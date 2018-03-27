Топ новостей 27 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Объявлен общенациональный траур по жертвам пожара в кемеровском торговом центре, Владимир Путин посетил Кемерово, к дипломатическому бойкоту России присоединились новые государства.

Владимир Путин возложил цветы почтил память погибших при пожаре в Кемерово kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура по жертвам пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Президент России Владимир Путин посетил Кемерово, где в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» при пожаре 25 марта погибли 64 человека. В ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, президент выразил соболезнования родным и близким погибших и объявил минуту молчания. Затем российский лидер отметил: «Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства».

«случилось на нашей территории»



«мы говорим о демографии и теряем столько людей»



Территория.

Демография.



У них там, конечно, какая-то своя атмосфера. — Тот самый Мартин (@martin_camera) 27 марта 2018 г.

Совещание в Кемерово mchs.gov.ru

На сайте городской администрации Кемерово опубликован список погибших и пострадавших при пожаре в местном ТРЦ «Зимняя вишня». В списке 38 имен тех, кто числится пропавшими без вести, а также 25 имен тех посетителей ТЦ, личность которых установлена. В сумме это дает 63 человека.

Владимир Путин на встрече с жителями Кемерово kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с несколькими жителями Кемерово, утверждавшими, что власти скрывают правду о числе погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Также, как сообщает РИА Новости, мэр города Илья Середюк и инициативная группа из примерно 15 человек направились в морг судмедэкспертизы, чтобы убедиться, что официальные данные о 64 погибших (к настоящему моменту найдены 56 тел) соответствуют действительности.

Митинг в Кемерово youtube.com

Несколько сотен жителей города Кемерово собрались у здания областной администрации. Горожане требуют достоверной информации о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. Собравшиеся выкрикивают лозунги «Правду!» и «В отставку!». Участники стихийной акции полагают, что власти занижают данные по числу погибших и пострадавших, а также утверждают, что после начала пожара не были приняты надлежащие меры для спасения людей.

Очень тяжелое видео с митинга в Кемерово. Без комментариев pic.twitter.com/RRtMac8TaE — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 27 марта 2018 г.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с инициативной группой кемеровчан ответил на требование об отставке главы Кемеровской области Амана Тулеева. Владимир Путин подчеркнул, что следователи занимаются установлением всех обстоятельств случившегося и назначать виновных не следует: «Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети».

#Цитата Если ад существует, то для Тулеева там есть отдельный котёл pic.twitter.com/ncZJxwGaqC — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 27 марта 2018 г.

Губернатор Тулеев глазами художника Андрея Петренко. pic.twitter.com/gAZ2AVK1Zm — NashaCanada (@NashaCanada) 27 марта 2018 г.

Сергей Лавров UN Geneva/flickr.com

Решение США о высылке 60 российских дипломатов не останется «без жестких ответных мер», сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Накануне США заявили о высылке из страны 48 российских дипломатов и 12 членов постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке. От одного до четырех российских дипломатов высылают, в частности, Германия, Франция, Чехия, Нидерланды, Эстония. Украина вышлет 13 российских дипсотрудников. В общей сложности с учетом Великобритании будут высланы около 140 россиян.

Ну и хорошо. Нечего нашим согражданам за госсчет в странах потенциального противника делать pic.twitter.com/uIudIVPFMH — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 27 марта 2018 г.

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Хранение труб для "Северного потока-2" вблизи немецкого порта Мукран nord-stream2.com

Власти Германии выдали разрешение на строительство в своей исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Теперь все необходимые разрешения для германского участка трубопровода протяженностью 85 км получены.

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