Во вторник Кристофер Уайли, бывший сотрудник аналитической компании Cambridge Analytica, а ныне известный осведомитель, рассказал британскому парламенту, как сторонники отделения Британии от ЕС пользовались услугами этой компании, чтобы повлиять на исход референдума в 2016 г. Это дало повод к возникновению нового скандала, наряду с уже широко обсуждаемой историей о том, как Cambridge Analytica способствовала избранию президентом США Дональда Трампа, неэтично используя персональные данные пользователей «Фейсбука».

Кристофер Уайли, бывший сотрудник компании Cambridge Analytica

The Economist объясняет основания скандала. Сторонники отделения от ЕС Vote Leave выделили на свою кампанию перед референдумом сумму, приближающуюся к 7 млн. фунтов (это был лимит финансирования агитационной кампании). Но столкнувшись с ограничениями, Vote Leave якобы передали еще 625 тысяч фунтов другой группе, агитировавшей за отсоединение, которая называлась BeLeave. По правилам, это было бы допустимо, если бы BeLeave были полностью независимы от своих доноров. Но теперь появились осведомители, которые утверждают, что эта группа была вовсе не независимой, а делала строго то, что ей предписывали.

Но сюжетная острота этого скандала даже не в перераспределении агитационных средств, а в том, что в нем удачно всплыла вновь Cambridge Analytica, которая также фигурирует в продолжающемся скандале по поводу некорректного использования пользовательских данных «Фейсбука». В случае с референдумом большая доля средств, переданных BeLeave, пошла на оплату услуг этой фирмы.

Презентация аналитики по выборам в США

Скандал вышел громким и эффектным. Автор, впрочем, задается вопросом о том, насколько велико его практическое значение для широкой общественности. Если обвинения в адрес Vote Leave подтвердятся, то это лишь подтвердит расхожее мнение, что сторонники отсоединения перед референдумом проводили не очень щепетильную кампанию. Но известно, что их оппоненты, сторонники членства в ЕС, вложили в свою кампанию в общей сложности гораздо больше, а также на их стороне была правительственная агитация, и тем не менее, они проиграли. Автор сомневается в том, что при такой расстановке сил решающую роль мог бы сыграть цифровой маркетинг аналитической фирмы, пусть даже и очень прогрессивной в техническом плане.

Британский парламент, пишет Politico, потребовал объяснений от директора «Фейсбука» Марка Цукерберга, но тот ответил, что объяснений давать не будет, а вместо него в британском парламенте выступит на следующей неделе главный технический специалист компании. Парламент этим временно удовлетворился, но подчеркнул, что, помимо технических объяснений, ему бы также хотелось послушать и самого Цукерберга.

М.Цукерберг в футболке компании Cambridge Analytica

Telegraph незадолго до очередного витка цифрового скандала писала о том, что сторонники членства в ЕС в верхней палате британского парламента по мере развития переговоров об отделении становятся всё более мелочными и склонными использовать любой повод, чтобы дискредитировать этот процесс.

«40 лет, - пишет автор, - эти пэры раболепно позволяли своим хозяевам в Брюсселе — которых мы не выбираем и не можем сместить — предписывать нам законы без нашего согласия и устанавливать свою власть на нашей земле. Теперь, когда мы забираем власть обратно к себе и передаем ее министрам, подотчетным британскому народу, эти противящиеся отделению от ЕС пэры с пеной у рта возмущаются, что не каждая деталь этого процесса согласуется с каждой палатой парламента». По мнению автора, всевозможные попытки дискредитации и срыва — закономерное явление, которое сойдет на нет, только после формального отделения Британии. Тогда парламент вновь займется своими прямыми обязанностями.