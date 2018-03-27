Компания Nord Stream 2 AG во вторник получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне.

«Война войной, а обед по расписанию» — примерно так можно охарактеризовать происходящее. Россия близка к разрыву дипотношений с Британией, глава германского правительства Ангела Меркель всецело поддерживает свою коллегу Терезу Мэй, четверо российских дипломатов высланы из Берлина, и, как будто внезапно, дается разрешение на строительство «Северного потока — 2».

Слишком радоваться, впрочем, тоже не стоит. Строительство газопровода — дело не слишком хитрое, как и терминала по приему сжиженного газа. А конкуренция — как раз то, что не нужно «Газпрому» на европейском рынке.