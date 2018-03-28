Первый шок от трагедии в Кемерово проходит и начинается анализ произошедшего. Россияне теперь при посещении общественных зданий с опаской проверяют, загромождены ли запасные выходы, бизнес срочно проводит учебные тревоги, а власти начинают поиск виноватых.

Так, президент Владимир Путин в среду на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным выразил сожаление о «вбросах через социальные сети», в том числе из-за границы, которые преследуют цель «столкнуть» людей после гибели 64 человек при пожаре в кемеровском торговом центре, передает РИА Новости.

«Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах», — сказал Путин.

Ранее, напомним, стало известно, что СК возбудил дело о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 Уголовного кодекса) в отношении украинского пранкера Никиты Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов. Тот опубликовал запись звонка в бюро судмедэкспертизы, где он от имени сотрудника МЧС сообщил о необходимости подготовки места для принятия 300 погибших в «Зимней вишне».

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"

Сегодня же первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко на конференции Фонда развития гражданского общества рассказал о «провокациях», которые произошли после пожара. Его процитировал в своем телеграм-канале политический консультант Леонид Давыдов.

«Надо понимать, что даже такие трагедии будут использоваться для провокаций. Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций. Это же драматичная история. Мы точно понимаем, как это распространялось. Это уже не ошибка, это провокация. Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей. Поэтому это вещи, с которыми нам придется работать», — сказал Кириенко.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с телеобращением к жителям региона обратился. «Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться. И, соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию. А посмотрите — Украина, телефонный хулиган во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, примите там... И число погибших насчитывают уже, не знаю, 600-700 человек. Хотя работают официальные органы, МЧС, и вам доложили», — сетует Тулеев в начале видео, говоря о серии «глубоко продуманных» действий. Также Тулеев посетовал, что не может «достать в Австралии» собственника ТЦ, и обещает, что родственники всех погибших получат по пять миллионов рублей — по одному от федерального и регионального правительств и три «от предприятий» (ранее о перечислении денег на бюджетный счет из расчета по три миллиона на каждого погибшего отчиталась компания «Кондирус Ком», собственник которой, Дениса Штенгелов, как раз и живет в Австралии).

Между тем в Кузбассе начинаются отставки и аресты. Показательной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, правда, не планируется. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Глава области покинет свой пост, но позже. Дело в том, что если уволить Тулеева сейчас, то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением, а Путин такого не любит. Да и, стоит добавить, ранее уволить Тулеева у Москвы просто не получалось, говорят, слишком много на нем завязано бизнес-интересов в регионе.

Владимир Путин на месте трагедии в Кемерово / kremlin.ru

Во вторник, 27 марта, во время встречи с родственниками погибших президент сказал, что не готов обсуждать отставку Тулеева. «Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения».

Зато в отставку были отправлены заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин. Он курирует работу аппарата администрации, и глава департамента внутренней политики Нина Лопатина. Впрочем, они никакой ответственности за трагедию не несут и, по всей видимости, были отправлены в отставку или за PR-провал, который был допущен в первые часы после начала пожара, или, вообще, «по старой памяти», Тулеев критиковал этих двух чиновников еще в мае 2017 года, когда вернулся в регион после продолжительного лечения.

А Заводский районный суд Кемерово в среду на два месяца арестовал охранника торгового центра «Зимняя вишня» Сергея Антюшина и управляющую ТЦ Надежду Судденок. Следователь на суде заявил, что в начале пожара охранник увидел на мониторе оповещение о возгорании, но закрыл его.