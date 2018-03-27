Взрывоопасный «ТоАЗ»

Что стоит за арестом экс-руководителя службы безопасности Бориса Березовского и его подельников Руслана Мильченко и Олега Антошина

Вольные каменщики «Урала»

Задержанные сотрудниками ФСБ в январе экс-руководитель службы безопасности олигарха Бориса Березовского Сергей Соколов, гендиректор компании «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко, а также еще один бывший руководитель службы безопасности («Тольяттиазот») Олег Антошин действовали в интересах владельцев «ОХК «Уралхим» и АФК «Система».

По версии следствия, подозреваемые инсценировали подготовку к серии терактов, размещая незаконно приобретенное оружие, взрывчатые вещества и фотографии предполагаемых объектов «атаки». Об этом сразу же после задержания и ареста сообщалось в прессе. Другие подробности на тот момент не сообщались: журналистам и экспертам оставалось лишь выдвигать версии о причастности к делу «Уралхима».

На сегодняшний день близкий к следствию источник сообщает: по имеющимся у сотрудников ФСБ данным, обвиняемые в незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия, а также взрывчатых веществ Соколов, Мильченко и Антошин получили от владельцев «Уралхима» и «Системы», бизнесменов Дмитрия Мазепина и Владимира Евтушенкова 30 миллионов рублей. Большая часть этих средств перекочевала в карманы бывших и действующих сотрудников ГУ МВД России по Самарской области стараниями Олега Антошина, считают следователи. Благо, безнаказанность Антошина, обеспечиваемая местными силовиками, хорошо известна в Тольятти.

В пользу этой версии говорит то, что приобретенное подследственными оружие и взрывчатка размещались на съемных квартирах, арендодателем которых указывалась компания «МСА-Строй», аффилированная с ПАО «Тольяттиазот», на имущество которого на протяжении нескольких лет систематически покушается именно «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Кроме того, предполагаемым «террористам» предлагалось обращаться за юридической и адвокатской поддержкой по адресу, до последней запятой совпадающему с адресом «МСА-Строй». Логично предположить, что таким образом организаторы теракта бесхитростно подставляли владельцев ПАО «Тольяттиазот». Для вящей достоверности не хватает «забытых» в арендованных квартирах паспортов и признания в совершении пары-тройки терактов на территории ЕС.

Не исключено, что «имитация подготовки» терактов могла вылиться в собственно теракты, ради усиления «эффекта». Так, в августе 2017 года украинские спецслужбы заявили об очередном задержании очередных «агентов ФСБ России», ожидаемо «готовивших провокацию в отношении Украины». Примечательно, что «провокация» заключалась в проведении «мелких строительных работ в Москве» тремя ветеранами так называемой АТО. Что собирались «строить» организаторы схемы не уточняется. Зато известно, что вербовала исполнителей гражданская жена Сергея Соколова Дарья Мастикашева.

253 миллиарда причин

На сегодняшний день АО «Уралхим» по праву считается одной из самых закредитованных компаний России. Этот показатель выглядит закономерным даже при беглом взгляде на деловую карьеру Дмитрия Мазепина, председателя совета директоров компании с 2007 года. Уже в 2008-м он приобрел 90,02% акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (ВМУ) стоимостью $382 млн. у компании Uritrans. Покупка состоялась за счет заемных средств, предоставленных Сбербанком – 3 млрд. рублей. На момент сделки Мазепин уже задолжал Сбербанку 700 млн. руб. Еще одной пикантной деталью сделки стало то, что она была проведена вопреки решению суда, признавшего права «ФосАгро» на 14,8% акций ВМУ.

Следующим «призом» стал пакет акций Кирово-Чепецкого химкомбината (КЧХК). Основные активы обоих предприятий были присоединены к «ОХК «Уралхим» через ряд компаний-посредников, включая кипрский офшор Assethill Holdings Ltd. Закономерным результатом усилий Мазепина стала фактическая ликвидация КЧХК и остановка деятельности ВМУ в 2009-м по требованию Ростехнадзора, из-за многочисленных нарушений.

Тогда же началась история взаимоотношений Мазепина с «Тольяттиазотом». Результатом сделки с РЕНОВА стало приобретение 9,76% акций предприятия. И снова на заемные средства, предоставленные Сбербанком, долг перед которым вырос до 5 млрд. рублей.

