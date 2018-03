«Коммерсантъ»: «Огонь разошелся по двум версиям». СКР и МЧС видят разные причины пожара.

«Банки опередили налоговиков»: Предупреждение клиента о блокировке грозит уголовным делом.

«Инвестиции в будущее правительство»: Минэкономики определит источники роста к инаугурации.

«Ведомости»: «Еврокомиссия не сможет отстранить "Газпром" от управления "Северным потоком — 2"». Такой возможности ей не даст даже утверждение поправок в Газовую директиву ЕС.

«Как обыск превратился в орудие политического устрашения»: частной жизни в России почти не осталось, считает «Международная Агора».

«Почему регионам не нужна приватизация»: долги и дефицит не стимулируют их управлять собственностью.

РБК: «Капитальный нажим». В Лондоне обсудили финансовые рычаги давления на Москву.

«Переменная безопасности»: в правительстве обсудили реформу системы пожарного надзора.

«Следствие назвало подозреваемых»: по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» арестованы пятеро.

«Известия» в статье «Оружейный экспорт: границы роста» пишут, что для повышения продаж России придется изменить подходы к военно-техническому сотрудничеству.

«Город скорби»: Кемерово прощается с жертвами трагедии в «Зимней вишне».

«Письма счастья без адреса»: почему в городах России не работает платная парковка.

«Газета.ru» в материале «Трагедия в Кемерово: кто виноват» описывает как идет следствие по делу о пожаре в Кемерово.

«Красная дорожка: Ким оставил Пхеньян ради Китая». Ким Чен Ын впервые за семь лет покинул КНДР.

«Фейки о жертвах — это не ошибка, а провокация»: Кириенко высказался о Кемерово и политической социализации.

The Economist: «Ким Чен Ын посетил Китай» (Kim Jong Un visits China). Но несмотря на этот необъявленный визит, перспектива ядерных переговоров остается неясной.

Bloomberg: «Не сорвите иранскую сделку. Стратегия Трампа работает» (Don't Blow Up The Iran Deal. Trump's Strategy Is Working.). Возможно, иранская ядерная сделка прекратит свое существование после 12 мая. Многое зависит от того, согласятся ли европейские партнеры по сделки устранить ее главные изъяны.

The Wall Street Journal: «В Европе бум, но инвесторы не получают ни гроша» (Europe’s Booming, but Investors Aren’t Making a Cent). Европейский экономический бум и стабилизация политики — предел инвесторских мечтаний. Только в области европейского биржевого рынка мечты инвесторов не сбываются.

CNBC: «Тим Кук о скандале с утечкой данных "Фейсбука". "Я бы не оказался в таком положении"» (Tim Cook on Facebook's data leak scandal: 'I wouldn't be in this position'). Когда главу компании Apple Тима Кука спросили в интервью о том, как бы он повел себя, если бы столкнулся с проблемами, с которыми сейчас столкнулся глава компании Facebook Марк Цукерберг, он ответил, что он бы в принципе не попал в такое положение.

BBC: «Трамп заинтересовался встречей с Кимом после китайских переговоров» (Trump keen to meet Kim after China talks). Президент США Дональд Трамп благосклонно отреагировал на встречу северокорейского руководителя с китайским президентом.

Al Jazeera: «Китай и Северная Корея подтвердили визит Ким Чен Ына в Пекин» (China and North Korea confirm Kim Jong-un visit to Beijing). После этого знакового визита Пекин заявил, что северокорейский руководитель Ким Чен Ын готов отказаться от ядерного оружия, если Южная Корея и США пойдут навстречу.