Великобритания может запретить продажу российских евробондов на Лондонской бирже. Соответствующее предложение согласилась рассмотреть британский премьер Тереза Мэй. На фоне скандала с отравлением в британском Солсбери бывшего гражданина России, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери и случайно оказавшихся рядом не связанных с ними британских подданных, в чем Лондон обвиняет Россию, введение такого запрета вполне вероятно, отмечают СМИ.

О том, что Мэй согласилась рассмотреть это предложение, сообщила британская газета The Guardian. Ранее тема закрывания всех лазеек в британском законодательстве, которые позволяли бы российским банкам обходить наложенные на них санкции, уже поднималась, однако правительство не уделяло вопросу особого внимания. В то же время на фоне скандала с «делом Скрипаля» глава британского МИД Борис Джонсон охарактеризовал предложение как интересное.

Борис Джонсон Andrej Klizan/Wikimedia Commons

По сведениям газеты, поводом для того, чтобы предложить премьер-министру ограничить обслуживание евробондов, стал тот факт, что клиринговые палаты Лондона помогли российскому банку, находящемуся под санкциями, продать евробонды на 4 миллиарда долларов для обеспечения суверенного долга России. Российские СМИ высказывают предположение, что на фоне истории с отравлением в Солсбери такое решение может быть принято.

Пока в связи с этим отравлением из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Это решение поддержали большинство стран ЕС, Австралия, Канада и США, которые выслали в общей сложности более сотни российских дипломатов.

Прокомментировать для «Полит.ру» вопрос согласился Сергей Романчук, президент ACI Russia, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк». По его мнению, вероятность принятия подобного решения не столь велика, как утверждает пресса, поскольку на деле речь идет об очень масштабном шаге, который приведет, в том числе, к немалым потерям для самих британских инвесторов.

«Я бы не забегал вперед, говоря, что принятие решения по российским евробондам Великобританией очень вероятно. Потому что это очень серьезная мера. Речь на деле идет не только о Лондонской фондовой бирже — предложение на деле заключается в том, чтобы исключить доступ к операциям с российскими ценными бумагами в Euroclear и Clearstream (европейские клиринговые системы — прим.ред.). А это — всемирные клиреры, которые расположены в Европе, то есть отключение от них уже не является чисто британской историей.

Проект облегчения доступа нерезидентам к владению российскими ценными бумагами являлся одним из инфраструктурно значимых проектов по развитию российского фондового рынка. Он обеспечивал присутствие заметного числа иностранцев среди финансовых инвесторов на российском рынке. В разных категориях бумаг их доля различна, но везде очень существенна.

Так что подобного рода исключение будет означать, что рынок российских ценных бумаг потеряет ликвидность. Или она по крайней мере сильно снизится, а это значит, снизится возможность купить и продать эти бумаги. Как правило, это приводит к тому, что владением такими бумагами становится более рисковым, и любые инвесторы будут требовать большую рисковую премию. То есть они будут покупать бумаги, только если те будут совсем дешевы и будут давать высокую доходность, которая сможет компенсировать эти риски.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Никеричев Андрей/АГН "Москва"

В практическом плане, если подобного рода меры будут приняты, это будет означать падение стоимости российских ценных бумаг. А это ведет к увеличению стоимости заимствований для российских эмитентов ценных бумаг. Прежде всего, речь идет об эмитентах облигаций. За долги перед иностранцами в результате мы будем платить дороже.

Это также может оказать шоковое влияние на рынок. Но с этим, думаю, удастся справиться: у российского Центрального банка большие резервы, и он может вмешаться, чтобы не допустить большой дестабилизации на рынке. Но все же это — достаточно серьезное изменение, которое осложнит функционирование российского фондового рынка и тем самым окажет опосредованное влияние на всю экономику через увеличение стоимости заимствований.

Другое дело, что сейчас многие говорят, что и это нестрашно, потому что у нас большие резервы, большая ликвидность, и ничего страшного, если иностранцы выйдут из нашего рынка — они же от этого и потеряют много. И это действительно так: потери будут в основном у иностранных фондов, которые будут стараться выйти из российского рынка. Выйти без издержек у них не получится, потому что цены упадут, и именно по низким ценам они и будут выходить.

Тереза Мэй Number 10/flickr.com

На мой взгляд, это соображение и не позволяет однозначно сказать, что предложенные на рассмотрение Мэй меры будут приняты. Потому что в какой-то степени для британцев это будет самострел: урон для российской экономики будет опосредованным и пока непонятным, а вот иностранные инвесторы — европейские, американские — получат убытки сразу.

Пока непонятно, что перевесит: бизнес-интересы или интересы политической целесообразности. Так что я заранее не стал бы ничего утверждать. Все же бизнес на Западе имеет достаточное влияние, его интересы — это интересы граждан, и не факт, что они будут принесены в жертву. Это, кстати, было одним из аргументов, с учетом которого американцы не приняли запрет на владение российскими суверенными облигациями, что, по сути, является схожей мерой.

Словом, я довольно скептически смотрю на такую вероятность: все же люди редко сами себе в ногу стреляют. Да, градус противостояния сейчас подогрет, но развитие ситуации в этом направлении вряд ли приведет к чему-то полезному. Возможно, что скоординированной акцией по высылке дипломатов Запад и ограничится, не перейдет в сферу финансовую. Ну, посмотрим: еще ведь могут быть какие-то ответы со стороны России, и тогда Запад, возможно, еще вспомнит и про такие шаги.

Покупка евробондов Metro Centric/flickr.com

Возможно, конечно, что сейчас идет некая игра, чтобы обозначить, что санкции могут не носить символический характер и идти не только по линии высылки дипломатов, а что могут быть введены и новые финансовые санкции. Это, повторю, стало бы более серьезным ударом, но ударом по всем. Это не те санкции от которых пострадала бы Россия, но не пострадал бы остальной мир. Нет, остальной мир тоже пострадает, причем инвесторы его на начальном этапе пострадают даже больше, чем Россия», — сказал Сергей Романчук.