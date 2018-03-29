Англоязычные СМИ продолжают обсуждать скандал по поводу несанкционированного использования пользовательских данных «Фейсбука». В этой дискуссии выделилось два направления: политическое и общественно-технологическое. Политическое рассматривает воздействие этого скандала на политические события в ряде стран, прежде всего, Британии и США. В рамках общественно-технологического комментаторы рассуждают о роли технического прогресса в жизни общества.

The Atlantic воспользовался информационным поводом, чтобы порассуждать об ужасах цифровой сферы, а также в очередной раз вспомнить о «российских агентах». У статьи подзаголовок: «Злоупотребление данными — это фича, а не бага — и это подрывает, всю нашу культуру». Беда, по мнению автора, в том, что «Фейсбук» считает главной проблемой злоупотребления аналитической фирмы Cambridge Analytica, но эти злоупотребления стали возможными благодаря системному изъяну.

На самом деле это вторая системная проблема. Первая уже некоторое время обсуждается. Это механизмы продвижения платных сообщений и распространения информации по сети, которыми пользуются злоумышленниками с целью дезинформации. Вторая — это способы легального получения доступа к данным, которого, по замыслу, быть не должно. Это вариант Cambridge Analytica. Они не взламывали аккаунты и не крали данные в прямом смысле слова. Они просто запустили приложение, в котором пользователи отвечали на вопросы и распространяли его среди своих друзей. Приложение, между тем, подключалось к их аккаунтам и собирало о них данные. Конечно, Cambridge Analytica действовала неэтично, но «Фейсбук» сам предоставил ей для этого все возможности.

Ноутбук с логотипом в офисе Cambridge Analytica

Эта вторая проблема, по мнению автора, более фундаментальная. Первая — это просто перенесение в цифровую стихию методов, которые использовались и вне интернета. Они могут быть сколь угодно нечестными, но в них нет ничего принципиально нового. История с Cambridge Analytica говорит о возникновении целой технологической инфраструктуры, которая позволяет собирать и обрабатывать психографическую информацию и «в глобальном масштабе использует эмоции в качестве оружия».

CNBC пишет, что из скандала вокруг «Фейсбука» может выйти толк для пользователей. Скандал, напоминает автор, состоит в том, что одно из его приложений собрало данные 50 млн. пользовательских аккаунтов, которые были переданы аналитической фирме, а она, в свою очередь, использовала их для выработки механизмов влияния, в том числе в интересах предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Данные собирались без информированного согласия пользователей. «Фейсбук» в свое оправдание указывает на то, что сбор данных был возможен только благодаря тому, что это допускали пользовательские настройки приватности.

Между тем, отмечает автор, даже продвинутые пользователи не знали в точности, какие именно данные собирает «Фейсбук». Это свойственно не только «Фейсбуку»: когда люди используют приложения и сервисы, работа которых требует доступа к данным, они вынуждены давать согласие на использование этих данных. Чаще всего они это делают, даже не задумываясь о судьбе своего «цифрового следа». Возможный результат этой истории в том, что пользователи теперь, вероятно, станут более бдительными и избирательными в предоставлении доступа к своим данным.

Конечно, речь идет не только об использовании «Фейсбука», но и о других крупных технологических платформах, оперирующих пользовательскими данными. Дело даже не в настройках приватности конкретных аккаунтов, а в повышении требовательности к поставщикам цифровых услуг в плане детального раскрытия информации о том, как они собираются применять данные. Интерес к этой теме действительно вырос под действием скандала, отмечает автор. Резко возросла популярность статей о том, как узнать, что сервисы знают о своих пользователях.

Молодые люди на фотовыставке / pixabay.com

Но пользовательская грамотность, оговаривает автор, - это лишь половина дела. Технологическим компаниям тоже нужно принять некоторые меры. В частности, пользователям необходимо по каждому сервису и приложению предоставлять внятную справку о том, что собирается и как используется. Также у пользователей должна быть возможность в любой момент и без труда изменить параметры доступа к своим данным. Еще технокомпании должны изменить формулировки, которыми они запрашивают разрешение на доступ к данным. Сейчас они часто просят согласие на расширение доступа, обещая за это улучшение работы сервиса. Возможно, это и правда улучшит результат, но пользователю нужно хорошо понимать, какой ценой.