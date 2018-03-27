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27 марта 2018, 11:15
Владимир Путин Кемерово пожар
Симон Жаворонков

Президент прилетел спасать ситуацию

Владимир Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
Владимир Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
kremlin.ru

Владимир Путин все-таки прилетел в Кемерово. Приезда президента в регион ждали с того момента, как стал понятен масштаб трагедии. Но, похоже, необходим он стал только тогда, когда жители окончательно потеряли веру в действия властей.

Информация о том, что президентский самолет приземлился в аэропорту Кемерово, появилась еще ночью, но тогда Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин прилетел в Сибирь. Визит подтвердился только утром во вторник. Тогда президент возложил цветы у стихийного мемориала в память о погибших при пожаре в торговом центре, затем осмотрел фасад сгоревшего здания, а потом на собранном совещании признал, что причиной трагедии стали «преступная халатность и разгильдяйство».

 
Владимир Путин прибыл в Кемерово
kremlin.ru

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? — Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал Путин.

«Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», — возмутился глава государства.

Также он отметил, что «налоговые каникулы» не должны быть поводом для отсутствия контроля за обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели. «Каникулы это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?», — заявил президент. Путин подчеркнул, что обязанность органов власти проконтролировать, как организована работа бизнеса, и добиться, чтобы она была на должном уровне. «Собственник сдал (объект строительства) и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности», — сказал Путин.

 
Совещание о ликвидации последствий пожара в Кемерове
kremlin.ru

В целом не удивительно, что Владимир Путин в ходе выступления задумался именно о том, как его слова и решения отразятся на предпринимателях — «надзорные каникулы» (которые президент перепутал с налоговыми) являются частью большой реформы всей контрольно-надзорной деятельности правительства, которая прорабатывается уже несколько лет.

Понимание бизнесом политики государства — это важно. Но сейчас, все-таки, важнее заботиться о людях, чьи родные и близкие погибли в пожаре и, кажется, Владимир Путин или кто-то из его команды поняли, что именно нужно сделать.

Еще несколько часов назад казалось, что коммуникация между гражданами и властями разрушена окончательно. По мнению многих в Кемерово, Путин обратил внимание на трагедию слишком поздно, не выступил со специальным заявлением, а в понедельник вечером вместо того, чтобы лететь в Кузбасс, встречался с эмиром Катара. Вдобавок Владимир Путин так и не объявил национальный траур. По сложившейся негласной традиции траур объявляется если погибли 100 и более человек — но, например, Борис Ельцин в сентябре 1996 года объявил траур после ДТП в Ростовской области, в котором погибли 22 человека, в том числе 21 ребенок. В итоге траур отдельно вводят некоторые СМИ, города и регионы (помимо Кемеровской области официальный траур объявлен в Ингушетии, Приморском крае и Екатеринбурге).

На это наложилось поведение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который, как сообщалось, не стал приезжать к месту трагедии, так как его кортеж мог помешать работе пожарным — по всей видимости, идея ездить по городу без кортежа никому в голову так и не пришла.

 
ТЦ "Зимняя вишня"
mchs.gov.ru

Результатом такого недоверия к властям стало распространение слухов о том, что на самом деле в огне погибли не десятки, а сотни людей. На данный момент в списках погибших 64 человека, из которых 41 ребенок.

Между тем в мессенджерах люди начали пересылать друг другу анонимное сообщение о том, что в моргах Кемерово находятся 300 или даже 400 тел. Эту информацию официально опроверг Следственный комитет, но одновременно в ведомстве подтвердили, что тела выдаются родственникам под подписку о неразглашении. Доверия такая процедура, конечно, не добавляет.

На митинге, который собрался в центре Кемерово во вторник утром, люди не просто требовали отставки Тулеева, но и начали составлять альтернативный список погибших — уже через несколько минут оказалось, что в списках 78 человек. Потом, впрочем, цифры были скорректированы: 64 имени, в том числе 41 ребенок.

В итоге власти приняли, похоже, единственно правильное решение — начали работать открыто и договариваться. В городской морг была допущена т. н. «инициативная группа» — то есть люди, которые не просто не доверяли информации властей, но и были готовы проверять их.

Кроме того, в здание судмедэкспертизы приехал Владимир Путин, там он провел «незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара», — пишет «Интерфакс». Он посоветовал собравшимся не верить недостоверной информации о количестве погибших при пожаре, распространяемой в социальных сетях.

«Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», — сказал один из членов инициативной группы на митинге в центре Кемерово.

 
Сотни людей собрались на площади Советов у администрации Кемеровской области
youtube.com

Аман Тулеев пообещал провести личный прием всех родственников погибших при пожаре в «Зимней вишне» и заняться решением проблем, о которых они ему расскажут. «Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют», — заявил он.

Между тем в центре города стягиваются дополнительные силы. Так, по информации «Интерфакса», на площадь Советов, на которой находится администрация регионов и где проходит стихийный митинг, уже подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа, пять автомобилей «скорой помощи», два автобуса с полицейскими, шесть микроавтобусов и около десятка легковых автомобилей. Сотрудники Росгвардии выстроились в несколько рядов у входа в здание обладминистрации.

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