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28 марта 2018, 19:45
Андрей Воробьев выборы губернаторов Московская область экология
Константин Калачев

Мусорная беда и власти Подмосковья

Андрей Воробьев разговаривает с местными жителями Волоколамска
Андрей Воробьев разговаривает с местными жителями Волоколамска

После обещаний властей разрешить ситуацию с мусорным полигоном под Волоколамском по всей Московской области усилились акции протеста против работы таких же полигонов, расположенных вблизи других подмосковных городов. Ряд политологов не исключает, что происходящее способно серьезно подорвать позиции губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и даже привести к его замене. 

Побеседовать с «Полит.ру» о происходящем в регионе, о проблемах, связанных непосредственно с утилизацией мусора, и о том, за что в этой ситуации может отвечать губернатор, согласился Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы». По его мнению, глава области Андрей Воробьев все же имеет высокие шансы на переизбрание на выборах губернатора в этом году, несмотря на ситуацию и на то, что в получении этого поста для своего человека заинтересованы разные группы элит.

Он также прокомментировал тему возможного выдвижения Павла Грудинина, участвовавшего в выборах президента России в качестве кандидата от КПРФ, на выборы губернатора Московской области (о том, что партии рассматривают такую возможность, сообщила, в частности, газета «Ведомости»).

 
Константин Калачев

«Если говорить о том, собирается ли Грудинин выдвигаться кандидатом в губернаторы Московской области, то, похоже, его намерения по поводу кампании уже изменились. Все пошло не так, как он ожидал. Полагаю, что его первоначальные планы заручиться поддержкой через участие в выборах президента с намерением затем участвовать в выборах в Подмосковье, успеха не возымели. Сценарий выборов оказался не таким, какой предполагал Грудинин, и это было заметно. Если бы он предполагал такой сценарий, он бы лучше подготовился к кампании.

Он думал, что будет классическая игра в поддавки: он получит электоральную базу от КПРФ, его усилия и услуги оценят, а его за это отблагодарят. Но вместо того по Грудинину началась, как мы знаем, жесткая компания – по незакрытым его счетам, собственности его родственников, проблемам в возглавляемом им совхозе. И, собственно, в самом совхозе Грудинин получил лишь 55% голосов, а в своем районе – около 30%.

Так что считаю, что Грудинина как претендента на кресло губернатора Подмосковья можно уже со счетов списать.

Что же касается событий вокруг полигонов твердых коммунальных отходов, таких, как «Ядрово»... Не сомневаюсь, что первый митинг в Волоколамске против работы «Ядрово» был стихийным. Но в дальнейшем вокруг темы мусорных полигонов, понимая, что она может стать инструментом ослабления позиций губернатора, объединились и его внутренние оппоненты (а они есть: например, глава Серпуховского района Шестун давно уже оппонирует Воробьеву, он проводил и митинги против него), и некоторые внешние игроки. Потому что Подмосковье – территория для многих весьма интересная. 

 
Шестун Александр, глава Серпуховского Района

Ни для кого не секрет, что муниципальная реформа, которую проводил Воробьев на территории области, затронула интересы старых муниципальных элит. И далеко не все были этим довольны. Но есть и другая история, связанная с тем, что Подмосковье – это очень привлекательный в некотором отношении регион. Есть регионы России, на которые претендентов в губернаторы найти сложно, потому что там ничего нет – не думаю, что где-то стоит очередь желающих возглавить, например, Забайкалье. А вот Подмосковье, думаю, интересует многих серьезных игроков, многие группы элит заинтересованы или в связях с Подмосковьем, или в том, чтобы там сидел их человек.

Почему после того, как Воробьев пообещал решить ситуацию с «Ядрово», пошли митинги в других подмосковных городах? Полагаю, что с одной стороны, когда люди видят, что власти поддаются на давление, то решают: почему бы не надавить в другом месте? Но есть и другие причины. Если ситуация с Волоколамском возникла стихийно и была связана внезапными с выбросами свалочного газа, то есть с чрезвычайными обстоятельствами, то новые протесты выглядят уже организованными. То есть здесь уже можно заподозрить, что кто-то таким образом уже готовится к выборам губернатора.

