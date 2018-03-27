Таинственный визит в Пекин
Англоязычные СМИ оживленно обсуждают визит некоего высокопоставленного представителя КНДР в Пекин. Некоторым авторам нравится мысль, что этим посетителем может быть высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Все комментаторы сходятся на том, что это хороший повод обсудить дипломатический контекст, в котором присутствуют КНДР, Китай и США.
Одним из первых слухи о визите Ким Чен Ына в Пекин начал транслировать Bloomberg, который, ссылаясь на трех человек «со знанием о визите», сообщил о первом выезде северокорейского лидера за пределы его страны начиная с 2011 г., когда он занял руководящий пост. Кроме этого, сообщалось в материале, ничего неизвестно — ни сколько он собирается там пребывать, ни с кем он планирует встречаться.
Этот необъявленный визит, комментирует автор, - очередной эпизод в азиатской дипломатической игре, происходящей на фоне двоякой повестки США в этом регионе. С одной стороны, они стремятся изменить расстановку сил в своих торговых отношениях; с другой стороны, они пытаются заставить КНДР отказаться от ядерного оружия. Президент Китая Си Цзиньпин поддерживает санкции ООН против Северной Кореи, но одновременно с этим готовится к торговой войне с США.
Также автор отмечает, что ранее в марте президент США Дональд Трамп проявил небывалую для американских президентов широту взглядов и выразил готовность встретиться с руководителем КНДР, после того как южнокорейские делегаты сообщили, что Ким Чен Ын якобы хочет обсудить тему сворачивания ядерной программы. Эта гипотетическая встреча также находится в нынешнем азиатском дипломатическом контексте.
Китайский МИД, оговаривается в материале, пока не дает никаких комментариев по поводу визита. Это, впрочем, обычная практика в случае с высокоуровневыми северокорейскими визитами. Когда в Китай приезжал предыдущий руководитель КНДР Ким Чен Ир, Китай подтверждал информацию о посещении только после его возвращения в Пхеньян. Исключение составила последняя его поездка в мае 2011 г. В тот раз китайские СМИ сообщили о встрече тогдашнего китайского президента Ху Цзиньтао с Ким Чен Иром за день до его отъезда на родину.
Примечательно, подчеркивает автор, ссылаясь на экспертов, что Ким Чен Ын в течение семи лет не ездил в Китай. Это отражает напряженность, образовавшуюся в отношениях между КНР и КНДР. У них есть давняя союзническая традиция: они вместе воевали против Южной Кореи и сил ООН во время Корейской войны. Но отношения стали ухудшаться, после того как Китай начал поддерживать международные санкции против КНДР, направленные на ослабление ее экономики.
Financial Times пишет, что в Пекин, по словам дипломатов, прибыл с очень секретным визитом некий «высокопоставленный чиновник» из КНДР. На этом основании появились слухи о том, что этот таинственный посетитель и есть Ким Чен Ын. Южнокорейские СМИ также выдвигали гипотезу, что это его сестра, которая выступает в качестве посредницы. Но кем бы ни был посетитель на самом деле, отмечает FT, его визит, скорее всего, связан с планами КНДР по поводу возможной встрече с Трампом. Перспективы такой встречи закономерным образом настораживают Китай, поэтому в преддверии этого события Северной Корее нужно успокоить своего главного союзника.