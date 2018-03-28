Топ новостей 28 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня начались аресты фигурантов дела о пожаре в Кемерово, власти региона призвали население не спекулировать на трагедии, еще несколько стран ЕС заявили о санкциях против РФ по делу Скрипаля.

Сотрудник ЧОП Николай Антюшин, работавший охранником в сгоревшем ТЦ, арестован судом Кемерово до 25 мая. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок также арестована на два месяца. Она заявила, что была не в курсе проблем с сигнализацией, а сотрудники отчитались ей об эвакуации всех посетителей кинотеатра.

Двери в кинотеатр в кемеровском ТЦ закрывали и накануне пожара. Бизнесмен Михаил Щеглов рассказал в эфире "Эха Москвы", как в субботу его супруга с ребенком опоздали к началу сеанса, но не смогли попасть внутрь.Пришлось ждать билетершу,которая пришла и открыла им дверь ключом — Алексей Венедиктов (@aavst) 28 марта 2018 г.

В рамках технологии провокаций требую привлечь к уголовной ответственности чиновников за гибель людей в Кемерово и за коррупцию, к ней приведшую — Pavel Chikov (@pchikov) 28 марта 2018 г.

Очаг возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» находился в детской комнате в сухом бассейне, заполненном поролоновыми кубиками. После поджога пламя перекинулось на веревочную сетку и канаты и добралось до потолка.

Охранник ТЦ Сергей Антюшин заявил, что он не отключал систему оповещения о пожаре, а она была неисправна в течение трех лет. Управляющая Надежда Судденок сообщила, что в день пожара оба контролера трех кинозалов отчитались перед ней об эвакуации всех зрителей. Она отрицает, что двери залов запирались во время киносеансов.

Между тем СК возбудил дело о возбуждение ненависти или вражды против украинского гражданина Никиты Кувикова — видеоблогера и пранкера, который мог организовать вброс информации о сотнях погибших при пожаре.

От Москвы до Южно-Сахалинска: вчера по всей стране прошли акции памяти погибших в Кемерове pic.twitter.com/uun1fNHnxQ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 марта 2018 г.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии автомобилей с кладбища, на которых написаны пожелания от губернатора Амана Тулеева. Подобные надписи есть и на машинах скорой помощи. pic.twitter.com/3O5aGRofGF — #говоритмосква (@govoritmsk) 28 марта 2018 г.

Правозащита ОР бесплатно окажет любую юридическую помощь пострадавшим в Кемеровском ТЦ. У людей есть право на честное, открытое и объективное расследование. У людей есть право знать, что виновные наказаны. Свой вопрос можно оставить тут. https://t.co/4tVkmqeafe — ядерный потанцевал (@polinanem) 27 марта 2018 г.

Аман Тулеев

Аман Тулеев обратился к жителям региона, заявив о попытках нажиться на трагедии. «Про трагедию вы все знаете. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей. Пытаются на чужом горе нажиться и, соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию», — заявил он. Между тем первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что стихийный митинг в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» являлся «спланированной акцией по дискредитации власти», и там «много было "подогретой молодежи"». В Кремле же отказались комментировать действия и слова кемеровских чиновников.

Судя по некоторым публичным выступлениям властей, «аргентинский кокаин@ достиг своих адресатов — Алексей Венедиктов (@aavst) 28 марта 2018 г.

Такой уровень отсутствия эмпатии, такой уровень конспирологии, такая степень черствости и тупости безусловно представляют общественную опасностьhttps://t.co/JgDfn1zTTx — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 28 марта 2018 г.

Мы можем превратить в пепел любую страну, запустив наши ракеты. Чтобы разрушить свою, нам не пришлось делать даже этого! — Тётя Роза (@Anakoyher) 28 марта 2018 г.

Аман Тулеев снял с должности своего заместителя, вице-губернатора Алексея Зеленина, а также начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину. На место Зеленина придет первый зам главы Кемерово Ольга Турбаба, на место Лопатиной - ее зам Валентина Назимок.

"Бояре ждут царя!" В Кемеровской администрации чиновники (Тулеев, Пучков, Скворцова, Бастрыкин) ждали приезда Путина. Председатель СК Бастрыкин обнялся с полпредом президента РФ Меняйло и улыбаясь просил: "Это вы там организовали?" P.S. В это время на улице был митинг жителей. pic.twitter.com/RgqQJ7Ol3Z — Press Focus (@Press_Focusnik) 28 марта 2018 г.

Елена Мизулина высказала слова соболезнования и поддержки Владимиру Путину, а всех россиян и жителей Кемеровской области призвала «не поддаваться на провокации, не усугублять проблемы» и доказать, что «мы все члены одной команды». pic.twitter.com/MrmtyaR3vf — Рустем Адагамов (@adagamov) 28 марта 2018 г.

Полиция в Солсбери

Госдеп США заявил, что для улучшения отношений с Вашингтоном и его союзниками Москва должна взять на себя ответственность за отравлении Сергея Скрипаля. «Она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение», — отметили там, отметив, что не видели доказательств причастности России к отравлению, якобы собранных британскими следователями.

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox:

“Russia has long arms; Russia has lots of tentacles... It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8 — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 28 марта 2018 г.

Представитель Госдепа США сравнила Россию с морским чудовищем pic.twitter.com/eRWMLPBSPt — недруги за бугром (@Lndcalling) 28 марта 2018 г.

Черногория сообщила, что в течение недели страну должен покинуть один сотрудник российской дипмиссии. Подгорица аннулировала данное ранее согласие на работу в республике почетного консула РФ. Словакия, между тем, отзывает своего посла из России и допускает, что российские дипломаты могут быть высланы из страны.

отравись бы Скрипаль в России, все бы тоже списали на сердечную или печёночную недостаточность — недруги за бугром (@Lndcalling) 28 марта 2018 г.

Ким Чен Ын провел переговоры с Си Цзиньпином в Китае

Ким Чен Ын заявил на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Пхеньян проведет денуклеаризацию Корейского полуострова, если Южная Корея и США создадут ему для этого подходящие условия, «атмосферу спокойствия и стабильности». По его словам, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир также настаивали на денуклеаризации.

Xi Jinping: China sticks to the goal of denuclearization of the Korean Peninsula, safeguarding peace and stability on the peninsula and solving problems through dialogue and consultation https://t.co/uCJX76mhj0 pic.twitter.com/s4N4Ctdd0x — China Xinhua News (@XHNews) 28 марта 2018 г.

МЧС начало проверять все торгово-развлекательные центры страны с кинотеатрами. Проверки продлятся до 16 апреля. В ходе них особое внимание будет обращено на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения.

...В средневекововье, в разных странах, в том числе и в России, существовал налог на печные трубы...В нашей деревне он есть и поныне...Это когда приезжий инспектор собирает по 1 тыс рублей за якобы проведенную проверку дымоходов.. — деревня Счастливое (@willi_rusland) 28 марта 2018 г.

На 88-м году жизни умер актер и певец Олег Анофриев. «Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел», — подтвердил актер и телеведущий Александр Олешко. Зять артиста Сергей также подтвердил данную информацию.

МЧС предупредило жителей столичного региона о том, что с вечера среды, 28 марта, и до утра четверга, 29 марта, в Москве и Московской области ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. В МЧС порекомендовали жителям Москвы «по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе» и во время пребывания дома закрыть окна и форточки.