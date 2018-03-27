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27 марта 2018, 13:03
Евросоюз отравление Россия Сергей Скрипаль США
Игорь Бунин

Начало новой «холодной войны»

МИД
МИД
pixabay.com

Более 20 европейских государств, а также США и Канада приняли решение выслать со своей территории группы российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвиняет Россию в этом отравлении и утверждает, что для него использовалось вещество из разряда нервно-паралитических, якобы производящееся в России и известное под условным названием (или же относящееся к целому классу веществ с таким названием) "новичок".

О принятии решения было объявлено 26 марта; в общей сложности высылается около 160 российских дипработника. По данным информационного агентства Associated Press, больше всего сотрудников дипломатических миссий высылают США (60 человек) и Великобритания (23 человека). Украина также приняла решение выслать большую группу дипломатов — 13 человек. Германия, Польша, Франция и Канада высылают четверых российских дипломатов каждая, Литва и Чехия — троих каждая, Дания, Нидерланды, Албания, Испания, Италия высылают по два дипломата, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Румыния и Хорватия — по одному.

 
Приём в резиденции Посла в честь отъезжающих российских дипломатов
rus.rusemb.org.uk

По сообщению интернет-издания Lenta.Ru, к моменту написания материала о решении выслать российских дипломатов объявили уже 24 страны. В частности, к дипломатическому бойкоту примкнула Австралия, объявившая о намерении выслать двух дипломатов.

Очевидно, что если высылка одного сотрудника российской дипмиссии не изменит ситуации существенно, то удаление из страны 60 дипломатов, как планируют сделать США, уже заметно скажется на работе российских посольств и консульств в этой стране. Кроме того, США решили закрыть российское консульство в Сиэтле. На такие меры Вашингтон пошел, объявив, что поддерживает Великобританию, своего союзника по НАТО, на территории которого было применено боевое отравляющее вещество.

Напомним, помимо Скрипалей с признаками отравления подобного сорта веществом в больницы попали около двух десятков британских подданных. Некоторые из них уже выписались. Вопрос о реальном месте производства примененного отравляющего вещества еще не решен, равно как и вопрос о том, как именно было совершено отравление; Сергей и Юлия Скрипали, отравленные еще 4 марта, до сих пор живы (что, как подчеркивали опрошенные СМИ бывшие представители российских спецслужб, говорит о непрофессионализме отравителей), причем по последним сообщениям СМИ, Юлия пришла в сознание.

 
Парк, где нашли Сергея Скрипаля и его дочь
Peter/flickr.com

Тем не менее, Великобритания с первых же дней утверждает, что происшедшее стало результатом действий Москвы и что случившееся делает невозможным поддержание отношений в прежнем формате. Она призвала другие страны поддержать ее и добилась этой поддержки.

Еще до объявления США о своем решении к кампании британцев присоединился Евросоюз. Его президент Дональд Туск на пресс-конференции объявил, что ЕС считает Россию ответственной за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В официальном блоге президента ЕС в Twitter он указал, что решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран, входящих в ЕС, но не уточнил тогда их перечень.

Россия пообещала принять ответные меры против стран, выславших дипломатов. «По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в США, в частности, в Сиэтле», — привел телеканал  «Россия 1» высказывание Марии Захаровой, официального представителя МИД России, в программе «60 минут».

Пока же посольство России в США в ответ на решение Вашингтона закрыть российское генконсульство в Сиэтле запустило на своей официальной странице в Twitter голосование, какое американское генконсульство в России может быть закрыто в ответ. А постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не исключил, что страны Запада договорились о высылке российских дипломатов еще до инцидента со Скрипалем, передает информационное агентство РИА Новости.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Игорь Бунин, президент Центра политических технологий. По его мнению, случившееся можно воспринимать как начало «холодной войны», однако при мудром поведении обеих сторон ситуацию еще можно сгладить, что может потребовать от нескольких лет до нескольких десятилетий.

«Это одна из самых больших высылка российских дипломатов из США за всю историю отношений между странами. Если к нынешним 60 прибавить 35, которых решили выслать еще при президенте Обаме, то получится 95. Тогда как при президенте Рейгане во времена «холодной войны» было выслано 80. Но при всех человеческих симпатиях, которые проявляет к России и к Путину президент Трамп (мы понимаем, что между тем, что делает человек Дональд Трамп, и тем, что делает президент Дональд Трамп, есть огромная разница), он не может вести себя с Россией иначе. Тут и демократы на него давят, и воинственные республиканцы, которые его сейчас окружают, тоже требуют решительных мер.

Правда, надо помнить, что когда выслали 80 советских дипломатов, через некоторое время лидеры двух стран встретились, и все потихоньку пошло на лад.

Теперь о ситуации с Европой. Европейские страны высылают от 1 до 4 дипломатов почти все — в стороне остались, по-моему, только Словакия, Греция и Кипр.

