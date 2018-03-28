По сообщению Коммерсанта, бывший директор департамента развития МЧС Александр Томашов помещен в СИЗО по обвинению в нецелевом использовании более 1,7 млрд бюджетных рублей. Речь идет о деньгах, предназначавшихся для закупки самолетов-амфибий Бе-200, но потраченных на другую технику. Ранее в рамках этого же расследования был задержан экс-глава финансово-экономического департамента МЧС Раис Ахмадеев. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Эта новость пришла буквально на следующий день после страшного пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в котором сгорела вся система экстренного реагирования, то ли не созданная вовсе, то ли отключенная ввиду неправильной работы (следствию еще предстоит ответить на этот вопрос). Также выяснилось, что ТРЦ прошел лишь формальный пожарный надзор и то в 2016 году. А вместо штаба оперативной информации работали в основном телеграм-каналы. И они же дают сейчас оценку тому, что случилось. Например, популярный телеграм-канал Незыгарь прямо пишет о том, что «своими руками горе-чиновники слепили социальную бомбу».

Что же произошло с министерством, считавшимся каких-то десять лет назад одним из лучших спасательных ведомств мира? Корень слабости управления в нынешнем МЧС в самоуверенности людей, которые в 2012 году посчитали, что отрегулированное ведомство даже не надо особо поддерживать на плаву. Глядя на действия министра Пучкова, понимаешь, почему говорят, что нынешний глава МЧС - наследник, но вовсе не единомышленник и продолжатель дела Сергея Шойгу. Считалось, что МЧС настолько совершенно работающая система, что разрушить ее практически невозможно, даже если очень стараться. Оказалось, возможно.

Сразу после смены руководства в МЧС в 2012 г. коррупционные скандалы стали следовать один за другим. В июне 2012-го за получение многочисленных взяток был задержан Сергей Авинов, бывший начальник ФГУ «Эксплуатационная комендатура МЧС России» - структуры, влияющей на распределение госконтрактов на строительство, ремонт и эксплуатацию зданий министерств. В том же году следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника Главного управления МЧС Башкортостана Валерия Хисамутдинова по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Хисамутдинов подписал акты выполненных строительных работ на сумму, равную почти 37 млн. рублей, зная, что работы не завершены. По оценке следователей, его действия нанесли федеральному бюджету ущерб в размере почти 21 млн. рублей.

В конце февраля 2013 года начальник Главного управления МЧС России по Амурской области полковник Виктор Бухта стал фигурантом дела о превышении полномочий. По данным следствия, осенью и зимой 2012-го года полковник Бухта «систематически осуществлял незаконный сбор денежных средств» с подчиненных и получил от них не менее 1 млн. рублей. В июне 2013 года Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор первому заместителю начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю полковнику Евгению Товстыке, которого признал виновным в присвоении двух миллионов рублей путем мошенничества.

Кадровая и финансовая политика нынешнего руководства МЧС подчас напоминала целенаправленный развал ведомства. Дошло до того, что сотрудники МЧС и общественники, чья деятельность связана с работой ведомства (общественное движение «Диалог» и партия НОД), написали заявление в ФСБ (с копией в Администрацию президента, Генеральную прокуратуру и Следственный Комитет). Там например приводятся данные о том, что «в результате выплаты Пучковым В.А. бонусов руководящему составу министерства», в бюджете МЧС образовалась «финансовая дыра»: сотрудники региональных подразделений министерства не получили зарплату в декабре 2015 года.

18 мая 2016 года в Государственной Думе прошел «Правительственный час», посвященный МЧС, на котором заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова с трибуны парламента впервые озвучила шокирующую цифру – по ее словам, в конце 2015 года МЧС «не хватило 3,8 млрд руб. на денежное довольствие и зарплату». А дебетовая задолженность по итогам 2015-го года и вовсе составляет рекордные 7 с лишним миллиардов рублей. Всего за 2013-2016 годы, по данным Счетной палаты, МЧС с нарушениями потратило астрономические 3,5 млрд рублей.

С 2015 по 2017 годы в МЧС было издано более двухсот приказов по организационно-штатной структуре: как итог, численность за два года сократилась с 291 тысячи человек до 288 тысяч, дефицит кадров вырос с 12 до 58 тысяч человек. ФОТ при этом вырос со 126 миллиардов рублей до 133-х. При этом долги перед сотрудниками выросли с трехсот миллионов в 2014 году до 4,3 миллиарда в 2016-м. К концу 2016 года задолженность была уже за два месяца. При этом, по данным Счётной палаты, всё это время в министерство исправно поступали деньги из казны страны.

Как отмечают эксперты, «по приказу Пучкова … сокращаются все сотрудники старше 45 лет по выслуге лет… Увольняют опытных и профессиональных людей… Увольнения сотрудников проводятся серьезными нарушениями трудового законодательства… Увольняли даже беременных женщин… Сократили всех, кто работал на высотной технике. Итог – огромные сложности при тушении пожаров выше 6 этажа… Сокращаются все спасательные подразделения на 30-40%, горных спасателей вообще планируют распустить…» Полностью разрушена система подготовки кадров на базе ВУЗов МЧС.

В 2016 году произошли две авиакатастрофы с бортами МЧС: случайно ли? В июле 2016 года при тушении лесных пожаров в Иркутской области разбился ИЛ-76. Погибли десять членов экипажа. В сентябре того же года разбился МИ-8, выполнявший тренировочный полет в Подмосковье. Погибли три человека.

А ровно в то же самое время, когда в МЧС шли кадровые сокращения и урезание зарплат, руководство МЧС осуществляло «закупки мобильных пунктов управления на базе дорогостоящих легковых автомобилей». Под видом «мобильных пунктов управления и мобильных пунктов связи» МЧС на самом деле были закуплены 2 автомобиля BMW750 на сумму свыше 13 млн рублей, один автомобиль AUDI стоимостью почти 8 млн руб, а также еще один BMW, FORD Explorer, Chevrolet TAHOE, и даже микроавтобус Луидор-223702 с барной стойкой внутри. Почти все эти «пункты связи», как выяснили аудиторы Счетной палаты, вскоре оказались «в резерве МЧС для руководства», кроме двух BMW750 за 13 млн рублей – их министр сразу забрал себе.

Вспомним, что первым испытанием для вновь назначенного министра Пучкова стало наводнение в Крымске в 2012 году. ЧС случилась в июле, когда в том районе были не только местные жители, но и большое количество приезжих отдыхающих. Основной причиной большого количества погибших называлась неэффективная система оповещения. И сколько бы Владимир Пучков тогда не заявлял, что в целом система оповещения о чрезвычайной ситуации сработала нормально, но спустя некоторое время после происшествия был подписан Указ Президента Российской Федерации № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций». Указ стал следствием того, что МЧС сработало слабо.

Прошло шесть лет - и вот теперь Кемерово. Система экстренного оповещения в ТРЦ «Зимняя вишня» тоже была отключена. А вялый, некомпетентный, будто с Луны прилетевший в Кемерово министр Владимир Пучков «рассыпался» на докладе перед Президентом как пепел на пожарище. Печально смотреть, как высококлассная система МЧС, созданная когда-то с нуля вопреки кризисным экономическим обстоятельствам, буквально на глазах разрушается случайными людьми - дерзко, неуклюже, с похмелья. Простите, Сергей Кужугетович, мы все прое…

Игорь Рябов, политолог