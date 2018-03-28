28 марта в России объявлен днем национального траура — а во вторник по всей стране прошли акции памяти и солидарности. К сожалению, трагедия, несмотря на все усилия, в очередной раз выявила раскол в российском обществе.

В качестве примера можно взять хотя бы акции памяти в Москве, которых 27 марта прошло целых две. Первой через социальные сети начала организовываться акция на Пушкинской площади — в какой-то момент ее поддержал Алексей Навальный и другие лидеры оппозиции. Власти города «в ответ» организовали собственную акцию памяти, на Манежной площади. Характерно, что обе привлекли тысячи людей, причем из обоих «лагерей» с некоторой подозрительностью смотрели на других — то игрушки и цветы не такие, то еще что-нибудь.

Но, пожалуй, еще более показательный пример произошел в самом Кемерово — там был Владимир Путин, и на сайте Кремля опубликовали стенограмму освещения, где, помимо прочих чиновников, был губернатор региона Аман Тулеев.

А.Тулеев на совещании в Кемерово с Владимиром Путиным / kremlin.ru

Тулеев возглавляет область более 20 лет, с 1997 года. Когда-то он был харизматичным политиком, который действительно побеждал на выборах, к которому с уважением относились граждане и который, пусть и своеобразно, но достаточно хорошо управлял регионом.

Теперь же Тулеев на совещании с Путиным решил извиниться за трагедию не перед родственниками погибших, не перед жителями города, а перед президентом. «Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории», — сказал Тулеев и, таким образом, по всей видимости, окончательно лишился поддержки населения.

Митинг в Кемерово в день траура по погибшим в пожаре

Оказалось, что губернатор Кемеровской области совершенно не умеет разговаривать с людьми — на этом фоне даже «одинаковые» губернаторы кириенковского призыва с очками и пробором, над которыми принято посмеиваться, выглядят очень человечно.

Между тем к утру среды специалисты опознали уже 27 жертв пожара, об этом журналистам сообщил начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов.

По его словам, по состоянию на среду погибшими числятся 64 человека. Мамонтов добавил, что четыре тела отправлены на дополнительную экспертизу.

На среду запланированы первые похороны погибших. В Кемерово пройдут похороны восьми человек, еще пятеро детей будут похоронены в поселке Треща.

Также стало известно, что МЧС завершило обследование сгоревшего торгового центра. Были установлены датчики, которые записывали вибрации, а также ультразвуковые приборы. Теперь специалисты НИИ ГО и ЧС в течение нескольких дней дадут оценку повреждений, которые были нанесены несущим конструкциям здания, это позволит понять, насколько оно сохраняет устойчивость.

Владимир Путин около торгового центра "Зимняя вишня" / kremlin.ru

А вот в правительстве уже думают над реформами. МЧС и куратор контрольно-надзорной реформы министр Михаил Абызов назвали первые меры по укреплению пожарной безопасности после трагедии в Кемерово. Предлагается запустить онлайн-мониторинг систем пожарной безопасности на крупных объектах, чтобы можно было в реальном времени следить за состоянием систем оповещения и пожаротушения.