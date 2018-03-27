Англоязычные СМИ оживленно обсуждают визит некоего высокопоставленного представителя КНДР в Пекин. Некоторым авторам нравится мысль, что этим посетителем может быть высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Все комментаторы сходятся на том, что это хороший повод обсудить дипломатический контекст, в котором присутствуют КНДР, Китай и США.

Одним из первых слухи о визите Ким Чен Ына в Пекин начал транслировать Bloomberg, который, ссылаясь на трех человек «со знанием о визите», сообщил о первом выезде северокорейского лидера за пределы его страны начиная с 2011 г., когда он занял руководящий пост. Кроме этого, сообщалось в материале, ничего неизвестно — ни сколько он собирается там пребывать, ни с кем он планирует встречаться.

Президент Китая Си Цзиньпин и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррeш UN Geneva/flickr.com

Этот необъявленный визит, комментирует автор, - очередной эпизод в азиатской дипломатической игре, происходящей на фоне двоякой повестки США в этом регионе. С одной стороны, они стремятся изменить расстановку сил в своих торговых отношениях; с другой стороны, они пытаются заставить КНДР отказаться от ядерного оружия. Президент Китая Си Цзиньпин поддерживает санкции ООН против Северной Кореи, но одновременно с этим готовится к торговой войне с США.

Также автор отмечает, что ранее в марте президент США Дональд Трамп проявил небывалую для американских президентов широту взглядов и выразил готовность встретиться с руководителем КНДР, после того как южнокорейские делегаты сообщили, что Ким Чен Ын якобы хочет обсудить тему сворачивания ядерной программы. Эта гипотетическая встреча также находится в нынешнем азиатском дипломатическом контексте.

Ким Чен Ир Travis McCrea/flickr.com

Китайский МИД, оговаривается в материале, пока не дает никаких комментариев по поводу визита. Это, впрочем, обычная практика в случае с высокоуровневыми северокорейскими визитами. Когда в Китай приезжал предыдущий руководитель КНДР Ким Чен Ир, Китай подтверждал информацию о посещении только после его возвращения в Пхеньян. Исключение составила последняя его поездка в мае 2011 г. В тот раз китайские СМИ сообщили о встрече тогдашнего китайского президента Ху Цзиньтао с Ким Чен Иром за день до его отъезда на родину.

Примечательно, подчеркивает автор, ссылаясь на экспертов, что Ким Чен Ын в течение семи лет не ездил в Китай. Это отражает напряженность, образовавшуюся в отношениях между КНР и КНДР. У них есть давняя союзническая традиция: они вместе воевали против Южной Кореи и сил ООН во время Корейской войны. Но отношения стали ухудшаться, после того как Китай начал поддерживать международные санкции против КНДР, направленные на ослабление ее экономики.

Самолет Ким Чен Ына Raymond Cunningham/flickr.com

Financial Times пишет, что в Пекин, по словам дипломатов, прибыл с очень секретным визитом некий «высокопоставленный чиновник» из КНДР. На этом основании появились слухи о том, что этот таинственный посетитель и есть Ким Чен Ын. Южнокорейские СМИ также выдвигали гипотезу, что это его сестра, которая выступает в качестве посредницы. Но кем бы ни был посетитель на самом деле, отмечает FT, его визит, скорее всего, связан с планами КНДР по поводу возможной встрече с Трампом. Перспективы такой встречи закономерным образом настораживают Китай, поэтому в преддверии этого события Северной Корее нужно успокоить своего главного союзника.