переезде в другой регион семья не только вынуждена снова собирать документы о праве на льготы, но может и вообще лишиться таких льгот.

В Минтруда считают, что определение статуса многодетности относится к компетенции регионов. Тем не менее, как пишет газета «Известия», в Совете Федерации начата разработка законопроекта о статусе многодетной семьи. К этой работе сенаторы приступили по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Побеседовать о ситуации с «Полит.ру» согласилась Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По ее мнению, необходимость в выработке единых критериев для определения многодетности и сроков снятия с семей этого статуса, совершенно ясна.

Любовь Храпылина

«Применительно к многодетным семьям, на мой взгляд, критерии нужно унифицировать. Конечно же, нужно – потому что они в прямом смысле слова участвуют в решении нашей демографической проблемы, являются примером той ответственности, которую семья берет на себя, имея много детей.

С одной стороны, как бы все ясно, что каждый регион, будучи самодостаточным субъектом Федерации, в первую очередь сам и отвечает за качество жизни своего населения и выполняет в том числе те важных государственные услуги, которые обозначены в компетенции регионального уровня. Но демографическая проблема является проблемой номер один в России и фигурирует во всех наших стратегических документах – взять ли Стратегию, Концепцию ли социально-экономического развития России, крупные ли соответствующие программы, демографическая проблема там обязательно звучит. И если такая целевая постановка есть, то, конечно же, мне представляется, что и критерии, по которым определяется многодетность семьи, и сами меры поддержки должны быть на федеральном уровне очень четко обозначены. Они должны принять статус государственных услуг федерального уровня.

А моменты, о которых пишут СМИ, включая разницу в критериях в разных регионах, мы сейчас пытаемся использовать. Мы сами начинаем активно пытаться мотивировать семьи на переезд в те регионы, где у них будет больше шансов, например, на получение жилья, на трудоустройство. Ну, а раз трудовая миграция и подобная мотивация вообще предполагается, тем более надо учитывать этот фактор. Каждая многодетная семья должны иметь какие-то базовые основы, и это означает, что должны быть четкие общие критерии, четкие определения по тарификации услуг и по достижению с помощью всех этих мер какого-то определенного качественного уровня жизни.

Семейный детский сад / АГН "Москва" / фото: Ермаков Дмитрий

Если говорить о том, что дало бы лучший эффект: увеличить размер пособия или же продлить сроки его выплаты, подняв повсюду до единого высокого уровня возраст ребенка, старшего или даже младшего, по достижении которого с семьи снимается статус многодетности, то надо определиться, по поводу чего возможно такое продление. Например, для детей, которые учатся, получают среднее, среднее профессиональное или высшее образование, само собой, есть основания продлевать срок. Если они учатся очно, на дневном отделении, то, конечно, надо продлять. Плюс еще могут быть нужны дополнительные услуги, связанные, например, с размещением в общежитиях – тут тоже надо какие-то условия применять. То есть, надо сначала разобраться, что именно совокупно, благодаря всем этим услугам и выплатам, получается у семей по доходу и разумно подойти к вопросу, чтобы до какого-то базового уровня поддержка была в любом случае.

Да, учиться сложно, особенно когда дети уезжают учиться в другой город. Семья не может им помогать, а расходов достаточно много: и транспорт, и расходы на питание, и траты на одежду. Так что надо хорошо продумать все вопросы, включив, в первую очередь, уважение к проблемам тех семей, у которых отнюдь немного источников дохода и размер этого дохода невелик. Соответственно, помогать надо, понимая, что на именно, на какие услуги эта помощь пойдет. Надо четко определиться и со статусом этих услуг – какие они, государственно-федерального или государственно-регионального уровня? А при перемещении студента, например, который, допустим, живет в Иркутске, а поступил учиться в Санкт-Петербурге, возникает еще и проблема, кто будет ответственным лицом за то, чтобы этот студент получал соответствующую поддержку.

Понимаете, можно сколь угодно долго перечислять что-то, но пока уполномоченные на то лица не определятся со своими критериями (Минобразования, ели речь идут о студентах, Минтруда по каким-то вопросам, Минздрав по некоторым темам), ситуация не разрешится. Надо только не откладывать это в долгий ящик, а если мы решили мотивировать к многодетности, пусть у людей перед глазами будут реальные примеры того, что если имеешь много детей, о тебе будут заботиться. А пока все эти колебания критериев в регионах связаны с тем, что Министерство труда еще не определило базовой модели, в которую вписались бы и другие министерства, и не предлагает четкого отношения к многодетной семье и к помощи ей.

Подача заявления в МФЦ / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Точно так же надо методологически и методически решить проблему, где именно семья должна получать пособие, если один из родителей зарегистрирован в другом регионе (что, например, достаточно часто случается в Москве и ближнем Подмосковье). Надо решать это все так же, через расчеты, через перечни услуг, условия их получения. И тогда в руках у человека окажется то, что становится финансово-юридическим документом, на основе которого будут и осуществлять выплаты, и реализовывать помощь. Мы же живем в рыночных реалиях, так что если даже для человека что-то бесплатно, это не значит, что оно бесплатно в принципе. Кто-то должен это оплатить – общежитие, учебу и так далее. И для этого должны быть четкие основания, чтобы представители власти могли выполнять свои обязанности. Мне представляется еще, что и различные организации, объединяющие многодетные семьи, тоже не должны стесняться и должны выходить с соответствующими предложениями.

А что касается необходимости для семей при переезде в другой регион заново собирать документы на льготы, в том числе на льготы по многодетности, то так оно сейчас и есть. Люди вынуждены заново получать все бумажки, стоять в очередях, ожидая, пока какой-то работник органов соцзащиты что-то сделает. Мы создаем какой-то странный прецедент бюрократического «уважения» кого-то, да еще и выплаты дополнительной зарплаты – за то, что он, видите, оказал услуги, уже оказанные ранее. Что касается вопроса о создании единой базы, отменяющей необходимость таких походов по инстанциям, если будут единые критерии, то это ведь можно делать и без базы. Я с огромным уважением отношусь к тому, как решен подобный вопрос в Москве: если ты идешь в Многофункциональный центр, то работники его берут на себя подтверждение документов, поиск их и так далее. В то время как уже в Московской области картина выглядит совсем не так – там надо самому бегать всюду и доказывать, что ты не верблюд.

Я считаю, что раз уже созданы такие структуры, как МФЦ, то и надо создавать условия для того, чтобы они так работали, как в Москве. Чтобы у людей не было этих хождений по мукам – что вообще не нужно при наличии электронных возможностей регистрации. Ну, переехал человек из деревни Пупкино в какой-то город или в другую деревню – и ладно, есть возможность запросить из МФЦ информацию о нем. И никого никуда не гонять», – объяснила Любовь Храпылина.

По сведениям Минтруда России, число многодетных семей в стране к началу 2017 года перевалило за 1,5 миллиона.