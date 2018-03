«Коммерсантъ»: «Черные дни Кемерово». В Кузбассе произошел один из крупнейших по количеству жертв пожаров в истории страны.

«В соцсетях сохранят анонимов»: эксперты выступили против проекта Виталия Милонова.

«Лекарства прячут от больных и нездоровых»: участники фармрынка сомневаются в новых способах их продажи.

«Ведомости»: «Путин назвал одной из причин пожара в Кемерове "преступную халатность"». Президент прилетел в Кемерово. В городе проходит митинг за отставку властей.

«Кемеровская трагедия показала беспомощность надзорных органов»: бизнес может ожидать новой волны проверок.

«Власти США и ЕС выслали более 100 российских дипломатов»: особенно разрушительной эта высылка станет для российско-американских отношений.

РБК в статье «Пожар за закрытыми дверями» пытается понять, что привело к массовым жертвам в Кемерово.

«Высылка солидарности»: США и Европа объявили персонами нон грата больше ста российских дипломатов.

«Фатальные риски»: как бизнес «Зимней вишни» сказался на безопасности.

«Известия»: «Последний сеанс». К кемеровской трагедии привели грубые нарушения в эксплуатации торгового центра.

«Тарифам прикажут долго жить»: зафиксированные на несколько лет ставки ускорят рост инвестиций и увеличат поступления в бюджет.

«ЗОЖ-маркировка продуктов появится до конца года»: Минздрав запустит программу по обозначению полезных товаров.

«Газета.ru» в статье «Все из-за преступной халатности и разгильдяйства» рассказывает о визите Путина в Кемерово.

«Вечные пирамиды: Мавроди умер, но дело его живет». В России в прошлом году действовало 137 финансовых пирами.

«"Зимняя вишня" отменила надзорные каникулы»: Генпрокуратура срочно проверит торговые центры.

The Economist: «Два гигантских инженерных проекта изменят европейский ландшафт» (Two giant engineering projects will alter the European landscape). Два новых проекта в сфере инфраструктуры укрепят связи между севером и югом Европы.

Bloomberg: «Ким Чен Ын нанес неожиданный визит в Китай, сообщают источники»(Kim Jong Un Is Making a Surprise China Visit, Sources Say). Руководитель КНДР Ким Чен Ын, по некоторым данным, неожиданно прибыл в Пекин. Это его первая зарубежная поездка, с тех пор как он пришел к власти в 2011 г.

The Wall Street Journal: «США и союзники изгнали множество россиян из-за отравления бывшего шпиона в Британии» (U.S., Allies Expel Scores of Russians Over Poisoning of Ex-Spy in U.K.). США, Канада и более десятка стран-участниц ЕС выслали множество российских дипломатов, разведчиков и других должностных лиц в порядке общей реакции на отравление в Британии бывшего российского шпиона и его дочери.

The Telegraph: «До Brexit'а остается год, и в палате лордов у желающих остаться в ЕС развивается сильнейшая склонность к мелочности и обструкционизму» (With one year to go until Brexit, the appetite for nitpicking obstructionism amongst Remainer peers is proving insatiable). По мнению автора, отделение Британии от ЕС принесет всем британцам большое облегчение.

The Guardian: «ФТК подтвердила, что ведется расследование политики приватности у "Фейсбука"» (Facebook's privacy practices are under investigation, FTC confirms). После того как Федеральная торговая комиссия (ФТК) США подтвердила слухи о расследовании деятельности «Фейсбука», его акции упали в цене.

Al Jazeera: «По итогам назначения Помпео и Болтона Иран чувствует, что ядерная сделка находится на последнем издыхании» (Iran senses nuclear deal's last gasps in Pompeo, Bolton picks). Эксперты считают, что назначение в Вашингтоне на ключевые внешнеполитические позиции «ястребов», враждебно относящихся к Ирану, может означать, что сделка, заключенная в 2015 г., обречена.