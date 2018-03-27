Президент Чехии поручил спецслужбам проверить, производилось ли и хранилось ли на промышленных предприятиях или в научных учреждениях страны боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество, которым мог быть отравлен Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Распоряжение об этом подписал президент республики Милош Земан после встречи с контрразведки (BIS) Михалом Коуделкой.

Напомним, о том, что вещество «Новичок», которым, как заявляют власти Британии, были отравлены экс-полковник ГРУ Генштаба Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, мог попасть в Великобританию из Чехии, 17 марта, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В качестве других возможных источников яда она назвала саму Великобританию, США, Словакию и Швецию.

Здание BIS в Чехии Wikimedia Commons

В чешском МИДе сразу заявили, что нервно-паралитическое вещество не могло быть произведено в стране, а слова Захаровой «не могут быть обоснованы». Более того, выступление Захаровой было названо «стандартным способом манипулирования информацией». В МИД Чехии для дачи объяснений был вызван российский посол Александр Змеевский.

Также вступила и министр обороны Чехии Карла Шлехтова, она также отвергла саму возможность того, что отравляющее вещество могло производится внутри страны.

Отметим, что Мария Захарова не только обвинила Чехию, Словакию, Швецию и США в разработке отравляющего вещества, но также в очередной раз подтвердила, что в России химическое оружие «Новичок» не производилось. По ее мнению, в Советском Союзе лишь была разработана технология, которая затем была вывезена на Запад.

Сергей Рябков The Official CTBTO Photostream Follow/flickr.com

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков ранее говорил, что о существовании программы разработки отравляющего вещества «Новичок» «рассказывают люди, которые имели отношение к разработке отравляющих веществ в Советском Союзе и позже эмигрировали при поддержке правительств западных стран».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в 1990-е годы иностранные спецслужбы вывезли из страны специалистов, с помощью которых на Западе (в том числе в Великобритании и США) были созданы новые отравляющие вещества. «Там их почему-то классифицируют под общим названием "Новичок"», — говорил он.

А руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны Игорь Рыбальченко заявлял, что после публикации формулы «Новичка» в книге эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова вещество можно синтезировать в любой части света в более или менее подготовленной химической лаборатории.

Министр обороны Джеймс Маттис и госсекретарь Великобритании по вопросам обороны Гавин Уильямсон на ступенях Пентагона James N. Mattis/flickr.com

Отметим, что в Министерстве обороны США также заявили, что страна не занималась разработкой нервно-паралитического вещества «Новичок». «Это абсурдное заявление. Какие-либо предположения о том, что Министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные», — сказала, как передает ТАСС, официальный представитель Пентагона Мишель Балданза.

Пока представители оборонных и дипломатических ведомств продолжают друг друга обвинять, российских дипломатов уже выслали более чем из 20 стран. В Москве это назвали «провокационным жестом пресловутой солидарности», хотя «никто так и не разобрался в ситуации».