Ну а в декабре 2013 года Мазепин приобретает свой наиболее проблемный актив, 20% акций «Уралкалия», крупнейшего производителя минеральных удобрений в стране. Кредит в размере $4,5 млрд. (при стоимости сделки $4 млрд.) на этот раз предоставил ВТБ. Заемные средства были предоставлены под залог приобретаемого актива.

Однако за время, прошедшее с момента приобретения Мазепиным акций «Уралкалия», стоимость пакета упала до $1,2 млрд. В том числе из-за многочисленных просчетов в управлении и техногенных катастроф. Следствием последних стало требование президента России расселить город Березники Пермского края, который страдает от систематических провалов грунта. В то же время долги «Уралкалия» выросли до $5,5 млрд. из которых $2,46 приходится на долю Сбербанка.

На сегодняшний день долги «Уралхима» оцениваются в 253 млрд. рублей. Сумма, которая с одной стороны превосходит объем прибыли до вычета расходов в пять раз, а с другой стороны является весомым поводом для того, чтобы любой ценой заполучить экономически успешный «Тольяттиазот», опираясь на те самые 9,76% его акций, которые приобрёл Мазепин. Градообразующий «Тольяттиазот» необходим «Уралхиму» не для расширения успешно действующего холдинга, а для закрытия долговой пропасти. В том, что предприятие постигнет участь КЧКХ и ВМУ сомнений, увы, нет.

Ирландский гамбит

Если версия следствия о том, что организаторы «терактов», задержанные 16 февраля, действовали по указанию и на средства Мазепина, то сразу же возникает вопрос: зачем респектабельному бизнесмену и даже благотворителю, каковым представляет себя Дмитрий Мазепин, инициировать столь грязную «подставу»? Да еще привлекать к этому исполнителей, на которых, как говорится, «пробы негде ставить»?

Возможно владелец «Уралхима» просто не чужд авантюризма, но скорее он просто вынужден следовать принципу, сформулированному еще в Древнем Риме: Extremis malis extrema remedia – «Отчаянные времена требуют отчаянных решений». О том, что времена для Мазепина настают действительно «отчаянные» говорят решения Высокого суда Ирландии в который в ноябре 2016 года обратились представители законных владельцев «Тольяттиазота». Дмитрия Мазепина и его команду обвинили в «неправомерных действиях с целью причинить ущерб посредством мошенничества и/или лишить титул Истца на акции «Тольяттиазота». Иными словами, речь идет о банальном рейдерстве (дело №2016/9981P).

Решением суда установлено, что в отношении истца действительно неоднократно возбуждались административные, гражданские и уголовные дела, инициированные Дмитрием Мазепиным и его окружением.

Что касается этого самого "окружения", то речь идет о незначительных фигурах, которыми Мазепин готов пожертвовать ради захвата "центра поля". В шахматах такой прием называется "гамбит".

Так, ключевым ответчиком в рамках рассматриваемого судом иска стала компания "Евротоаз", зарегистрированная в Ирландии в марте 1995-го. Компания аффилирована со структурами Дмитрия Мазепина, а ее генеральным директором числился некий Андрей Бабичев. Ещё одним фигурантом, тесно связанным с "Евротоазом", выступил хорошо известный в Тольятти г-н Седыкин, в декабре прошлого года осужденный за попытку рейдерского захвата «Тольяттиазота». Перед лицом ирландского суда он утверждал, что также представляет интересы «Евротоаза». По всей видимости прекрасно осознавая перспективы дела, «бойцы» Мазепина (Бабичев и «Евротоаз») направили в адрес ирландского суда ходатайство о прекращении дела в их отношении, ссылаясь в том числе и на сроки давности. Но судья Robert Haughton ходатайство отклонил, отметив, что дело должно рассматриваться в рамках полного судебного заседания с учетом позиций всех сторон.

Учитывая то, что 8 декабря 2016 года другой суд, Вестминстерский Магистратский отклонил росийский иск, инициированный "Уралхимом". Суть дела сводилась к экстрадиции бывшего члена совета директоров ЗАО "Корпорация Тольяттиазот" Евгения Королева, которого представители "Уралхима" обвиняли в мошенничестве. Суд в экстрадиции отказал, не найдя в деле доказательств вины Королева. Дело получило широкую огласку в зарубежной прессе.

Судя по тому, как протекает судебный процесс в Ирландии, Мазепин рискует окончательно испортить свою репутацию за рубежом, а потому идет "ва-банк", финансируя "террористов".