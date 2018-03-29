Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 марта 2018, четверг, 15:49
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Норма сероводорода превышена в 12 раз из-за нового выброса газа на свалке в Волоколамске
Стая бродячих собак терроризирует жителей улицы Жигулевская в Тюмени
Депутат Госдумы РФ предложил чипировать трудовых мигрантов
Вирус WannaCry остановил конвейер Boeing в США
Трагедия в Кемерово: кто «нажился» на слухах о сотнях погибших?
Трагедия в Кемерово: кто нажился на слухах о сотнях погибших?
Тюменский пловец дважды за два года взял высшую награду ГТО в первой и второй возрастной ступени
Ветеринар одной из клиник Новочеркасска обвиняется в мучительной смерти 173 собак
ЦБ РФ отозвал лицензии у «АктивКапитал Банка» и «Лайтбанка»
#Разное
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
29 марта 2018, 14:17
Великобритания Россия санкции Сергей Скрипаль финансовый рынок фондовая биржа
Сергей Романчук

Российские евробонды под угрозой

Лондонская биржа
Лондонская биржа
uncoolbob/flickr.com

Великобритания может запретить продажу российских евробондов на Лондонской бирже.  Соответствующее предложение согласилась рассмотреть британский премьер Тереза Мэй. На фоне скандала с отравлением в британском Солсбери бывшего гражданина России, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери и случайно оказавшихся рядом не связанных с ними британских подданных, в чем Лондон обвиняет Россию, введение такого запрета вполне вероятно, отмечают СМИ.

О том, что Мэй согласилась рассмотреть это предложение, сообщила британская газета The Guardian. Ранее тема закрывания всех лазеек в британском законодательстве, которые позволяли бы российским банкам обходить наложенные на них санкции, уже поднималась, однако правительство не уделяло вопросу особого внимания. В то же время на фоне скандала с «делом Скрипаля» глава британского МИД Борис Джонсон охарактеризовал предложение как интересное.

 
Борис Джонсон
Andrej Klizan/Wikimedia Commons

По сведениям газеты, поводом для того, чтобы предложить премьер-министру ограничить обслуживание евробондов, стал тот факт, что клиринговые палаты Лондона помогли российскому банку, находящемуся под санкциями, продать евробонды на 4 миллиарда долларов для обеспечения суверенного долга России. Российские СМИ высказывают предположение, что на фоне истории с отравлением в Солсбери такое решение может быть принято.

Пока в связи с этим отравлением из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Это решение поддержали большинство стран ЕС, Австралия, Канада и США, которые выслали в общей сложности более сотни российских дипломатов.

Прокомментировать для «Полит.ру» вопрос согласился Сергей Романчук, президент ACI Russia, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк». По его мнению, вероятность принятия подобного решения не столь велика, как утверждает пресса, поскольку на деле речь идет об очень масштабном шаге, который приведет, в том числе, к немалым потерям для самих британских инвесторов.

 «Я бы не забегал вперед, говоря, что принятие решения по российским евробондам Великобританией очень вероятно. Потому что это очень серьезная мера. Речь на деле идет не только о Лондонской фондовой бирже — предложение на деле заключается в том, чтобы исключить доступ к операциям с российскими ценными бумагами в Euroclear и Clearstream (европейские клиринговые системы — прим.ред.). А это — всемирные клиреры, которые расположены в Европе, то есть отключение от них уже не является чисто британской историей.

Проект облегчения доступа нерезидентам к владению российскими ценными бумагами являлся одним из инфраструктурно значимых проектов по развитию российского фондового рынка. Он обеспечивал присутствие заметного числа иностранцев среди финансовых инвесторов на российском рынке. В разных категориях бумаг их доля различна, но везде очень существенна.

Так что подобного рода исключение будет означать, что рынок российских ценных бумаг потеряет ликвидность. Или она по крайней мере сильно снизится, а это значит, снизится возможность купить и продать эти бумаги. Как правило, это приводит к тому, что владением такими бумагами становится более рисковым, и любые инвесторы будут требовать большую рисковую премию. То есть они будут покупать бумаги, только если те будут совсем дешевы и будут давать высокую доходность, которая сможет компенсировать эти риски.

 
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Никеричев Андрей/АГН "Москва"

В практическом плане, если подобного рода меры будут приняты, это будет означать падение стоимости российских ценных бумаг. А это ведет к увеличению стоимости заимствований для российских эмитентов ценных бумаг. Прежде всего, речь идет об эмитентах облигаций. За долги перед иностранцами в результате мы будем платить дороже.

Это также может оказать шоковое влияние на рынок. Но с этим, думаю, удастся справиться: у российского Центрального банка большие резервы, и он может вмешаться, чтобы не допустить большой дестабилизации на рынке. Но все же это — достаточно серьезное изменение, которое осложнит функционирование российского фондового рынка и тем самым окажет опосредованное влияние на всю экономику через увеличение стоимости заимствований.

Другое дело, что сейчас многие говорят, что и это нестрашно, потому что у нас большие резервы, большая ликвидность, и ничего страшного, если иностранцы выйдут из нашего рынка — они же от этого и потеряют много. И это действительно так: потери будут в основном у иностранных фондов, которые будут стараться выйти из российского рынка. Выйти без издержек у них не получится, потому что цены упадут, и именно по низким ценам они и будут выходить.

 
Тереза Мэй
Number 10/flickr.com

На мой взгляд, это соображение и не позволяет однозначно сказать, что предложенные на рассмотрение Мэй меры будут приняты. Потому что в какой-то степени для британцев это будет самострел: урон для российской экономики будет опосредованным и пока непонятным, а вот иностранные инвесторы — европейские, американские — получат убытки сразу.

