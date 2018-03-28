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28 марта 2018, 11:50
Минфин пенсия социальная политика
Илья Карпюк

Серая зарплата как цель номер один

Антон Силуанов, министр финансов РФ
Антон Силуанов, министр финансов РФ

Во вторник в Министерстве финансов прошло заседание расширенной коллегии ведомства. На нем подводились итоги работы министерства за прошлый год и шире, за шесть лет правительства Медведева. Но, что интереснее, строились планы на будущее. Оказывается, что цель №1 на ближайшее время — серые доходы.

Налоговая служба за последнее десятилетие стала одной из самых информатизрованных структур в России — суперкомпьютеры, которые закуплены ведомством, позволяют отслеживать миллиарды транзакций между сотнями тысяч и миллионами юридических лиц, что позволяет достаточно легко выявлять мошеннические схемы по уходу от налогов — по крайней мере, «простые» случаи. В результате собираемость НДС за последнее время резко выросла, и это без изменения ставки налога.

На коллегии министр финансов Антон Силуанов заявил, что методы, которые позволили значительно улучшить собираемость НДС, необходимо применять и к остальным налогам, а также страховым сборам. Особое внимание нужно уделить администрированию налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов, считает министр.

 
Работник налоговой службы консультирует пенсионера / АГН "Москва" / фото: Терещенко Михаил

Силуанов не рассказал, каким именно образом ФНС сможет отслеживать доходы граждан и улучшить администрирование подоходного налога. Но вариантов тут не очень много, а весь инструментарий и отличные источники информации в распоряжении ФНС уже есть.

Конечно, почти невозможно отследить перемещение денег, если гражданин получает наличные и их же тратит в магазине. Но если хотя бы на каком-то этапе используются банковские счета, а они в России авторизованы, то все легко поддается автоматизации.

Благодаря уже внедренным онлайн-кассам в ФНС могут в режиме реального времени отслеживать не только движение по банковским счетам, но и то, куда деньги тратятся. Не стоит недооценивать «продвинутость» систем слежения. Легко можно себе представить ситуацию, что человек официально получает зарплату на карточку в 10 тысяч рублей, а еще 100 получает в конверте. При этом за все покупки расплачивается наличными, а карточку использует только для оплаты коммунальных платежей и, например, такси. Если программа ФНС будет настроена правильно, то она быстро заметит подозрительного налогоплательщика, который получает мало, но при этом регулярно пользуется такси. Одновременно можно проверить в Росреестре данные о принадлежащей ему недвижимости. Все это может стать поводом для более пристальной проверки как самого гражданина, так и его работодателя.

Также не стоит забывать, что благодаря обмену информацией между налоговыми органами разных стран ФНС сейчас имеет данные о зарубежных счетах россиян, так что и тут скрыть деньги будет проблематично.

Еще один запланированный «удар» Минфина по существующей сейчас системе связан с работой по снижению уровня бедности. Предполагается, что более справедливое перераспределение социальной поддержки позволит если не решить проблему, то хотя бы сгладить ее. Сейчас субсидии от государства, как правило, получают не те, кто в них нуждается, а те, кто отвечает формальным критериям — например, получает низкий официальный доход. В принципе правительству вполне под силу выстроить систему, благодаря которой удастся оценить реальную потребность людей в помощи.

 
Пенсионер на дороге / pixabay.com

Все это логичные и достаточно справедливые идеи, но они могут привести к сокращению доходов заметного числа людей, причем, порой, далеко не самых богатых. И это даже без изменения ставок налогов и страховых сборов — а это тоже обсуждается.

Вдобавок не стоит забывать, что на повестке дня все еще стоит пенсионная реформа с введением квазидобровольной накопительной системы, а это еще минус несколько процентов от зарплаты большинства работников. Конечно, взамен они получат пенсионный капитал — правда, учитывая историю пенсионной системы страны, рассчитывать на него вряд ли кто-то будет всерьез.

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