Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 марта 2018, четверг, 10:21
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Председатель тюменского СНТ «Лесник-2» задолжал трем работникам 61 тысячу рублей
Поджог в детском сухом бассейне стал основной версией причины пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
«Больно и обидно»: жительница Греции 10 лет ищет своего сына в Екатеринбурге
Бывший главный налоговый инспектор тюменского ИФНС России обвиняется во взяточничестве на 9,5 млн рублей
В день траура сотрудники Центра культуры в Тобольске отметили профессиональный праздник
«Равный-равному»: Проект для инвалидов-колясочников стартовал в Тюменской области
Стена первого этажа обрушилась в школе в Новосибирской области
#Происшествия
#Происшествия
Наркозависимый в Омске взял в заложники мать с детьми
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
28 марта 2018, 20:29
Аман Тулеев Владимир Путин Кемерово пожар
Симон Жаворонков

Поиск виноватых

Владимир Путин с Александром Бастрыкиным и Вероникой Скворцовой
Владимир Путин с Александром Бастрыкиным и Вероникой Скворцовой

Первый шок от трагедии в Кемерово проходит и начинается анализ произошедшего. Россияне теперь при посещении общественных зданий с опаской проверяют, загромождены ли запасные выходы, бизнес срочно проводит учебные тревоги, а власти начинают поиск виноватых.

Так, президент Владимир Путин в среду на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным выразил сожаление о «вбросах через социальные сети», в том числе из-за границы, которые преследуют цель «столкнуть» людей после гибели 64 человек при пожаре в кемеровском торговом центре, передает РИА Новости.

«Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах», — сказал Путин.

Ранее, напомним, стало известно, что СК возбудил дело о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 Уголовного кодекса) в отношении украинского пранкера Никиты Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов. Тот опубликовал запись звонка в бюро судмедэкспертизы, где он от имени сотрудника МЧС сообщил о необходимости подготовки места для принятия 300 погибших в «Зимней вишне».

 
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"

Сегодня же первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко на конференции Фонда развития гражданского общества рассказал о «провокациях», которые произошли после пожара. Его процитировал в своем телеграм-канале политический консультант Леонид Давыдов.

«Надо понимать, что даже такие трагедии будут использоваться для провокаций. Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций. Это же драматичная история. Мы точно понимаем, как это распространялось. Это уже не ошибка, это провокация. Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей. Поэтому это вещи, с которыми нам придется работать», — сказал Кириенко.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с телеобращением к жителям региона обратился. «Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться. И, соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию. А посмотрите — Украина, телефонный хулиган во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, примите там... И число погибших насчитывают уже, не знаю, 600-700 человек. Хотя работают официальные органы, МЧС, и вам доложили», — сетует Тулеев в начале видео, говоря о серии «глубоко продуманных» действий. Также Тулеев посетовал, что не может «достать в Австралии» собственника ТЦ, и обещает, что родственники всех погибших получат по пять миллионов рублей — по одному от федерального и регионального правительств и три «от предприятий» (ранее о перечислении денег на бюджетный счет из расчета по три миллиона на каждого погибшего отчиталась компания «Кондирус Ком», собственник которой, Дениса Штенгелов, как раз и живет в Австралии).

Между тем в Кузбассе начинаются отставки и аресты. Показательной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, правда, не планируется. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Глава области покинет свой пост, но позже. Дело в том, что если уволить Тулеева сейчас, то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением, а Путин такого не любит. Да и, стоит добавить, ранее уволить Тулеева у Москвы просто не получалось, говорят, слишком много на нем завязано бизнес-интересов в регионе.

 

 
Владимир Путин на месте трагедии в Кемерово / kremlin.ru

Во вторник, 27 марта, во время встречи с родственниками погибших президент сказал, что не готов обсуждать отставку Тулеева. «Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения».

Зато в отставку были отправлены заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин. Он курирует работу аппарата администрации, и глава департамента внутренней политики Нина Лопатина. Впрочем, они никакой ответственности за трагедию не несут и, по всей видимости, были отправлены в отставку или за PR-провал, который был допущен в первые часы после начала пожара, или, вообще, «по старой памяти», Тулеев критиковал этих двух чиновников еще в мае 2017 года, когда вернулся в регион после продолжительного лечения.