Пока непонятно, что перевесит: бизнес-интересы или интересы политической целесообразности. Так что я заранее не стал бы ничего утверждать. Все же бизнес на Западе имеет достаточное влияние, его интересы — это интересы граждан, и не факт, что они будут принесены в жертву. Это, кстати, было одним из аргументов, с учетом которого американцы не приняли запрет на владение российскими суверенными облигациями, что, по сути, является схожей мерой.

Словом, я довольно скептически смотрю на такую вероятность: все же люди редко сами себе в ногу стреляют. Да, градус противостояния сейчас подогрет, но развитие ситуации в этом направлении вряд ли приведет к чему-то полезному. Возможно, что скоординированной акцией по высылке дипломатов Запад и ограничится, не перейдет в сферу финансовую. Ну, посмотрим: еще ведь могут быть какие-то ответы со стороны России, и тогда Запад, возможно, еще вспомнит и про такие шаги.

 
Покупка евробондов
Metro Centric/flickr.com

Возможно, конечно, что сейчас идет некая игра, чтобы обозначить, что санкции могут не носить символический характер и идти не только по линии высылки дипломатов, а что могут быть введены и новые финансовые санкции. Это, повторю, стало бы более серьезным ударом, но ударом по всем. Это не те санкции от которых пострадала бы Россия, но не пострадал бы остальной мир. Нет, остальной мир тоже пострадает, причем инвесторы его на начальном этапе пострадают даже больше, чем Россия», — сказал Сергей Романчук.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Вывеска на здании Следственного комитета
Трое пропавших без вести при пожаре в Кемерово оказались живы
Захарий Калашов, известный как "вор в законе" Шакро Молодой
Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии
Спецназ полиции Франции
Во Франции задержан пытавшийся сбить военных водитель
Павел Дуров
Создатель Telegram назвал причину сбоя
Олег Анофриев
Олега Анофриева похоронят в Одинцовском районе Подмосковья
15:41 В Дагестане завели 155 дел о коррупции
15:26 Украина отказалась выдать звонившего в кемеровский морг пранкера
15:14 Удвоение гена позволило рыбам-ножетелкам добиться рекордной частоты электрического тока
14:48 Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии
14:43 Во Франции задержан пытавшийся сбить военных водитель

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Довженко
Александр Довженко, нарколог
29 марта 1918 года родился Александр Довженко, нарколог.
14:26 Трое пропавших без вести при пожаре в Кемерово оказались живы
14:10 Олега Анофриева похоронят в Одинцовском районе Подмосковья
13:54 «Роснано» впервые в истории выплатит дивиденды
13:43 Мозг собаки реагирует на счастливое выражение лица человека
13:38 Грузия примкнула к дипломатическому бойкоту России
13:18 Источник в МЧС назвал очаг возгорания в «Зимней вишне»
13:06 Роскомнадзор заявил о непричастности к сбою Telegram
12:52 В Кремле назвали действия Великобритании непредсказуемыми
12:37 Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» решил вернуться в Россию
12:36 Создатель Telegram назвал причину сбоя
12:34 Песков ответил на вопрос об отставке Тулеева
12:27 В Думе обвинили иностранные спецслужбы в информатаках на российские банки
12:17 Южная Корея и КНДР согласовали саммит 27 апреля
12:08 В Тверской области отказались принимать мусор из Москвы
12:01 В работе Telegram произошел сбой
11:48 Российский космонавт отправится к МКС на корабле SpaceX
11:48 Посол США в Москве допустил арест российских активов
11:28 Новый источник терагерцевого излучения разрушает металл
11:20 В Кемерово назвали причину блокировки дверей в кинотеатре ТЦ
11:14 На АЭС в Румынии остановили ядерный реактор
11:08 На месте ТЦ «Зимняя вишня» может появиться сквер с часовней
10:55 Трейдеры предупредили о скачке цен на бензин и закрытии мелких АЗС
10:51 Крупнейший универмаг Петербурга эвакуировали из-за пожара
10:35 СК попросит Лондон помочь с расследованием отравления Юлии Скрипаль
10:17 Российские борцы пропустят Кубок мира в США из-за проблем с визами
09:58 В Венесуэле при пожаре в тюрьме погибли 68 человек
09:34 Замглавы бурятского МЧС задержан за взятку при пожарной проверке
09:31 СМИ допустили закрытие генконсульства США в Петербурге
09:18 ЦБ отозвал лицензии у двух банков и небанковской кредитной организации
09:12 Прощание с Олегом Анофриевым пройдет 30 марта
09:03 СМИ анонсировали санкции Лондона против российского капитала
08:45 Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 79
08:33 Мэр Коломны пообещал рекультивацию свалки в 2019 году
08:18 Прокуратура проверит действия пожарных и полиции при пожаре в Кемерово
07:59 Скотланд-Ярд назвал место отравления Скрипалей
28.03 21:15 Ассанжа лишили связи с внешним миром за поведение в соцсетях
28.03 20:32 Автор «вброса» про сотни жертв кемеровской трагедии заочно арестован
28.03 20:04 Португалия отозвала своего посла из России
28.03 20:03 В Коломне задержаны десятки участников акции против свалки
28.03 19:50 Путин назвал недопустимыми «вбросы» по поводу кемеровской трагедии
28.03 19:15 МЧС ошибочно предостерегло москвичей от выхода на улицу
28.03 19:09 Суд арестовал еще трех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»
28.03 18:59 В Москве совершено вооруженное ограбление «Бинбанка»
28.03 18:27 Источник предсказал отставку Тулеева в конце весны
28.03 18:25 Facebook даст пользователям возможность удалять данные о себе
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Антон Силуанов Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ Внуково военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль инвестиции Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемерово Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.