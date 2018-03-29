Вор в законе Шакро Молодой только что получил почти 10 лет строгого режима, его подельники также отправятся в колонии на длительные сроки.

Повод — вымогательство, но понятно, что грехов у Шакро много. Зачитывая приговор, судья согласился с обвинением в том, что после убийства деда Хасана (Аслана Усояна) именно Шакро Молодой (Захарий Калашов) «занял лидирующее положение в криминальном мире».

Как пишет телеграм-канал Mash, приговор не удивил преступника, куда важнее ему было обсудить с подельниками кемеровскую трагедию. «Слышны слова: "... как же жалко детей. Все под богом ходим"», — пишет издание.

По сути это определение трагедии национального масштаба — то, что повергает в шок всех.