 Недавно мне пришлось общаться с одним из людей главы Серпуховского района; он сказал, что им нужен «свой» губернатор. Но интересанты в этом вопросе существуют не только среди местных элит – те могут просто играть роль торпеды. Ни для кого не секрет, что российская элита – не монолит: есть разные кланы, центры влияния, группы по интересам и так далее. В том числе есть и интерес к Московской области.

Сейчас СМИ пытаются развить тему о том, что мэрия Москвы якобы заинтересована в том, чтобы продвинуть на пост губернатора Максима Лискутова, заммэра Москвы по вопросам транспорта. Правда, я лично думаю, что это «утка» и попытка столкнуть интересантов с мэрией. Мне представляется, что на деле за происходящим следят совсем другие люди, и у них совсем другие интересы. Но раз запустили такую «утку», значит, это кому-то выгодно. Кто-то хочет навести тень на плетень.

 
Мусорная свалка / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

В связи с этим я думаю, что тема «мусорных волнений» сейчас намеренно подогревается. Ведь на самом деле все прекрасно понимают, что мусор этот – в основном московский, а значит, решение проблемы нужно искать в формате треугольника «Подмосковье – Москва – федеральный центр». Но никого сейчас не интересует «дорожная карта» ликвидации последствий аварий, никого не интересует, регулярно ли там проводится мониторинг, как и когда там производится откачка субстрата, дегазация. То есть то, что происходит на самом полигоне, мало кого интересует. Зато всех интересуют политические последствия и вопрос, можно ли использовать происходящее для того, чтобы поменять расклад в Подмосковье.

Но я считаю, что люди, которые принимают решение на федеральном уровне, понимают: проблема Подмосковья и его свалок возникла не вчера и не позавчера, она связана с ростом Москвы как мегаполиса. Москва действительно растет на глазах: количество людей в ней увеличивается, и количество мусора увеличивается тоже. О раздельном сборе у нас только разговоры идут, о высокотехнологичной переработке – тоже до сих пор только разговоры.

В последнее время идет речь о том, чтобы строить мусоросжигающие производства или производства переработки. Но если мы используем сжигание – люди будут недовольны дымом, учитывая «розу ветров», то, куда этот дым пойдет. А переработка мусора на деле требует серьезных вложений средств и использования серьезных технологий. Всему этому нужно немало денег и времени, а у Воробьева полномочия губернатора истекают здесь и сейчас. Но все же думаю, что если он сейчас покажет готовность решать эти проблемы, решать их во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, то этот вопрос отпадет.

Что касается его рейтинга в регионе, он достаточно высок. Показатели экономического развития в регионе выглядят весьма и весьма прилично. Собственно говоря, совершенно очевидно, что Подмосковье – это территория устойчивого развития. А что касается самой мусорной темы, то, во-первых, как вы знаете, после митингов в Волоколамске уже поменяли главу Волоколамского района, сменили Гаврилова на Вихарева. Надеюсь, новый глава района найдет общий язык с жителями. И полагаю, что протестные группы вполне удовлетворит заключенный договор о монтаже системы дегазации уже с 1 апреля. Собственно говоря, снижение негативного воздействия от старого «тела» полигона гарантировано.

Полагаю, вероятность того, что Андрей Воробьев будет переназначен, велика. На выборах, как мне представляется, он победит без особых проблем. Но что-то в работе его команды надо перестраивать, в частности – информационное сопровождение деятельности. Потому что ситуация показала: к работе в условиях кризиса многие там оказались неготовы. Информационно команда проигрывала, повестку не формировала. Наверно, Воробьеву надо сделать из происшедшего какие-то выводы», – сказал Константин Калачев.

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