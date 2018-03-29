Число высококвалифицированных специалистов, которые эмигрировали из России, выросло с 20 тысяч в 2013 году до 44 тысяч в 2016. Об этом на общем собрании Российской академии наук рассказал главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин.

«С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год», — рассказал Долгушкин и добавил, что в Европейском союзе и США число ученых растет на 2–3%, а в Бразилии, Корее и Китае — на 7–10%.

Химические исследования / pixabay.com

По словам Долгушкина, которые приводит РБК, ученых стало меньше и в институтах, которые находятся в ведении Федерального агентства научных организаций (ФАНО). За последние три года их число сократилось с 69,5 тысяч до 67 тысяч человек. Среди ученых доля докторов наук снизилась с 13,8 до 13%, а кандидатов — с 31,7 до 30%. «И остается серьезная возрастная проблема. Хотя доля исследователей в возрасте до 39 лет выросла с 41 до 43,3%, средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста», — указал Долгушкин.

Отметим, что «утечка мозгов» — не новое для России явление. Страна серьезно столкнулась с ним к конце 1980-х — начале 1990-х годов и с тех пор выпускники сильнейших вузов, ученые и специалисты постоянно покидали страну, год от года отличалась только количество выехавших. Причем с этой проблемой сталкивалась не только Россия, собственно сам термин был введен в Британии в послевоенное время, когда ученые активно уезжали в Соединенные Штаты и Канаду.

Практикант и врач / pixabay.com

Совсем недавно, в конце февраля, ответственный за оборонный комплекс вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал «утечку мозгов» самым слабым местом страны. Он пожаловался, что правительство вкладывает огромные деньги в подготовку талантов, но при этом «открывает шлюзы», что «вымывает потенциал за рубеж».

Секретарь президиума РАН Николай Долгушкин, по всей видимости, не зря вспомнил на общем собрании Академии об утечке мозгов. Дело в том что президент РАН Александр Сергеев, для которого это первое общее собрание, во время избрания говорил о «долине смерти», в которой находится российская наука и, очевидно, имеет план, как из этой «долины» выйти.

Александр Сергеев, президент РАН / Фото Oльги Вacик

В интервью «Коммерсанту» Сергеев объяснил, что российская наука находится в столь плачевном состоянии из-за проблем с финансированием, которые возникают на одном из этапов разработок. «Все начинается с фундаментальной науки, за которую ответственность несет государство. Ее результаты используются в поисковых, ориентированных исследованиях. А дальше начинается прикладная наука, когда есть работающий прототип и бизнес готов вкладывать в него деньги. "Долина смерти" как раз посередине» — бизнес не готов вкладывать деньги в область, если нет работающих прототипов.

По словам Сергеева, российская наука готова решить эту проблему в некоторых областях — например, в сельском хозяйстве, медицине и даже, например, такой актуальной проблеме, как переработка мусора.