Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправил в отставку своего заместителя, главу аппарата региональной администрации Алексея Зеленина, а также начальницу департамента внутренней политики Нину Лопатину.

На бюрократическом языке это означает признание провала работы администрации в кризисной ситуации, которая сложилась после пожара в «Зимней вишне». Непонятно, правда, принимал ли решение Тулеев, или исполнялась рекомендация Москвы.

Как бы то ни было, это не отставка по требованию граждан, не следование мнению «толпы», чего так боятся в АП. Не исключено, что именно сейчас вырабатывается негласное правило на ближайшие годы, чиновника какого уровня можно увольнять из-за очевидного провала — главу района, как показал опыт Волоколамска, можно.