Остальные в той или иной мере участвуют в союзе с Англией. В общей сложности из стран ЕС высылают более 40 российских дипломатов, причем этим дипломатам уже нельзя будет вернуться на работу вообще в Европу. Эта часть света для них закрыта — им придется работать где-нибудь в Африке, в Азии и так далее. А те иностранные дипломаты, которых будем высылать из России мы, пострадают не столь сильно: да, они не смогут работать в России, но смогут работать во всех других странах, то есть они не потеряны и с точки зрения разведки. Словом, это даже если Россия даст на эти шаги пропорциональный ответ, все равно урон ей будет нанесен намного сильнее, чем урон Европе.

Теперь поговорим об отношениях. Как мы видим, Запад проявил на сей раз невиданную для него солидарность по отношению к России — к кампании подключились фактически все страны, кроме уж совсем братских из числа оставшихся в ЕС (типа Греции и Словакии, которые нам еще и «православные братья»). Поэтому одиночество России будет заметно еще сильнее, чем раньше. Это, конечно, элемент «холодной войны»; вообще это можно считать ее началом, но это еще не означает, что отношения нельзя каким-то образом восстанавливать. Правда, это будет очень долгий и сложный период.

 
Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на Международной конференции высокого уровня по Афганистану 
mid.ru

Хочу обратить внимание на то, что никогда по отношению к России не было полного единства: даже после Афганистана [президент Франции Валерии] Жискар д’Эстен тут же прилетел, поговорил с [главой советского государства Леонидом] Брежневым, пытался что-то наладить. Правда, ничего не получилось, потому что Жискар д’Эстен выставил те условия, которые Советский Союз явно не устраивали, но все равно это была попытка. Я не думаю, что и сейчас все контакты будут прерваны — я думаю, что будут искать какой-то новый modus operandi, но на гораздо более низком уровне.

Вообще события в Великобритании практически совпали с обращением президента России Владимира Путина с Посланием к Федеральному Собранию, когда он показал огромное количество ракет. Надо отметить: поскольку военный бюджет у США в десять раз больше, чем у России, то ясно, что никакой гонки вооружений мы выдержать не можем. Однако выступление российского лидера можно было рассматривать как принуждение к переговорам — особенно во второй части, где и шла речь об оружии. Но, во-первых, к России нет доверия, во-вторых, она не вызвала испуга. Так что я не уверен, что это «принуждение» вообще подействует.

Идея многих политологов заключается в том, что предлагать надо какие-то конкретные вещи. Мол, мы вот здесь идем вам навстречу в том-то и том-то, но хотелось бы, чтобы вы пошли нам навстречу в этом, этом и этом. Например, по ракетам средней дальности, по ПРО и так далее. И вообще, мол, мы находимся на грани, мы можем повторить август 1914 года — все, мол, очень опасно: и сближения самолетов, и бряцание оружием. Так давайте, мол, выработаем какой-нибудь новый modus operandi. И тогда, полагают многие, можно было бы начать разговор.

При мудрой политике с той и с другой стороны ситуацию можно будет сгладить. Если же одна из сторон встанет на путь непреклонности, упорства и размахивания мечами, то, конечно, ситуация будет углубляться и может привести к более реальной «холодной войне». И тут у нас ситуация намного хуже, чем у тех, кто нам противостоит: мы не выдержим гонки вооружений, мы слабее, наш валовой внутренний продукт вообще составляет 2% от мирового (а сейчас, наверно, уже 1,5%). Да, мы подчеркиваем, что мы такие смелые, напористые, возьмем и куда-то там высадимся, где-то появимся, что-то сделаем. Но у России и так уже сложился образ страны-изгоя, и не надо его углублять.

Поэтому многое будет зависеть от того, как наш президент и внешнеполитическое ведомство будут действовать. Пойдут они на какие-то разумные уступки – тогда, может быть, удастся очень потихоньку, медленно-медленно сгладить ситуацию. Сколько на это может потребоваться времени? При хорошем раскладе — несколько лет, при плохом — десятилетия.

 
Президент Туск с канцлером по международным связям Шульцем и президентом COM Жан-Клодом Юнкером
European Council President/flickr.com

Можно ли было ожидать, что все те страны, которые по факту поддержали Великобританию, объединятся в своем отношении к России? Конечно, можно было. Тут задето самолюбие европейской страны. Речь идет не о том, что Россия где-то в Африке что-то учинила — а речь идет о событиях в самой Европе. И там эти события рассматриваются как покушение на жизнь британских подданных. Правда это или нет, это неважно — ведь с точки зрения английского общества это правда. А самое главное тут — не как все выглядит не с нашей точки зрения и даже не с точки зрения реальной ситуации, а именно с точки зрения английского общества, которое в правдивости своей версии абсолютно уверено.

В общем, за исключением близких друзей (например, Израиля или Греции и Кипра, которые говорят, что пока что ничего еще не доказано), все остальные страны уверены в реальности версии британцев. Россия в глазах этих стран представляет собой источник агрессии в той или иной форме. Тем более, что, повторю, события в Солсбери произошли очень скоро после выступления Путина, которое на Западе рассматривают как принуждение к переговорам. Но принуждение к переговорам не очень получилось», — сказал Игорь Бунин.

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