А Заводский районный суд Кемерово в среду на два месяца арестовал охранника торгового центра «Зимняя вишня» Сергея Антюшина и управляющую ТЦ Надежду Судденок. Следователь на суде заявил, что в начале пожара охранник увидел на мониторе оповещение о возгорании, но закрыл его.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 79
Полиция в Солсбери
Скотланд-Ярд назвал место отравления Скрипалей
Пожарные машины возле «Зимней вишни»
Прокуратура проверит действия пожарных и полиции при пожаре в Кемерово
Фондовый рынок
СМИ анонсировали санкции Лондона против российского капитала
Свалка
Мэр Коломны пообещал рекультивацию свалки в 2019 году
10:17 Российские борцы пропустят Кубок мира в США из-за проблем с визами
09:58 В Венесуэле при пожаре в тюрьме погибли 68 человек
09:34 Замглавы бурятского МЧС задержан за взятку при пожарной проверке
09:31 СМИ допустили закрытие генконсульства США в Петербурге
09:18 ЦБ отозвал лицензии у двух банков и небанковской кредитной организации

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Довженко
Александр Довженко, нарколог
29 марта 1918 года родился Александр Довженко, нарколог.
09:12 Прощание с Олегом Анофриевым пройдет 30 марта
09:03 СМИ анонсировали санкции Лондона против российского капитала
08:45 Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 79
08:33 Мэр Коломны пообещал рекультивацию свалки в 2019 году
08:18 Прокуратура проверит действия пожарных и полиции при пожаре в Кемерово
07:59 Скотланд-Ярд назвал место отравления Скрипалей
28.03 21:15 Ассанжа лишили связи с внешним миром за поведение в соцсетях
28.03 20:32 Автор «вброса» про сотни жертв кемеровской трагедии заочно арестован
28.03 20:04 Португалия отозвала своего посла из России
28.03 20:03 В Коломне задержаны десятки участников акции против свалки
28.03 19:50 Путин назвал недопустимыми «вбросы» по поводу кемеровской трагедии
28.03 19:15 МЧС ошибочно предостерегло москвичей от выхода на улицу
28.03 19:09 Суд арестовал еще трех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»
28.03 18:59 В Москве совершено вооруженное ограбление «Бинбанка»
28.03 18:27 Источник предсказал отставку Тулеева в конце весны
28.03 18:25 Facebook даст пользователям возможность удалять данные о себе
28.03 17:31 МЧС призвало москвичей не выходить на улицу
28.03 17:28 Мальта отозвала своего посла из РФ для консультаций
28.03 16:50 Путин поручил Медведеву «посмотреть» российские ТЦ
28.03 16:36 Украинский пранкер назвал местью «розыгрыш» с моргами Кемерово
28.03 16:05 В Петербурге загорелся автоцентр
28.03 15:48 Охранник «Зимней вишни» арестован до 25 мая
28.03 15:25 Совладелец «Зимней вишни» пообещал вернуться из Австралии
28.03 15:13 Скончался Олег Анофриев
28.03 14:57 МЧС начало проверять все ТЦ с кинотеатрами
28.03 14:36 Управляющая «Зимней вишни» арестована на два месяца
28.03 14:10 В Амазонии обнаружены следы десятков поселений
28.03 14:09 Словакия решила отозвать своего посла из РФ
28.03 13:54 Черногория назвала свой ответ России по «делу Скрипаля»
28.03 13:40 Российский оружейник Виктор Калашников умер в Ижевске
28.03 13:27 Пожар в «Зимней вишне» начался с детской комнаты
28.03 13:23 Задержанные по делу «Зимней вишни» отказались признавать вину
28.03 13:01 Кремль расценил действия западных стран по делу Скрипаля как квазисолидарность
28.03 12:52 Нейросеть предскажет вероятность смерти по данным фитнес-трекера
28.03 12:49 В Госдуме отклонили закон о регистрации в соцсетях по паспорту
28.03 12:46 Кремль оказался комментировать действия кемеровских властей
28.03 12:25 Тулеев заявил о попытках «стравить» людей после пожара в Кемерово
28.03 12:17 «Лукойл» впервые стал вторым в российском рейтинге капитализации
28.03 11:46 СКР завел дело на украинского пранкера
28.03 11:28 «Калашникову» одобрили покупку разработчика «Бурана»
28.03 11:18 Кемеровский вице-губернатор Зеленин снят с поста
28.03 11:02 Спустя более века после открытия ученые выяснили механизм важной химической реакции
28.03 10:47 СМИ заполучили британские «доказательства» против России
28.03 10:17 Власти Кузбасса назвали митинг в Кемерово «подогретым»
28.03 09:48 ЦБ РФ предложил разделить с банкирами затраты на санацию
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Антон Силуанов Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ Внуково военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль инвестиции Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемерово Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.