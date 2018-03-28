Следственный комитет расследует нецелевое использование 1,74 млрд рублей в Министерстве чрезвычайных ситуаций. По данным следователей, вместо самолета-амфибии Бе-200 ведомство закупило автомобили, вертолеты и другую технику. Делом уже заинтересовалась даже в ФСБ.

Хамовнический суд столицы уже отправил под арест до 22 апреля бывшего директора департамента развития МЧС Александра Томашова, следствие обвиняет его в нецелевом использовании бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 285.1 Уголовного кодекса). Об этом в среду пишет «Коммерсантъ».

Причем статья, по которой проходит Томашов, относится к категории средней тяжести, и по сложившейся практике, в таких случаях суды, как правило, ограничиваются подпиской о невыезде, залогом или домашним арестом. Заключение под стражу применяется лишь в исключительных случаях.

Александр Томашов, МЧС

На решение судьи о заключении Томашова под стражу повлияла справка «антикоррупционного» управления «М» ФСБ, отмечает издание. В ней говорится, что спецслужбисты в ходе слежки за Томашовым установили, что он встречался с некими людьми, через которых хотел повлиять на расследование своего уголовного дела. Таким образом было доказано, что он может повлиять на следствие — а это одна из причин, которая российским законодательством позволяет отправлять человека в СИЗО на время следствия.

Следственный комитет начал расследовать уголовное дело еще в ноябре 2017 года, об этом, во всяком случае, говорят источники «Коммерсанта» в силовых структурах. МЧС изначально заключило контракты с Таганрогским авиационным НПО имени Бериева на поставку самолета-амфибий Бе-200 на 1,74 млрд рублей. Но в итоге самолета в распоряжение ведомства так и не поступили, а на эти деньги были закуплены вертолеты Ми-8, автомобили и другая спецтехника. Этот факт заинтересовал Федеральную службу безопасности и стал поводом для начала расследования и возбуждения уголовного дела.

Томашов, как пишет «Коммерсантъ», на допросах утверждал, что, во-первых, не имел отношения к контрактам и поставкам, а, во-вторых, перенаправление денег обсуждалось на коллегии МЧС в феврале 2016 года. На тот момент Томашов являлся заместителем директора департамента международной деятельности МЧС.

Доставка продовольствия силами МЧС в Сирию / mchs.gov.ru

Источники издания утверждают, что Томашов знал об интересе ФСБ и уголовном деле, но ничего не предпринимал, а следователям не удалось найти у него никаких предметов роскоши или элитной недвижимости. Адвокаты Томашова в апелляционной жалобе называли справку ФСБ фикцией, пишет газета, ссылаясь на «некоторые данные». Встречи для влияния на расследование дела произошли 6 и 7 марта, утверждалось в справке, но 6 марта Томашов находился в своей квартире, где проводился обыск, а затем был помещен в изолятор.

По информации собеседников «Коммерсанта» арест Томашова может быть связан с показаниями второго фигуранта дела — экс-главы финансово-экономического департамента МЧС Раиса Ахмадеева. Его задержали вскоре после возбуждения уголовного дела, но после дачи объяснений перевели под домашний арест.

Бе-200ЧС — многоцелевой самолет-амфибия для тушения пожаров, экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Машина может взять 12 тонн воды, от 30 до 50 пострадавших в зависимости от комплектации или до 7,5 тонны грузов. На июль 2017 года выпущено 11 Бе-200ЧС, в распоряжении МЧС уже есть восемь машин.