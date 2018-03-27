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27 марта 2018, 19:00
Аман Тулеев выборы Кемерово отставки-назначения пожар
Николай Петров

Кемеровский пожар и отставка Тулеева

Митинг в Кемерово
Митинг в Кемерово
youtube.com

Стихийный митинг состоялся 27 марта у здания областной администрации в Кемерово, где из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека. Митингующие требовали точных данных о погибших при пожаре, так как не верили официальным сведениям, и отставки властей, включая губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

В числе погибших, по официальной информации, оказался 41 ребенок. Сообщалось, что в момент пожара дети находились в кинозале, почти все выходы из которого (по другим данным — все) были заперты. Родственники тех, кто во время пожара оказался в здании ТРЦ, в том числе родители детей, в течение более чем шести часов не могли получить никакой информации о жертвах и пострадавших. 27 марта родственникам погибших начали выдавать опознанные тела для похорон.

 
Владимир Путин с полномочным представителем Президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло
kremlin.ru

О возникновении стихийного митинга сообщило утром 27 марта информационное агентство «Интерфакс». По его данным, в акции принимало участие около 300 человек, однако судя по фото с места событий, их могло быть значительно больше. Участники митинга договорились собирать в одном месте сведения о тех, кто пока числится пропавшим без вести на пожаре. По данным информагентства, к середине дня были собраны сведения о 85 пропавших.

В то же время власти Кемеровской области потребовали наказывать за слухи о сотнях погибших при пожаре.

Президент России Владимир Путин, прилетевший 27 марта в Кемерово, встречался с пострадавшими на пожаре и с инициативной группой жителей Кемерово. На требования отставки Тулеева он ответил обещаем наказать виновных в случившемся, но призвал «не назначать виновных».

Сам Тулеев 26 марта не приехал к торговому центру, однако поучаствовал в совещании с участием главы государства в Кемерово, на котором заявил президенту: «Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории», сообщает пресс-служба Кремля.

Между тем разговоры о том, что Тулеев может быть вскоре отправлен в отставку, шли еще в 2017 году, задолго до пожара. Тогда у политологов одним из доводов в пользу вывода о ее неизбежности было здоровье Тулеева. Доводом против была необходимость получения на выборах в Кемеровской области, достаточно сложном и проблемном регионе, результатов, которые устроили бы федеральный центр.

Рассуждения о вероятности отставки кузбасского губернатора велись и в 2015 году.

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации согласился Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». По его мнению, скорая отставка Тулеева действительно является сейчас более вероятной, чем прежде, пусть и не пожар сам по себе станет ее причиной.

«Понятно, что какие-то замены среди губернаторов будут. В этом смысле замены Тулеева и так ожидали, а теперь, по-видимому, она произойдет раньше. Пока же были причины его не снимать, и дело не в том, что он дает хороший электоральный результат — это сегодня Кремль мало волнует, все регионы достаточно хорошо показали себя на выборах с точки зрения Кремля. Другое дело, что Тулеев — уникальный губернатор, который при достаточно плохом состоянии здоровья остается публичным политиком. А Кузбасс — это регион, где все время есть какие-то проблемы и волнения (в первую очередь – связанные с авариями на шахтах).

 
Аман Тулеев
kremlin.ru

В этом смысле менять Тулеева, несмотря на его нездоровье и слухи, которые многократно по поводу его возможной отставки возникали, Кремль не спешил. Сейчас, по-видимому, это произойдет, но это будет не столько следствием пожара, сколько будет продиктовано накопившимися проблемами. Эти проблемы Кремль просто отодвигал, потому что найти замену Тулееву на этот регион довольно сложно. Это ведь не просто регион, где у Тулеева есть политическая машина (а получение им нужных результатов в достаточно сложном регионе не внушает надежд на то, что его в этом качестве легко заменить), — это взрывоопасный регион, и потому без особой нужды Кремль не хотел губернатора менять.

Если говорить о проявлениях недовольства в разных регионах, то сейчас мы действительно видим, что в России это недовольство есть. Более того, мне кажется, что вспышки недовольства неизбежны в тех регионах, где за полгода на выборов поменяли губернаторов и где заканчивается или уже закончился «медовый месяц», когда люди радовались тому, что убрали непопулярного лидера и не успели еще накопить свои претензии к лидеру новому. А ожидать, что все 20 назначенных Кремлем в 2017 году губернаторов смогут достаточно эффективно иметь дело с жителями региона и региональными элитами, на мой взгляд, не приходится.

И здесь в первую очередь важно, какая стратегия на будущее будет принята (стратегия экономическая в первую очередь) и как в регионах аукнутся те серьезные реформы, шаги, которые правительство должно было предпринять давно, но не делало этого из опасений ухудшить обстановку перед выборами. Но все эти перемены, тем не менее, неизбежны — это уже обсуждается и заложено в планы. И речь тут идет и о пенсионной реформе, и о сокращении социальных льгот, и о налоговой реформе. То есть сейчас, как мне кажется, мы  стоим накануне очень серьезной волны протестов — не политических, а социально-экономических – в регионах. И это действительно станет серьезным испытанием для губернаторов, в том числе и новых — это, а не, скажем, выборы.

Что касается пожара и его влияния на ситуацию, то тут мы можем вспомнить историю с Пермью — пожар в клубе «Хромая лошадь». Это было бедствие, сходное по масштабу, и тогда со своих постов полетели очень многие региональные и федеральные чиновники, ответственные за пожарную безопасность и так далее, затем — вице-губернатор, и в конечном итоге губернатор тоже ушел. То есть напрямую он не отвечает за все это, но, тем не менее, считается, что если в его регионе так плохо работают чиновники, что там, к примеру, возможна работа большого комплекса, не принятого МЧС и действующего с серьезными нарушениями, то это — тоже довод в пользу того, чтобы губернатор освобождал свое место.

 
Вход в клуб "Хромая лошадь"
Wikimedia Commons

Можно ли предположить, что Тулеев все же сохранит свою должность, а в отставку уйдут чиновники нижнего звена? Дело в том, что тучи над Тулеевым сгущались уже давно: в 2017 году были арестованы вице-губернатор и еще несколько чиновников, и все это было воспринято как сигнал к тому, что Тулеев скоро будет указать. Так что история с пожаром просто накладывается на общий фон, негативный для Тулеева», — сказал Николай Петров.

28 марта в России объявлено общенациональным траурным днем в память о погибших при пожаре в Кемерово. Такое решение принял российский президент Владимир Путин.

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