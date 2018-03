«Коммерсантъ» в статье «Пепелище» рассказывает, кто и за что стоял в Кемерово.

«Инвестиции поищут в пенсиях»: Минфин определяется с планами на шестилетку.

«Судей накажут за нарушение кодекса судейской этики»: президент внес в Госдуму проекты по судебной реформе.

«Ведомости»: «Трагедия в Кемерове показала неспособность местной власти говорить с людьми». А вот реакция Кремля была верной, но запоздалой, считают эксперты.

«ЦБ разделит убытки от санации с владельцами банков»: регулятор хочет взыскивать с них упущенную выгоду от потраченных на оздоровление средств.

«Как КПРФ будет жить после президентских выборов»: потенциал у Павла Грудинина есть, но партии нужна перестройка.

РБК в материале «Трагедия коснулась всех» задает пять вопросов о пожаре в «Зимней вишне».

«Альянс присоединился к союзу»: НАТО сократило российскую миссию.

«Налоговую систему настроят на конкуренцию»: Минфин обнародовал цели на 2018 год.

«Известия»: «Выхода нет». Пожарных не предупредили, что за закрытыми дверями кинотеатра в «Зимней вишне» находятся люди.

«Никто никого прикрывать не собирается»: Владимир Путин пообещал, что расследование трагедии в Кемерово будет проведено максимально прозрачно.

«Рынок краудфандинга вырос на 83%»: народное финансирование может стать альтернативой банковскому кредитованию.

«Газета.ru»: «Пожар в Кемерово. По всей России прошли акции скорби». В десятках городов созданы мемориалы памяти жертв пожара в Кемерово.

«Лицом к Востоку: как "дело Скрипаля" развернуло Россию». Конфликт с Западом поможет Москве обрести союзников в Азии.

The Econimist: «Мошенничали ли сторонники отсоединения от ЕС, чтобы победить на референдуме по Brexit’у?» (Did Vote Leave cheat to win the Brexit referendum?). Битва с британскими сторонниками членства в ЕС продолжается. Теперь у них появилась возможность обвинять своих оппонентов в нарушении правил при проведении референдума.

Bloomberg: «Голосование по Brexit’у могло завершиться иначе» (Whistle-Blower: Brexit Vote Could Have Gone Other Way). Осведомитель Кристофер Уайли рассказал парламенту, что во время кампании перед референдумом о членстве Британии в ЕС были допущены нарушения, которые, возможно, оказали большое влияние на его исход.

The Wall Street Journal: «Азии угрожает перекрестный огонь в торговой войне между США и Китаем» (U.S.-China Trade-War Crossfire Threatens Asia). Япония, Австралия и другие азиатские и тихоокеанские страны рискуют оказаться под перекрестным огнем в результате торговой конфронтации между США и Китаем.

The Washington Post: «Ранние торговые успехи Трампа могут дорого обойтись в будущем» (Trump’s early trade gainsiuhyy could come at future cost). Президент США Дональд Трамп добился новой сделки с Южной Кореей, но с более влиятельными партнерами такая игра пойдет труднее.

The New York Times: «Новая холодная война с Россией? Нет, еще хуже» (A New Cold War With Russia? No, It’s Worse Than That). После изгнания российских дипломатов из США и некоторых стран Европы аналитики заговорили о том, что отношения достигли пугающей нестабильности.

Reuters: «Скандал по поводу данных "Фейсбука" разрастается. Канадскую компанию обвинили в том, что она помогала воздействовать на американских избирателей» (Facebook data scandal widens as Canadian company accused of helping target U.S. voters). Канадскую компанию AggregateIQ обвинили в том, что она разработала программу, чтобы влиять на прореспубликанских избирателей во время выборов в США в 2016 г.