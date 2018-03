Топ новостей 28 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня начались аресты фигурантов дела о пожаре в Кемерово, власти региона призвали население не спекулировать на трагедии, еще несколько стран ЕС заявили о санкциях против РФ по делу Скрипаля.

Сотрудник ЧОП Николай Антюшин, работавший охранником в сгоревшем ТЦ, арестован судом Кемерово до 25 мая. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок также арестована на два месяца. Она заявила, что была не в курсе проблем с сигнализацией, а сотрудники отчитались ей об эвакуации всех посетителей кинотеатра.

Очаг возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» находился в детской комнате в сухом бассейне, заполненном поролоновыми кубиками. После поджога пламя перекинулось на веревочную сетку и канаты и добралось до потолка.

Охранник ТЦ Сергей Антюшин заявил, что он не отключал систему оповещения о пожаре, а она была неисправна в течение трех лет. Управляющая Надежда Судденок сообщила, что в день пожара оба контролера трех кинозалов отчитались перед ней об эвакуации всех зрителей. Она отрицает, что двери залов запирались во время киносеансов.

Между тем СК возбудил дело о возбуждение ненависти или вражды против украинского гражданина Никиты Кувикова — видеоблогера и пранкера, который мог организовать вброс информации о сотнях погибших при пожаре.

Аман Тулеев обратился к жителям региона, заявив о попытках нажиться на трагедии. «Про трагедию вы все знаете. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей. Пытаются на чужом горе нажиться и, соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию», — заявил он. Между тем первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что стихийный митинг в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» являлся «спланированной акцией по дискредитации власти», и там «много было "подогретой молодежи"». В Кремле же отказались комментировать действия и слова кемеровских чиновников.

Аман Тулеев снял с должности своего заместителя, вице-губернатора Алексея Зеленина, а также начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину. На место Зеленина придет первый зам главы Кемерово Ольга Турбаба, на место Лопатиной - ее зам Валентина Назимок.

Госдеп США заявил, что для улучшения отношений с Вашингтоном и его союзниками Москва должна взять на себя ответственность за отравлении Сергея Скрипаля. «Она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение», — отметили там, отметив, что не видели доказательств причастности России к отравлению, якобы собранных британскими следователями.

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox : “Russia has long arms; Russia has lots of tentacles... It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8

Черногория сообщила, что в течение недели страну должен покинуть один сотрудник российской дипмиссии. Подгорица аннулировала данное ранее согласие на работу в республике почетного консула РФ. Словакия, между тем, отзывает своего посла из России и допускает, что российские дипломаты могут быть высланы из страны.

Ким Чен Ын заявил на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Пхеньян проведет денуклеаризацию Корейского полуострова, если Южная Корея и США создадут ему для этого подходящие условия, «атмосферу спокойствия и стабильности». По его словам, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир также настаивали на денуклеаризации.

Xi Jinping: China sticks to the goal of denuclearization of the Korean Peninsula, safeguarding peace and stability on the peninsula and solving problems through dialogue and consultation https://t.co/uCJX76mhj0 pic.twitter.com/s4N4Ctdd0x