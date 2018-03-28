Аналитики считают «краткосрочным всплеском» рост капитализации «Лукойла»

Рост капитализации компании «Лукойл» до уровня в 3,324 триллиона рублей является краткосрочным, объясняют аналитики. Отыграв корпоративные новости, компания вернется к прежним показателям.

Капитализация компании «Лукойл» выросла до уровня до 3,324 триллиона рублей после того, как руководство компании заявило о проведении buyback обратного выкупа казначейских акций компании. Известно, что до конца года на эти цели «Лукойл» намерен направить 3 миллиарда долларов.

Казначейский пакет акций компании составляет 16,57%; он принадлежит кипрской «дочке» «Лукойла» Lukoil Investments Cyprus LTD. На баланс именно этой компании были переведены бумаги, выкупленные «Лукойлом» в 2010-2011 годах у сотрудничавшей с ним ConocoPhillips.

Как объяснял Вагит Алекперов, президент и совладелец «Лукойла», компания держит пакет для планирующего SPO на бирже в Гонконге или для использования в сделках по слиянию и поглощению. Не исключалось, что бумаги пойдут в ход при приватизации «Башнефти». Однако этого не случилось: «Роснефть» оказалась более привлекательным покупателем для башкирской компании.

Показатели «Лукойла» выросли ненадолго, уточняют аналитики. Это было связано с объявлением об обратном выкупе, который потенциально повышает доходность оставшихся акций. «Это краткосрочный всплеск. «Отыграв» корпоративные новости, капитализация «Лукойла», скорее всего, припадет», — так прокомментировал ситуацию и ее перспективы глава аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

Сходное мнение высказал директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. «Текущие показатели капитализации «Лукойла» на российском рынке не учитывают стоимости казначейского пакета акций компании, который будет погашен. После этого капитализация скорректируется на 10-12%», — считает он.

По оценке старшего аналитика компании «Атона» Александра Корнилова, корректно подсчитанная стоимость «Лукойла» существенно меньше зафиксированных значений. «Правильно считать стоимость всей компании за вычетом стоимости квазиказначейского пакета. Без учета квазиказначейского пакета стоимость «Лукойла» составляет 2,75 триллиона рублей», — объяснил он.

Погасив квазиказначейские акции, «Лукойл» вернется к прежним показателям, объясняют аналитики. «При оценке стоимости компании важно учитывать не краткосрочные спекулятивные факторы, а фундаментальные показатели. А по ним «Лукойл» значительно проигрывает «Роснефти». Компании несопоставимы по добыче, запасам, выручке. «Роснефть» добыла в 2017 году 225,6 миллиона тонн нефти, «Лукойл» — 80,9 миллиона тонн. Запасы «Роснефти» по классификации SEC составили 37,8 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, а у «Лукойла» — всего 12,1 миллиарда баррелей», — подчеркивает Александр Разуваев.

«Важнейший показатель — эффективность добычи. «Роснефть» по этому показателю – мировой лидер: 2,5 доллара на баррель нефтяного эквивалента против 3,7 доллара у «Лукойла» и 10 долларов у «Газпром нефти», — обращает внимание Сергей Суверов. — Поэтому ценовая аномалия «Лукойла» является временной, и в скором будущем «Роснефть» снова обойдет его по рыночной капитализации». Более того, по мнению эксперта, со временем этот разрыв «будет только увеличиваться».